El Pez Diablo: De plaga invasora a fertilizante de alto valor

Existe una criatura que parece sacada de una pesadilla prehistórica y que actualmente coloniza los ecosistemas acuáticos con una eficacia aterradora. El pez diablo no es solo un invasor; es una plaga que arrasa con todo a su paso. Desde los ríos de España hasta los humedales críticos de la Laguna Saladilla en República Dominicana, este espécimen desplaza a la fauna local y rompe el equilibrio que la naturaleza tardó siglos en construir.

Su éxito radica en una anatomía casi impenetrable. Posee una piel dura y espinosa que destroza las redes de los pescadores, convirtiendo la jornada laboral en una pérdida económica constante. Sin depredadores naturales que frenen su avance, esta especie consume huevos y larvas de peces autóctonos, dejando los ríos vacíos de vida comercial y llenos de una presencia inquietante. Sin embargo, lo que antes se consideraba una maldición ambiental, hoy es la base de una revolución biotecnológica .

¿Cómo convertir una plaga en "oro líquido"?

El giro dramático de esta historia ocurre en Montecristi. Bajo el impulso de la organización People for Development (AVSI) y el Ministerio de Medio Ambiente, se ha puesto en marcha un plan que muchos consideraban imposible. En lugar de gastar millones en intentar erradicar al invasor de forma infructuosa, la ciencia ha decidido procesarlo. El resultado es asombroso: una harina de pescado con propiedades nutricionales que superan a muchos fertilizantes químicos del mercado.

image Biofertilizante de lujo: el invasor transformado en nitrógeno para el campo.

Los datos científicos son contundentes y no dejan lugar a dudas. Las investigaciones confirman que el cuerpo de este pez almacena niveles masivos de nitrógeno, fósforo y potasio. En la fase piloto iniciada en marzo de este año, los agricultores aplicaron este derivado en plantas de tomate con resultados que parecen magia. Los tallos crecen más fuertes, la resistencia a las plagas aumenta y el tamaño del fruto alcanza estándares de exportación. Lo que antes era un residuo maloliente en las orillas del río, ahora es un insumo agrícola de alto valor.

Una oportunidad de negocio nacida del desastre

El impacto de este proyecto supera los límites del laboratorio y llega al bolsillo de la gente. El pez diablo ya no es un enemigo que se tira a la basura; es la materia prima de una microempresa local en formación. Pescadores, agricultores y grupos de mujeres lideran una cadena de producción que está inyectando dinero fresco en una zona históricamente castigada por la pérdida de biodiversidad.

Mientras el invasor excava galerías que erosionan las tierras y enturbian el agua, la comunidad responde con una extracción masiva que limpia el humedal y genera riqueza. Se acaba de demostrar que la mejor forma de combatir una especie invasora es darle un valor de mercado. El proyecto de la Laguna Saladilla es hoy el espejo donde se miran otros países afectados por esta plaga. La pregunta ya no es cómo eliminar al pez diablo, sino cuánta harina de alta calidad podemos producir hoy para salvar el campo dominicano.

FUENTE: Diario OK con aportes de Redacción +P