La manzana entra en zona de riesgo en Europa: sobreoferta y fuerte presión sobre los precios

Alemania muestra fuertes caídas en los precios al productor, mientras Italia logra sostener valores gracias a una mejor estrategia comercial y exportadora.

El mercado de la manzana en la Unión Europea atraviesa una de las campañas más complejas y volátiles de los últimos años. Mientras algunos países mantienen valores relativamente firmes gracias a una buena gestión comercial y a una demanda sostenida, otros enfrentan una fuerte caída de precios producto de la sobreoferta y de elevados niveles de stocks almacenados en cámaras frigoríficas. Este escenario genera preocupación entre los exportadores del hemisferio sur , especialmente en países como Argentina, Sudáfrica y Chile, que desde hace algunas semanas comenzaron a colocar sus primeras partidas de fruta en los principales puertos europeos.

Las exportaciones del hemisferio sur ya comenzaron a ingresar por los tradicionales puntos logísticos del continente: el puerto de Rotterdam, por el norte, y distintos puertos mediterráneos, por el sur. Sin embargo, el panorama comercial que encuentran no resulta alentador . Los operadores advierten que el mercado europeo muestra señales de saturación, con precios presionados hacia la baja y sin una tendencia clara que permita prever una recuperación en el corto plazo.

Las estadísticas oficiales difundidas en el último informe de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea confirman este comportamiento. Según el documento, el precio promedio de la manzana en la Unión Europea a salida de frigorífico —es decir, el valor que percibe el productor— se ubicó en abril en 0,84 euros por kilo. La cifra representa una caída interanual cercana al 12% y se encuentra prácticamente alineada con el promedio registrado para ese mismo mes en las últimas cinco campañas.

Manzana UE precio 04-26

Los datos muestran además una marcada tendencia descendente desde agosto del año pasado. La caída de precios se profundizó luego de que en junio de 2025 el mercado alcanzara uno de sus picos históricos, con valores que llegaron a superar ampliamente el promedio habitual. Distintos analistas europeos coinciden en que será muy difícil volver a observar esos niveles durante la presente campaña.

La principal explicación detrás de esta presión bajista radica en el elevado volumen de fruta almacenada en las cámaras frigoríficas europeas. Los stocks de manzana crecieron entre un 15% y un 20% respecto del año anterior, un incremento significativo que hoy condiciona el comportamiento del mercado. La abundancia de oferta genera dificultades para colocar la fruta en góndola y obliga a muchos operadores a reducir precios para intentar dinamizar las ventas.

El norte de Europa, el mercado más golpeado

Dentro del escenario europeo, los mercados del norte son los que exhiben el cuadro más delicado. Alemania y otros países del norte continental muestran una caída abrupta en los valores pagados al productor.

Las estadísticas comunitarias revelan que durante abril el precio promedio de la manzana en esos mercados se ubicó en apenas 0,47 euros por kilo. El dato refleja una caída interanual del 47%, ya que en el mismo mes del año anterior el productor percibía cerca de 0,89 euros.

Manzana UE Alemania 04-26

La tendencia descendente viene consolidándose desde junio del año pasado y todavía no encuentra un piso definido. La combinación entre altos niveles de stocks y una menor dinámica comercial provocó una fuerte sobreoferta en las góndolas, situación que terminó desplomando los precios.

Para los exportadores del hemisferio sur, este comportamiento representa una señal de alerta importante. El norte europeo históricamente funcionó como uno de los destinos relevantes para la fruta argentina, pero el exceso de mercadería local y la debilidad de los valores podrían limitar seriamente las posibilidades comerciales durante los próximos meses.

Polonia también enfrenta un escenario complejo

Otro de los mercados que muestra un deterioro significativo es Polonia, uno de los principales productores y exportadores de manzana de Europa. Durante abril, el productor polaco recibió en promedio 0,59 euros por kilo, un valor que representa una caída interanual cercana al 17%. Aun así, el precio todavía se mantiene levemente por encima del promedio registrado en abril durante las últimas cinco campañas.

Manzana UE Polonia 04-26

En el caso polaco confluyen dos factores centrales. Por un lado, la campaña pasada estuvo marcada por importantes pérdidas productivas derivadas de problemas climáticos, lo que impulsó los precios muy por encima de los niveles históricos. Por otro, este año el mercado enfrenta nuevamente un exceso de stocks que no logra encontrar salida comercial.

La consecuencia inmediata de este escenario es que buena parte de la fruta originalmente destinada al mercado en fresco está siendo redireccionada hacia la industria procesadora. Se trata de una estrategia utilizada por las empresas para intentar reducir la presión sobre el mercado fresco y evitar una caída aún más pronunciada de los valores.

Sin embargo, el mercado polaco continúa siendo un factor determinante para el equilibrio regional. La enorme disponibilidad de fruta que mantiene el país ejerce presión sobre todo el este europeo y condiciona las posibilidades de recuperación de precios.

Italia, el ejemplo de una estrategia comercial

En contraposición con lo que ocurre en el norte y el este europeo, Italia aparece nuevamente como uno de los países con mejor desempeño comercial dentro del negocio de la manzana.

Durante abril, los productores italianos percibieron en promedio 1,04 euros por kilo por la fruta retirada de cámaras frigoríficas. El valor representa un incremento interanual cercano al 6% respecto del mismo mes de 2025 y se ubica claramente por encima del promedio de las últimas cinco campañas.

Los analistas destacan que el buen desempeño italiano responde principalmente a una estrategia comercial más eficiente y ordenada. Italia logró sostener un importante flujo exportador durante la campaña, lo que permitió descomprimir el mercado interno y evitar acumulaciones excesivas de stocks.

Manzana UE Italia 04-26

La diversificación de destinos, la planificación comercial y la fuerte presencia de variedades demandadas por el consumidor europeo aparecen como elementos centrales para explicar por qué Italia logra mantener precios firmes mientras otros mercados atraviesan fuertes dificultades.

Este comportamiento es seguido de cerca por los exportadores del hemisferio sur, ya que Italia podría transformarse en uno de los destinos más atractivos para la fruta de ultramar durante las próximas semanas.

Francia muestra señales de estabilidad

El informe europeo también analiza la situación del mercado francés, donde se observó un leve repunte durante abril. El precio promedio alcanzó 1,25 euros por kilo, el valor más alto registrado actualmente en toda la Unión Europea.

Además del elevado nivel de precios, el dato relevante es que Francia mostró una recuperación respecto de marzo, cuando el promedio había sido de 1,21 euros por kilo.

Manzana UE Francia 04-26

A diferencia de otros mercados europeos, Francia mantiene una relativa estabilidad histórica. Los valores registrados este año son similares tanto a los de la campaña pasada como al promedio de las últimas cinco temporadas, lo que refleja un mercado menos expuesto a las bruscas oscilaciones observadas en otras regiones.

La firmeza del mercado francés se explica por una combinación de demanda sostenida, una oferta más equilibrada y una estructura comercial que evita excesos significativos de stocks.

Un escenario desafiante para la fruta del hemisferio sur

Con este contexto, las perspectivas para la manzana del hemisferio sur aparecen marcadas por la cautela. Europa todavía deberá comercializar importantes volúmenes de fruta local almacenada en frigoríficos, lo que mantendrá al mercado relativamente saturado durante al menos los próximos meses.

Para Argentina, el desafío será colocar fruta con altos estándares de calidad, calibres adecuados y variedades alineadas con las preferencias del consumidor europeo. Solo aquellos productos capaces de diferenciarse podrán escapar parcialmente de la presión bajista que domina buena parte del mercado.

Manzana alemania 04-26 3.jpg Manzana en la góndola de un importante supermercado de Hamburgo (Alemania). Foto tomada el miércoles 6 de mayo de 2026.

En este escenario, los especialistas coinciden en que los destinos más convenientes para la oferta exportadora argentina serían Europa Central y la región mediterránea, donde los mercados muestran mayor capacidad de absorción y mejores niveles de precios.

Por el contrario, el norte europeo aparece actualmente excesivamente saturado, mientras que el este del continente se encuentra dominado por la fuerte presencia de la oferta polaca, que continúa ejerciendo una presión muy importante sobre los valores de comercialización.

La evolución del mercado en las próximas semanas será clave para definir el comportamiento de la campaña. Mientras tanto, la volatilidad y la incertidumbre seguirán siendo las principales características del negocio de la manzana en Europa.

FUENTE: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea con aportes de Redacción +P.