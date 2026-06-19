La cereza chilena enfrenta un nuevo desafío: conquistar a un consumidor chino más exigente

"Estamos en una etapa de madurez y debemos enfrentarla de una manera distinta", advirtió Claudia Soler, quien llamó a realizar ajustes en toda la cadena para responder a las nuevas exigencias del mercado chino.

La industria chilena de la cereza atraviesa una etapa de transformación marcada por el crecimiento sostenido de las exportaciones y los cambios en las preferencias de su principal mercado de destino: China. Así lo expuso Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, durante la cuarta edición de CherryTech 2026, el principal encuentro técnico del sector, realizado ante más de 1.600 representantes de la industria.

En su presentación, Soler destacó que el notable crecimiento registrado en los últimos años obliga a los distintos actores de la cadena exportadora a poner el foco en la calidad , la coordinación y la experiencia final del consumidor. Según explicó, la industria chilena ha alcanzado un grado de madurez que exige una nueva forma de enfrentar los desafíos comerciales y productivos.

“Estamos en una etapa en que la industria alcanzó cierto nivel de madurez y, por lo mismo, tenemos que enfrentar esta nueva etapa de una manera distinta. Se requieren ajustes en los distintos eslabones de la cadena para poder retomar el crecimiento”, señaló la ejecutiva.

Durante los últimos cinco años, las exportaciones chilenas de cerezas crecieron cerca de un 250%, alcanzando en la temporada más reciente un volumen récord de 569 mil toneladas, equivalentes a aproximadamente 115 millones de cajas. China continúa siendo el principal destino, concentrando el 87% de los envíos, aunque esta cifra representa la menor participación del gigante asiático en los últimos ocho años. Paralelamente, los mercados alternativos registraron un crecimiento del 26%, reflejando los esfuerzos de diversificación impulsados por el sector.

China: con un consumidor más sofisticado y exigente

Uno de los principales cambios detectados por el Comité de Cerezas tiene relación con la evolución del consumidor chino. Si hace algunos años la fruta era adquirida principalmente como un regalo asociado a festividades y celebraciones, hoy su consumo responde a motivaciones muy diferentes.

Estudios realizados por la entidad indican que el 79% de los consumidores compra cerezas para consumo diario, mientras que un 39% lo hace como una forma de gratificación personal. Este nuevo escenario abre oportunidades de crecimiento, pero también eleva las exigencias para la industria exportadora.

“Hoy, el consumidor está mucho más preocupado por la calidad, la frescura, la seguridad alimentaria y los beneficios para la salud. Además, está mucho más conectado digitalmente, por lo que cualquier problema de calidad o inocuidad se difunde con mucha rapidez”, advirtió Soler.

cereza cherry tech Frente a una audiencia de 1.600 representantes de la industria, la directora ejecutiva del Comité de Cerezas afirmó que la calidad será clave para sostener el crecimiento de las exportaciones chilenas.

La ejecutiva subrayó que atributos como la frescura, la firmeza y el sabor son determinantes para la decisión de compra y, especialmente, para la recompra. En este contexto, una mala experiencia puede afectar significativamente la demanda durante toda la temporada.

La calidad, clave para sostener el crecimiento

La última campaña dejó en evidencia la importancia de estos factores. Según detalló Soler, cerca del 50% de los retailers chinos retiró la categoría de cerezas dos semanas antes del cierre de la temporada debido a problemas asociados a la condición de la fruta. Asimismo, las tasas de reclamos en plataformas de comercio electrónico alcanzaron el 5% hacia fines de enero, generando un impacto directo en las ventas y en la percepción de los consumidores.

“Cuando la calidad y la condición de nuestra fruta no son las adecuadas, perdemos oportunidades de venta y valor para toda la industria”, afirmó.

No obstante, la directora ejecutiva destacó que el mercado está comenzando a diferenciar de manera más clara los distintos niveles de calidad, premiando con mejores precios a la fruta que logra cumplir con las expectativas del consumidor.

Frente a este escenario, el Comité de Cerezas está promoviendo estándares mínimos relacionados con la firmeza y los sólidos solubles, considerados factores clave para asegurar una experiencia de consumo satisfactoria. Además, la entidad trabaja en el desarrollo de una marca certificada premium que establecerá requisitos específicos para su utilización y permitirá distinguir la fruta de mayor calidad.

“Cada vez que exportamos una cereza no solo estamos exportando un producto, sino también la reputación de Chile como productor de fruta fresca. Esa reputación la construimos entre todos”, enfatizó Soler.

Diversificación de mercados y fortalecimiento de la demanda

En paralelo, el sector continúa fortaleciendo sus acciones de promoción tanto en China como en otros mercados estratégicos, entre ellos Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil e India. Gracias a las campañas de marketing desarrolladas durante la última temporada, el número de consumidores de cerezas chilenas en China alcanzó los 150 millones de personas, incorporando además siete millones de nuevos consumidores.

La ejecutiva también destacó el creciente protagonismo de los supermercados, cadenas de retail y plataformas de comercio electrónico, canales que actualmente concentran cerca del 50% de las ventas de cerezas en China.

cerezas soler 1 La directora ejecutiva del Comité de Cerezas afirmó que el consumidor chino es hoy más exigente e informado, y que la calidad será determinante para sostener el crecimiento de las exportaciones chilenas.

De cara a la próxima temporada, la estrategia estará centrada en estimular el consumo cotidiano, comunicar los beneficios nutricionales de la fruta y consolidar la reputación de la cereza chilena en un mercado cada vez más competitivo y exigente.

CherryTech 2026, considerado el principal evento técnico de la industria cerecera chilena, fue organizado por Smartcherry y Yentzen Group, reuniendo a productores, exportadores, asesores y empresas vinculadas a una de las actividades frutícolas más dinámicas del país.

FUENTE: Portal Frutícola con aportes de Redacción +P.