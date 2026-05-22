Cosecha 2026: Calidad excepcional del vino argentino ante un mercado global en crisis

El Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ) presentó el informe final de la cosecha 2026 con números que, en otro contexto, serían motivo de celebración sin matices. La vendimia nacional totalizó 18.391.299 quintales de uva , con una calidad enológica que los propios técnicos del organismo califican de excepcional.

Sin embargo, ese resultado se produce en el momento más exigente que enfrenta la industria vitivinícola global en décadas: un reajuste estructural que achica mercados, endurece la distribución y obliga a replantear cada decisión del negocio.

El contraste es revelador. Argentina cierra una temporada técnicamente impecable justo cuando el modelo que sostuvo el crecimiento del sector durante años parece mostrar señales inequívocas de agotamiento.

Una cosecha precisa en un año de retracción

La producción nacional registró una baja del 8% respecto de la vendimia 2025, cuando el total país alcanzó los 19.908.335 quintales. La merma, lejos de ser una sorpresa, fue anticipada con notable exactitud por los equipos técnicos del INV. En Mendoza, principal provincia productora con 13.147.187 quintales, la dispersión entre la estimación y lo efectivamente cosechado fue de apenas el -2%. San Juan, con 4.097.938 quintales, cerró con una dispersión del 0%: la proyección coincidió con exactitud con la realidad.

Esa precisión técnica no es un dato menor. En un entorno de mercado donde el exceso de stock presiona sobre los precios y los distribuidores seleccionan referencias con criterios cada vez más estrictos, la capacidad de anticipar volúmenes con exactitud es una ventaja operativa concreta para toda la cadena.

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Calidad que apunta a los segmentos que resisten

El dato más alentador de la temporada no está en los quintales, sino en lo que esos quintales representan para las bodegas. Los profesionales de la Dirección de Estudios y Desarrollo Vitivinícola del INV realizaron más de 900 microvinificaciones con uvas de las distintas zonas productoras del país, un 70% más que en la vendimia 2025. El veredicto fue categórico: sanidad y calidad excelentes, con una muy buena madurez polifenólica, condición indispensable para la elaboración de vinos tintos de alta complejidad.

Esa orientación hacia la calidad cobra un significado estratégico preciso frente al escenario global. La consultora californiana Azur Associates, en su último informe de mayo de 2026, advierte que el consumidor actual privilegia el precio, la conveniencia y la ocasión de consumo por encima de la tradición o la fidelidad a una categoría. En ese esquema, el vino compite no solo contra otros vinos, sino contra destilados listos para beber, refrescos alcohólicos y propuestas más adaptables a los hábitos contemporáneos. La calidad enológica genuina, sostenida en datos y microvinificaciones, es uno de los pocos argumentos que mantiene vigencia en ese entorno.

Mendoza, San Juan y una red nacional que se diversifica

Más allá del eje cuyana, la cosecha 2026 confirma la progresiva diversificación geográfica de la vitivinicultura argentina. La Rioja aportó 556.349 quintales; Salta, 310.682 quintales; Neuquén, 79.861 quintales; y Río Negro, 41.601 quintales. Provincias como Chubut, Entre Ríos, La Pampa o Córdoba suman producciones acotadas pero sostenidas, con variedades que responden a perfiles de suelo y clima particulares.

Entre las variedades con mayor presencia, el Malbec registró 3.246.587 quintales solo en Mendoza, seguido por el Torrontés Riojano con 497.110 quintales en esa misma provincia y 181.410 en La Rioja. El Syrah alcanzó los 628.009 quintales en Mendoza, mientras que el Tempranillo sumó 412.332. La Cereza, uva de alto volumen con destino mayoritariamente a vino de mesa, aportó 1.507.426 quintales en Mendoza y 1.872.767 en San Juan.

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Un mercado global que se contrae

El contexto internacional en el que se inserta esta cosecha es el más desafiante de los últimos años. Azur Associates, en línea con lecturas previas de Silicon Valley Bank y Rabobank, diagnostica que las hipótesis que sostuvieron el crecimiento vitivinícola durante décadas quedaron obsoletas. En California, la vendimia 2025 fue la menor desde 1999, con 2,62 millones de toneladas, un 33% menos que en 2019. Aun así, el exceso de oferta persiste en varias zonas. La utilización media de instalaciones bodegueras en Estados Unidos cayó desde niveles del 80-90% en 2024 a una horquilla estimada del 60-70% en 2026.

La distribución se estrecha en todos los mercados: los mayoristas seleccionan referencias con mayor rigor, los minoristas reducen el espacio asignado al vino y los grandes distribuidores reorganizan sus carteras hacia criterios de rentabilidad más exigentes. El costo del capital subió de forma significativa, con tasas de interés que oscilan entre el 6% y el 8,5%, frente a niveles inferiores al 4% de años anteriores. Eso transforma la valoración de activos, inventarios y viñedos en todo el mundo.

Tecnología e información

Ante ese panorama, la apuesta del INV por la transparencia y la digitalización adquiere una dimensión estratégica que va más allá de la gestión administrativa. El organismo puso en marcha durante esta temporada el sistema de Estadísticas de Cosecha con información diaria, una plataforma accesible para viñateros y bodegueros inscriptos que permite seguir la evolución de la vendimia por zona y variedad en tiempo real. El propio INV señaló que muy pocos países cuentan con un sistema de información con ese nivel de desagregación de datos y en tiempo real.

La capacidad de operar con datos precisos y actualizados es exactamente lo que Azur Associates identifica como condición de supervivencia en el nuevo mercado: las empresas mejor posicionadas serán las que controlen con precisión sus números y comprendan que crecer ya no depende del tamaño, sino de la exactitud con la que se toman las decisiones.

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Calidad como punto de partida, no como garantía

La vendimia 2026 entrega a la industria vitivinícola argentina una materia prima de primer nivel. Con 863 bodegas y fábricas elaborando sobre un total de 1.220 inscriptas, el sector tiene escala y diversidad suficientes para responder a distintos segmentos del mercado. Pero la calidad de la uva, por sí sola, no resuelve los desafíos de distribución, posicionamiento y rentabilidad que el nuevo contexto global plantea.

El mercado del vino será más pequeño y más competitivo. Argentina llega a ese escenario con una cosecha técnicamente sólida. Lo que viene a continuación depende de decisiones que se toman en la bodega, en la vinoteca y en la mesa de negociación, no en el viñedo.

FUENTE: INV