¿A qué países exporta Argentina su vino? Radiografía del éxito vitivinícola

Las exportaciones argentinas de vinos y mostos registraron en abril de 2026 un desempeño destacado, con un incremento del 21,9% en volumen respecto al mismo mes de 2025, según el informe provisorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ). El total exportado alcanzó los 204.956 hectolitros , frente a los 168.073 hectolitros del año anterior, consolidando una tendencia positiva que se extiende a lo largo de los primeros cuatro meses del año.

El resultado de abril se suma a una acumulación enero-abril igualmente alentadora: el volumen total exportado de vinos creció un 17,0% interanual, pasando de 578.887 a 677.221 hectolitros . En términos de valor FOB, el total acumulado de vinos y mostos ascendió a 250.082 miles de dólares , lo que representa una suba del 5,8% frente a los 236.386 miles de dólares registrados en el mismo período de 2025.

El vino a granel lidera el crecimiento mensual

El segmento que más dinamismo exhibió en abril fue el vino a granel, con un salto del 82,7% en volumen respecto al año anterior. Dentro de este segmento, el vino blanco a granel protagonizó el avance más espectacular, con una variación positiva del 420,7%, mientras que el vino color a granel creció un 38,6%.

El vino fraccionado, por su parte, registró un incremento más moderado pero sostenido del 4,7%. En este caso, la botella continuó siendo el envase predominante, con 130.052 hectolitros exportados y una participación del 94,9% sobre el total fraccionado. El Tetra Brik mostró el crecimiento más notable dentro del segmento, con un alza del 177,9%, mientras que el Bag in Box creció un 234,6%, aunque desde volúmenes aún marginales.

Las exportaciones de mosto concentrado sumaron 9.091 toneladas en abril de 2026, lo que implica una suba del 33,9% frente a las 6.789 toneladas de abril de 2025. En valor FOB, el mosto concentrado generó 12.486 miles de dólares, un 18,4% más que el año anterior. En el acumulado enero-abril, el volumen exportado de mosto concentrado totalizó 30.578 toneladas, con una variación positiva del 33,3% respecto al mismo período de 2025.

Malbec, varietal dominante

En el segmento de vinos varietales fraccionados, el Malbec mantuvo su posición dominante con el 70% del volumen exportado, equivalente a 113.764 hectolitros, y un valor FOB de 35.757 miles de dólares. Le siguieron el Cabernet Sauvignon con el 9,8% del volumen (15.940 hectolitros) y el Chardonnay con el 5,8% (9.463 hectolitros).

image Reino Unido, EE.UU. y Brasil concentraron más del 50% del volumen total de vinos exportados en abril.

El precio promedio del vino varietal fraccionado se ubicó en U$S 4,34 por litro, mientras que el del vino varietal a granel promedió U$S 0,94 por litro. En el total de vinos, el precio medio fue de U$S 4,16 por litro para el fraccionado y U$S 0,73 por litro para el granel.

Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, los destinos clave

El análisis por destino revela que el Reino Unido se consolida como el principal mercado receptor de vinos argentinos en abril, con 48.103 hectolitros en total —34.160 a granel y 13.943 fraccionados—, lo que representa el 23% del volumen total exportado. Le sigue Estados Unidos con 30.592 hectolitros, equivalente al 15% del total, y Brasil con 27.574 hectolitros (13%).

En el segmento de vinos varietales, el ranking se mantiene encabezado por el Reino Unido (30% del volumen), seguido de Estados Unidos (18%) y Brasil (14%). Para el mosto concentrado, el principal destino en abril fue Estados Unidos con 2.454 toneladas, representando el 27% del volumen total, seguido de Japón con 1.218 toneladas (13%) y Países Bajos con 1.014 toneladas (11%).

Mendoza, epicentro de la producción exportable

Desde el punto de vista de la provincia de origen, Mendoza concentra el 94% del volumen total exportado en abril de 2026, con 191.722 hectolitros y un valor FOB de 56.723 miles de dólares. San Juan aportó el 2% con 5.124 hectolitros, y Salta otro 2% con 3.075 hectolitros. En el caso del mosto concentrado, Mendoza explica el 67% del volumen exportado con 6.091 toneladas, mientras que San Juan contribuyó con las 3.000 toneladas restantes (33%).

El acumulado enero-abril de 2026 confirma la solidez del proceso de recuperación exportadora. El valor FOB total de vinos para el período alcanzó los 202.889 miles de dólares, un 1,7% por encima de los 199.417 miles de dólares del mismo período de 2025. El mosto concentrado y sulfitado sumaron 47.194 miles de dólares en el acumulado, lo que representa un alza del 27,7% interanual, consolidando al sector como un generador clave de divisas para la economía argentina.

FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura, Sistema SIM-INV.