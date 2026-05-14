¿A qué países exporta Argentina su vino? Radiografía del éxito vitivinícola
Argentina consolida su presencia en mercados internacionales con un sólido desempeño en las exportaciones de vino.
Las exportaciones argentinas de vinos y mostos registraron en abril de 2026 un desempeño destacado, con un incremento del 21,9% en volumen respecto al mismo mes de 2025, según el informe provisorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El total exportado alcanzó los 204.956 hectolitros, frente a los 168.073 hectolitros del año anterior, consolidando una tendencia positiva que se extiende a lo largo de los primeros cuatro meses del año.
El resultado de abril se suma a una acumulación enero-abril igualmente alentadora: el volumen total exportado de vinos creció un 17,0% interanual, pasando de 578.887 a 677.221 hectolitros. En términos de valor FOB, el total acumulado de vinos y mostos ascendió a 250.082 miles de dólares, lo que representa una suba del 5,8% frente a los 236.386 miles de dólares registrados en el mismo período de 2025.
El vino a granel lidera el crecimiento mensual
El segmento que más dinamismo exhibió en abril fue el vino a granel, con un salto del 82,7% en volumen respecto al año anterior. Dentro de este segmento, el vino blanco a granel protagonizó el avance más espectacular, con una variación positiva del 420,7%, mientras que el vino color a granel creció un 38,6%.
El vino fraccionado, por su parte, registró un incremento más moderado pero sostenido del 4,7%. En este caso, la botella continuó siendo el envase predominante, con 130.052 hectolitros exportados y una participación del 94,9% sobre el total fraccionado. El Tetra Brik mostró el crecimiento más notable dentro del segmento, con un alza del 177,9%, mientras que el Bag in Box creció un 234,6%, aunque desde volúmenes aún marginales.
Las exportaciones de mosto concentrado sumaron 9.091 toneladas en abril de 2026, lo que implica una suba del 33,9% frente a las 6.789 toneladas de abril de 2025. En valor FOB, el mosto concentrado generó 12.486 miles de dólares, un 18,4% más que el año anterior. En el acumulado enero-abril, el volumen exportado de mosto concentrado totalizó 30.578 toneladas, con una variación positiva del 33,3% respecto al mismo período de 2025.
Malbec, varietal dominante
En el segmento de vinos varietales fraccionados, el Malbec mantuvo su posición dominante con el 70% del volumen exportado, equivalente a 113.764 hectolitros, y un valor FOB de 35.757 miles de dólares. Le siguieron el Cabernet Sauvignon con el 9,8% del volumen (15.940 hectolitros) y el Chardonnay con el 5,8% (9.463 hectolitros).
El precio promedio del vino varietal fraccionado se ubicó en U$S 4,34 por litro, mientras que el del vino varietal a granel promedió U$S 0,94 por litro. En el total de vinos, el precio medio fue de U$S 4,16 por litro para el fraccionado y U$S 0,73 por litro para el granel.
Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, los destinos clave
El análisis por destino revela que el Reino Unido se consolida como el principal mercado receptor de vinos argentinos en abril, con 48.103 hectolitros en total —34.160 a granel y 13.943 fraccionados—, lo que representa el 23% del volumen total exportado. Le sigue Estados Unidos con 30.592 hectolitros, equivalente al 15% del total, y Brasil con 27.574 hectolitros (13%).
En el segmento de vinos varietales, el ranking se mantiene encabezado por el Reino Unido (30% del volumen), seguido de Estados Unidos (18%) y Brasil (14%). Para el mosto concentrado, el principal destino en abril fue Estados Unidos con 2.454 toneladas, representando el 27% del volumen total, seguido de Japón con 1.218 toneladas (13%) y Países Bajos con 1.014 toneladas (11%).
Mendoza, epicentro de la producción exportable
Desde el punto de vista de la provincia de origen, Mendoza concentra el 94% del volumen total exportado en abril de 2026, con 191.722 hectolitros y un valor FOB de 56.723 miles de dólares. San Juan aportó el 2% con 5.124 hectolitros, y Salta otro 2% con 3.075 hectolitros. En el caso del mosto concentrado, Mendoza explica el 67% del volumen exportado con 6.091 toneladas, mientras que San Juan contribuyó con las 3.000 toneladas restantes (33%).
El acumulado enero-abril de 2026 confirma la solidez del proceso de recuperación exportadora. El valor FOB total de vinos para el período alcanzó los 202.889 miles de dólares, un 1,7% por encima de los 199.417 miles de dólares del mismo período de 2025. El mosto concentrado y sulfitado sumaron 47.194 miles de dólares en el acumulado, lo que representa un alza del 27,7% interanual, consolidando al sector como un generador clave de divisas para la economía argentina.
FUENTE: Instituto Nacional de Vitivinicultura, Sistema SIM-INV.
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