Perú acelera el desarrollo de la industria de la cereza con la mira puesta en China

El país busca consolidar una oferta temprana de cerezas premium para abastecer al mercado chino, uno de los mayores consumidores mundiales de esta fruta.

El país busca consolidar una oferta temprana de cerezas premium para abastecer al mercado chino, uno de los mayores consumidores mundiales de esta fruta.

Perú podría estar frente a una nueva revolución agroexportadora. Luego del exitoso posicionamiento internacional del arándano, que convirtió al país en uno de los principales exportadores mundiales de esta fruta, la cereza emerge como la próxima apuesta estratégica para diversificar la oferta agrícola peruana y conquistar mercados de alto valor en Asia.

Así lo revela un reciente análisis prospectivo elaborado por Promperú, que identifica a la cereza como una oportunidad de largo plazo para la economía agrícola nacional. Conocida en los mercados internacionales como el “oro rojo” por su elevada rentabilidad y demanda en segmentos premium, esta fruta comienza a despertar el interés de empresas, investigadores y autoridades que buscan replicar el modelo de éxito alcanzado con otros cultivos de exportación.

Aunque la industria aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, caracterizada por investigaciones agronómicas, ensayos de adaptación y validaciones comerciales, las condiciones geográficas del Perú y los avances tecnológicos aplicados al sector permiten visualizar un escenario prometedor.

China, el gran objetivo

La estrategia peruana no pretende competir directamente con grandes productores como Chile, líder mundial en exportación de cerezas hacia Asia. En lugar de ello, busca diferenciarse mediante una oferta selectiva orientada a consumidores de alto poder adquisitivo, donde factores como el tamaño del fruto, la firmeza, el sabor y la calidad de llegada son determinantes para obtener mejores precios.

China aparece como el principal mercado objetivo. En ese país, la cereza posee un fuerte valor simbólico asociado a la prosperidad, la abundancia y la buena fortuna, especialmente durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. La magnitud de la demanda es significativa: solo en 2025 las importaciones chinas de cerezas alcanzaron cerca de 3.000 millones de dólares, consolidando a este destino como el más atractivo para los exportadores internacionales.

Uno de los aspectos clave de la estrategia peruana es aprovechar una ventana comercial temprana. Los productores buscan concentrar las cosechas entre septiembre y los primeros días de octubre, un periodo en el que la oferta mundial de cerezas es limitada y aún no ingresan los grandes volúmenes provenientes de Chile.

Esta ventaja temporal permitiría acceder a precios considerablemente más altos que los registrados durante la temporada regular. Sin embargo, especialistas advierten que el crecimiento deberá ser gradual y planificado debido a la naturaleza altamente perecible de la fruta y a la necesidad de garantizar una calidad homogénea.

El Megapuerto de Chancay como aliado estratégico

La reciente puesta en funcionamiento del Megapuerto de Chancay representa uno de los factores más importantes para la consolidación de esta industria emergente.

Hasta ahora, uno de los principales desafíos para exportar cerezas hacia Asia era el tiempo de transporte marítimo. Sin embargo, las nuevas conexiones logísticas permitirán reducir significativamente los tiempos de tránsito desde Perú hacia los principales mercados asiáticos.

Las estimaciones del sector indican que los envíos podrían pasar de trayectos de entre 33 y 45 días a viajes de aproximadamente 21 a 30 días. Esta reducción resulta crucial para una fruta tan delicada como la cereza, ya que disminuye pérdidas, mejora la conservación y aumenta las posibilidades de llegar en óptimas condiciones a supermercados y cadenas de retail especializadas.

puerto chancay inteligente 1 Ensayos agronómicos en la costa y la sierra, junto con la operación del Megapuerto de Chancay, impulsan el desarrollo de este prometedor cultivo de exportación.

Además, una cadena logística más eficiente incrementa la competitividad del producto peruano frente a otros proveedores internacionales y abre nuevas oportunidades comerciales en mercados exigentes.

Innovación para superar las barreras climáticas

Uno de los mayores desafíos para desarrollar el cultivo de cerezas en Perú ha sido la adaptación de una especie que tradicionalmente requiere una importante acumulación de horas de frío para florecer y producir adecuadamente.

Para enfrentar esta limitación, investigadores y empresas agrícolas trabajan en dos grandes frentes. El primero se ubica en los valles interandinos y zonas altoandinas, donde las condiciones climáticas ofrecen temperaturas más favorables. Regiones como Arequipa, Junín, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y Áncash ya forman parte de los programas de exploración productiva.

En el distrito de La Joya, en Arequipa, se desarrollan estudios avanzados con variedades como Santina, Lapins y Skeena, consideradas entre las más prometedoras para las condiciones locales.

El segundo frente corresponde a la costa peruana, donde se están introduciendo nuevas variedades genéticas con menores requerimientos de frío. Para garantizar su adaptación, las empresas han comenzado a implementar tecnologías de alta inversión como macrotúneles, mallas de sombra, sistemas de nebulización, bloqueadores solares y portainjertos especializados.

cereza cherry glow-1 Empresas e investigadores trabajan en adaptar variedades de cereza a las condiciones peruanas mediante tecnologías que permiten producir en la costa y los valles interandinos.

Estas innovaciones buscan crear microclimas controlados que permitan obtener fruta de alta calidad incluso en zonas tradicionalmente consideradas poco aptas para este cultivo.

Una industria en construcción

Promperú considera que el futuro de la cereza peruana dependerá de una planificación rigurosa y de la coordinación entre el sector público y privado. El desarrollo de infraestructura especializada, sistemas logísticos con atmósfera controlada, investigación genética y promoción comercial responsable serán fundamentales para consolidar esta nueva industria.

La experiencia del arándano demuestra que la innovación, la asociatividad empresarial y la visión de largo plazo pueden transformar cultivos emergentes en motores de crecimiento económico. Bajo esa misma lógica, la cereza podría convertirse en los próximos años en uno de los productos estrella de la agroexportación peruana, ampliando la presencia del país en los mercados internacionales y generando nuevas oportunidades para miles de productores.

Si los ensayos actuales confirman las expectativas del sector, el denominado “oro rojo” podría marcar el inicio de una nueva etapa para la agricultura de exportación del Perú y fortalecer su posición como potencia agroalimentaria global.

FUENTE: Promperu con aportes de Redacción +P.