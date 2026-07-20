Pampa Energía: las claves de la megainversión de US$ 2.700 millones que cambiará el mercado de los fertilizantes

El desembolso récord permitirá producir 2,1 millones de toneladas de urea al año, agregando valor al gas de Vaca Muerta y fortaleciendo el abastecimiento de un insumo clave para el campo.

La transformación de Bahía Blanca como uno de los principales polos industriales vinculados al agro y la energía suma un nuevo capítulo. Pampa Energía anunció una inversión de US$ 2.700 millones para construir una planta de producción de urea que no solo será la más grande de América Latina, sino también una de las de mayor capacidad a nivel mundial, en un proyecto que promete modificar el abastecimiento de fertilizantes para el campo argentino y abrir una nueva etapa en la industrialización del gas proveniente de Vaca Muerta.

El anuncio se produce apenas semanas después de que Louis Dreyfus Company (LDC) confirmara una inversión de US$ 400 millones para levantar una nueva planta de procesamiento de soja y girasol en la ciudad bonaerense, consolidando un proceso de inversiones que fortalece el perfil agroindustrial de uno de los puertos más importantes del país.

Para el sector agropecuario, el proyecto trasciende la magnitud de la inversión. La iniciativa apunta a resolver uno de los principales desafíos de la producción agrícola argentina: la alta dependencia de fertilizantes importados y la volatilidad de un mercado condicionado por factores geopolíticos y logísticos internacionales.

Una planta estratégica para el agro argentino

La futura fábrica tendrá capacidad para producir 2,1 millones de toneladas de urea por año, un volumen que prácticamente duplicará la actual oferta nacional.

La urea constituye el fertilizante nitrogenado de mayor utilización en los sistemas agrícolas intensivos y resulta determinante para alcanzar altos niveles de rendimiento en cultivos como trigo, maíz, cebada y otros cereales. Su aplicación adecuada permite maximizar el potencial productivo de los suelos y mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes.

Actualmente, el consumo argentino ronda las 6 millones de toneladas anuales, mientras que la producción local cubre solo una parte de esa demanda. La planta de Profertil, también ubicada en Bahía Blanca, aporta aproximadamente 1,3 millones de toneladas, por lo que el resto debe ser importado.

El país produce apenas una parte de la urea que demanda el agro y debe importar el resto.

Esta situación expone al productor argentino a variaciones de precios internacionales, mayores costos logísticos y posibles inconvenientes de abastecimiento, como quedó demostrado durante los últimos años con los conflictos geopolíticos que alteraron el comercio mundial de fertilizantes.

Con el nuevo proyecto de Pampa Energía, el país avanzaría hacia un esquema mucho más equilibrado, con mayor disponibilidad de producción nacional y menores niveles de dependencia externa.

El gas de Vaca Muerta como motor del agregado de valor

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es la fuerte integración entre el desarrollo energético y la producción agroindustrial.

La elaboración de urea requiere grandes cantidades de gas natural, utilizado para producir amoníaco, insumo básico en el proceso industrial. Por esa razón, las principales plantas de fertilizantes del mundo suelen localizarse en regiones donde existe abundante disponibilidad de gas.

En este caso, la futura fábrica aprovechará el crecimiento sostenido de la producción de Vaca Muerta, utilizando ese recurso para transformarlo en un producto industrial de alto valor agregado, en lugar de comercializar únicamente el hidrocarburo.

El complejo será construido sobre 80 hectáreas dentro del área portuaria de Bahía Blanca, con acceso directo a los gasoductos provenientes de la cuenca neuquina, una ventaja logística que permitirá garantizar el abastecimiento energético necesario para operar a plena capacidad.

Para el agro argentino, esta integración representa una oportunidad estratégica: convertir el desarrollo energético en un insumo competitivo para aumentar la productividad agrícola y fortalecer toda la cadena agroindustrial.

Una infraestructura de escala internacional

El proyecto contempla la construcción de un complejo industrial diseñado para operar con estándares internacionales.

Entre sus principales componentes se destacan dos líneas de producción capaces de fabricar en conjunto 6.000 toneladas diarias de urea, una planta de amoníaco, silos de almacenamiento de gran capacidad e instalaciones para la carga tanto de camiones como de buques.

La localización dentro del sistema portuario permitirá abastecer con eficiencia al mercado interno y facilitar las exportaciones hacia países vecinos.

Brasil aparece como el principal destino comercial. El país vecino importa anualmente entre 7 y 8 millones de toneladas de urea, por lo que la cercanía geográfica convierte a Argentina en un proveedor potencialmente competitivo frente a otros orígenes mucho más distantes.

Menos importaciones y más competitividad para el productor

Además del impacto industrial, la inversión podría traducirse en beneficios concretos para el sector agropecuario.

Una mayor oferta local contribuiría a reducir la dependencia de fertilizantes importados, disminuir tiempos de abastecimiento y mejorar la previsibilidad del mercado interno.

La disponibilidad de producción nacional también podría amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales de precios y de los costos logísticos, factores que en los últimos años incidieron directamente sobre los costos de implantación de los cultivos.

Si bien los valores finales seguirán respondiendo a las condiciones del mercado, contar con una capacidad productiva de esta magnitud representa una herramienta estratégica para fortalecer la competitividad del sistema agrícola argentino.

Un negocio que generará nuevas divisas

Las estimaciones preliminares indican que el proyecto podría aportar alrededor de US$ 1.000 millones anuales para la economía argentina, producto de dos factores principales.

Por un lado, permitirá sustituir parte de las importaciones de fertilizantes que hoy demanda el mercado interno. Por otro, abrirá la posibilidad de incrementar las exportaciones hacia Brasil y otros países de la región.

De esta manera, el país no solo agregará valor al gas natural producido en Vaca Muerta, sino que también generará nuevas fuentes de ingreso de divisas a partir de un producto industrial estrechamente vinculado con la producción agropecuaria.

Bahía Blanca consolida su perfil agroindustrial

La ciudad bonaerense continúa fortaleciendo su posicionamiento como uno de los principales nodos logísticos e industriales de la Argentina.

Su puerto de aguas profundas, la infraestructura energética, la cercanía con Vaca Muerta y la presencia de empresas vinculadas a la petroquímica y al procesamiento de granos conforman un ecosistema cada vez más atractivo para inversiones de gran escala.

La planta demandará US$ 2.700 millones, comenzaría a operar en 2029 y tendrá capacidad para abastecer el mercado local y exportar millones de toneladas de fertilizantes a la región.

La reciente decisión de Louis Dreyfus Company de instalar una nueva planta aceitera y ahora el anuncio de Pampa Energía muestran una tendencia que apunta a potenciar la industrialización de materias primas en origen y ampliar la capacidad exportadora del país.

A ello se suma la presencia de Profertil, cuya composición accionaria cambió recientemente y actualmente pertenece en un 90% a Adecoagro y en un 10% a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), compañías que también analizan incrementar la capacidad de producción de esa planta.

Operativa desde 2029 y con respaldo del RIGI

La construcción demandará varios años y la puesta en marcha está prevista para finales de 2029.

Durante ese período se generará una importante demanda de servicios de ingeniería, construcción, transporte y proveedores industriales, mientras que una vez operativa la planta empleará de forma directa a unas 300 personas, además de crear cientos de puestos de trabajo indirectos vinculados a la actividad logística y de mantenimiento.

Pampa Energía buscará además que la iniciativa sea incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de acceder a los beneficios fiscales y regulatorios previstos para proyectos estratégicos de gran escala.

Una inversión que conecta energía y producción

Al presentar la iniciativa, el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, definió el proyecto como la mayor decisión de inversión en la historia de la empresa y remarcó que permitirá reducir la dependencia de fertilizantes importados, generar nuevas exportaciones y vincular el desarrollo de Vaca Muerta con uno de los motores históricos de la economía argentina: el campo.

La compañía apuesta a convertir el gas de Vaca Muerta en fertilizantes para el agro con una planta que abastecerá el mercado local y abrirá nuevas oportunidades de exportación.

Más allá de su magnitud económica, el proyecto refleja una tendencia que comienza a consolidarse en la Argentina: utilizar el potencial energético para impulsar nuevas industrias asociadas a la producción agropecuaria.

Si los plazos previstos se cumplen, hacia finales de esta década el país contará con una de las mayores plantas de urea del mundo, una infraestructura que no solo fortalecerá el abastecimiento de fertilizantes para el agro, sino que también posicionará a Argentina como un proveedor regional de un insumo clave para la producción de alimentos.

FUENTE: Redacción +P.