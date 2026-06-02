Rusia alcanza 5,7 millones de hectolitros en 2025 y se ubica como sexto productor europeo gracias al impulso estatal y las restricciones a importaciones

Rusia se posiciona en 2025 como el sexto productor de vino de Europa y el undécimo a nivel mundial , con una cuota del 2,5% de la producción global. Según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino ( OIV ) difundidos por RIA Novosti, el país produjo 5,7 millones de hectolitros , un 11,5% más que en 2024 y un 22,5% por encima de la media anual de los cinco años anteriores.

Este crecimiento responde a un contexto geopolítico favorable para la producción local. Las sanciones occidentales y los cambios en los flujos comerciales redujeron significativamente las importaciones de vino y estimularon fuertes inversiones en viñedos nacionales.

De hecho, los analistas de la OIV destacan que estas condiciones coincidieron con un mayor protagonismo de la producción doméstica y con medidas de apoyo estatal que impulsaron el desarrollo del sector en los últimos años.

Políticas estatales y regiones clave

El gobierno ruso reforzó las restricciones a la entrada de vinos importados y amplió las subvenciones para viñedos locales, especialmente en regiones del sur como Krasnodar y Crimea. Esta estrategia forma parte de una política más amplia de impulso a la agricultura y la soberanía alimentaria tras las limitaciones a las compras procedentes de Europa y otros países occidentales.

La tradición vitivinícola rusa tiene profundas raíces históricas. Durante la época soviética predominaban los vinos dulces y económicos de Georgia y Moldavia. Tras la disolución de la Unión Soviética, el país recuperó y modernizó su patrimonio vitícola, que se remonta a épocas anteriores al siglo XX. Regiones como Anapa mantienen vivas variedades autóctonas vinculadas a esa herencia.

image Viñedos de Krasnodar y Crimea lideran la expansión rusa con variedades locales y técnicas modernas que elevan la calidad de sus vinos.

Conexiones históricas y avances técnicos

La historia del vino ruso también conecta con figuras icónicas de Francia. Relatos vinculados a las guerras napoleónicas mencionan el contacto de oficiales rusos con Barbe-Nicole Ponsardin, viuda Clicquot. La legendaria frase “Hoy beben. Mañana pagarán” forma parte del imaginario de la casa champañera. Ese intercambio histórico influyó en la introducción de técnicas para elaborar espumosos en Rusia, visibles hoy en bodegas como Abrau-Durso.

La modernización del sector también incorpora influencias internacionales. André Tchelistcheff, enólogo ruso exiliado tras la Revolución bolchevique, jugó un rol fundamental en California al introducir métodos como la fermentación con control de temperatura y la crianza en barricas de roble francés. Su legado continúa inspirando mejoras en la calidad de los vinos rusos.

Contexto global de la producción 2025

A escala mundial, la producción de vino (sin contar zumo ni mosto) alcanzó los 227 millones de hectolitros en 2025, apenas por encima del débil registro de 2024, pero todavía un 9,4% por debajo de la media de los cinco años anteriores. Factores climáticos y cosechas irregulares explican esta tendencia a la baja en varios países.

La Unión Europea mantuvo su liderazgo con 136 millones de hectolitros, un 1,3% menos que en 2024, representando cerca del 60% del total mundial. Italia conservó el primer puesto con 44,4 millones de hectolitros, prácticamente estable. Francia y España sufrieron cosechas más reducidas por sequías, heladas y eventos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático.

Perspectivas para el sector ruso

El avance ruso refleja una combinación exitosa entre políticas proteccionistas, inversión estatal y recuperación de tradición con incorporación de técnicas modernas. Mientras el mercado global enfrenta desafíos climáticos y comerciales, Rusia consolida su posición como productor emergente relevante.