Se hunde el precio de las manzanas en China mientras aumentan los stocks a niveles récord

La sobreoferta de fruta y las débiles ventas golpean al sector frutícola chino, con precios en caída libre y crecientes pérdidas para los productores.

El mercado chino de manzanas atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. Desde mediados de mayo, los precios de la fruta se desplomaron tanto en el mercado físico como en el de futuros, mientras los inventarios acumulados en cámaras frigoríficas continúan creciendo y los productores se ven obligados a vender apresuradamente para evitar pérdidas mayores. La combinación de exceso de oferta, caída del consumo y expectativas de una nueva cosecha abundante ha generado un escenario de fuerte pesimismo para toda la cadena frutícola.

En las principales regiones productoras del país, la situación refleja un deterioro generalizado de los valores comerciales. En la provincia de Shandong, uno de los núcleos históricos de producción de manzanas en China, los precios de la fruta de gran tamaño en Mengyin cayeron por debajo de los 0,42 dólares por kilo. En algunas zonas de Qixia, particularmente en Guandao Town, la fruta sin procesar y de tercera categoría llegó incluso a venderse por menos de 0,28 dólares por kilo , niveles considerados críticos para la rentabilidad de los productores.

El panorama es similar en otras regiones agrícolas. En Shaanxi, el precio de la fruta de los agricultores en Fufeng también descendió por debajo de 0,28 dólares por kilo, mientras que en Luochuan las manzanas sin procesar pasaron de cotizar cerca de 0,97 dólares por kilo a comienzos de marzo a rondar actualmente los 0,69 dólares. En provincias como Gansu y Shanxi también se registraron bajas simultáneas, aunque en el caso de Gansu el impacto fue algo menor debido a que gran parte de la cosecha ya había sido comercializada previamente.

La fruta premium resiste mejor la crisis

La crisis no afecta de igual manera a todos los segmentos del mercado. Las manzanas premium mantienen una relativa estabilidad gracias a una demanda más sólida y una menor disponibilidad. En Jingning, por ejemplo, la fruta de alta calidad envasada en bolsas de papel y de calibre superior a 75# logró sostenerse entre 1,36 y 1,39 dólares por kilo. En Yantai, las manzanas de primera categoría y calibre 80# se ubicaron entre 1,25 y 1,33 dólares por kilo.

Esta situación generó una marcada polarización en el mercado, donde la diferencia de precio entre fruta premium y categorías inferiores supera incluso el triple. Mientras las manzanas de calidad superior encuentran compradores con relativa facilidad, la fruta común enfrenta crecientes dificultades para salir de los depósitos.

El mercado de futuros profundiza el pesimismo

El mercado de futuros tampoco logró escapar a la tendencia bajista. El contrato principal de futuros de manzana AP2610, que durante varias semanas se había mantenido relativamente estable entre 1.042 y 1.056 dólares por tonelada, sufrió recientemente una fuerte caída. El contrato perforó el umbral psicológico de los 1.042 dólares y llegó a tocar un mínimo de 1.024 dólares por tonelada antes de cerrar en 1.032 dólares.

La baja diaria alcanzó el 2,9 %, mientras el interés abierto aumentó significativamente, una señal que para los analistas refleja una continuidad del sentimiento negativo entre los operadores. El 19 de mayo, la tendencia descendente continuó con un nuevo cierre en 1.026 dólares por tonelada, confirmando que el mercado mantiene expectativas pesimistas para el corto plazo.

Inventarios récord y dificultades para liberar stock

Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el sector es el elevado volumen de inventarios almacenados en frío. Según datos al 13 de mayo, las existencias totales en las principales regiones productoras alcanzaban los 2,42 millones de toneladas, unas 473.300 toneladas más que el año anterior. Aunque en la última semana se registró una reducción de 229.700 toneladas, el ritmo de salida continúa siendo insuficiente para aliviar la presión del mercado.

En Yantai, provincia de Shandong, todavía quedan cerca de 550.000 toneladas almacenadas, equivalentes al 25% de la capacidad total de almacenamiento. Allí, el principal problema se concentra en las manzanas de calidad media y tercera categoría, cuya salida comercial es extremadamente lenta.

manzanas china Productores de China aceleran ventas de emergencia ante el exceso de stock y la baja demanda, mientras las manzanas alcanzan sus precios más bajos en años.

En Shaanxi permanecen unas 380.000 toneladas guardadas, con un fuerte contraste entre la escasez de fruta premium en Luochuan y el exceso de manzanas inferiores acumuladas en zonas como Weinan y Xianyang. Tanto Gansu como Shanxi mantienen también importantes remanentes, especialmente de fruta común que se comercializa a precios muy reducidos.

Las razones detrás de la caída del mercado

Los especialistas del sector identifican tres factores centrales detrás de la actual caída de precios. El primero es la debilidad de la demanda. Durante mayo ingresaron masivamente al mercado frutas de temporada como sandías, cerezas y lichis, productos que desplazaron parte del consumo de manzanas. Esto provocó una reducción visible en la cantidad de camiones que llegan a los principales mercados mayoristas, especialmente en Guangdong, donde los comerciantes adoptaron una actitud más cautelosa en sus compras.

El segundo factor es el deterioro de la calidad de la fruta almacenada. El aumento de las temperaturas comenzó a provocar problemas sanitarios como podredumbre y enfermedades conocidas como “piel de tigre”, obligando a muchos productores a vender rápidamente antes de sufrir pérdidas mayores. Parte de la fruta de tercera categoría incluso terminó siendo destinada a la industria del jugo, donde los precios son considerablemente más bajos.

El tercer elemento que presiona al mercado es la expectativa de una muy buena cosecha para la próxima temporada. Las condiciones climáticas favorables en Shandong, Shaanxi y Gansu, junto con la ausencia de desastres naturales importantes, alimentaron las proyecciones de una producción abundante para 2026.

Perspectivas poco alentadoras para el sector

A corto plazo, las perspectivas no muestran señales claras de recuperación. La abundante oferta de frutas de verano, sumada a los altos niveles de inventario y a una demanda todavía débil, sugiere que tanto los precios físicos como los futuros podrían continuar bajo presión. Analistas del mercado estiman incluso que las manzanas de tercera calidad podrían sufrir nuevas caídas equivalentes a entre 0,06 y 0,08 dólares por kilo.

En el mediano plazo, el escenario tampoco parece alentador para los productores. El buen cuajado de la fruta y las perspectivas de una cosecha abundante indican que el mercado podría continuar saturado. Además, el inicio de la temporada de ensacado a finales de mayo reducirá la disponibilidad de mano de obra en las cámaras frigoríficas, dificultando aún más el procesamiento y salida de los inventarios restantes.

Con este panorama, el sector de las manzanas en China enfrenta un año marcado por la sobreoferta, la caída de precios y la incertidumbre comercial. Para miles de productores, especialmente aquellos que dependen de fruta de menor calidad, la presión financiera aumenta mientras el mercado espera señales de recuperación que, por ahora, parecen lejanas.

FUENTE: Produce Report con aportes de Redacción +P.