El mercado interno de vinos creció 8,4% en marzo 2026: qué tipos y provincias lideran

El consumo per cápita de vino en Argentina es hoy casi la mitad del que registraba en 2005.

El mercado interno de vinos en Argentina registró un desempeño sólido durante marzo de 2026. Las ventas totalizaron 603.391 hectolitros , lo que representa un crecimiento del +8,4% respecto al mismo mes del año anterior, según el informe provisorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) . El dato consolida una tendencia positiva en el arranque del año, aunque con comportamientos muy disímiles según el tipo de producto y la provincia de origen.

Dentro del total comercializado, el segmento de mayor peso es el de los vinos sin mención varietal , que representó el 72% del volumen despachado y creció un +16,5% en la comparación interanual. En el otro extremo, los vinos varietales —que concentraron el 24,8% del mercado— registraron una caída del -11,6% , lo que marca una migración del consumidor hacia etiquetas de menor precio relativo.

Los vinos espumosos mostraron el mejor desempeño proporcional del mes, con un aumento del +34,9%, mientras que la categoría Otros vinos —que incluye cóctel de vino, gasificado, especial y ritual— creció un +10,9%.

El color domina, el blanco retrocede

En términos de color, los vinos tintos y rosados (color) representaron el 78,3% del total y crecieron un +11,6%, en tanto que los vinos blancos, con una participación del 21,6%, registraron una baja del -2,3%. Esta tendencia se repite en el acumulado enero-marzo, donde los blancos cayeron -0,7% y los vinos color avanzaron +2,2%.

El análisis por tipo de envase revela que la botella fue el formato predominante, con 369.799 hectolitros despachados (61,3% del total) y un crecimiento del +8,1% respecto a marzo de 2025. El tetra brik consolidó su posición con 223.561 hectolitros (37,1%) y un alza del +13,7%.

En sentido contrario, la damajuana cayó un -45,3%, el bag in box se desplomó un -81,4% y otros envases retrocedieron un -35,5%. La lata, en tanto, se mantuvo prácticamente estable con una variación de apenas +0,3%.

Acumulado enero-marzo: crecimiento moderado

En el período enero-marzo de 2026, las ventas acumuladas alcanzaron 1.667.814 hectolitros, con un incremento del +1,5% frente al mismo período de 2025. El promedio mensual se ubicó en 555.938 hectolitros, también con una mejora del +1,5% interanual. Febrero fue el único mes con resultado negativo en el trimestre, con una baja del -5,4%.

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El consumo per cápita de marzo 2026 se estimó en 1,30 litros por habitante, frente a los 1,20 litros de igual mes de 2025, lo que representa una mejora del +8,2%. Sin embargo, en perspectiva histórica, el consumo anual por habitante continúa en niveles bajos: el dato de 2025 fue de 16,1 litros, muy por debajo de los 29,2 litros que se registraban en 2005 y 2006.

Dinámicas contrapuestas

La distribución geográfica de los despachos confirma la hegemonía de Mendoza, que concentró el 90,6% del total nacional con 546.970 hectolitros, un crecimiento del +16,1% interanual. Le siguió San Juan con el 5,2% del mercado, aunque con una drástica caída del -52,0%, al despachar apenas 31.276 hectolitros frente a los 65.102 del mismo mes del año anterior.

La Rioja fue la gran sorpresa positiva del mes: sus despachos totalizaron 13.365 hectolitros y mostraron un incremento del +78% respecto a marzo de 2025. Salta, en cambio, registró una baja del -14,1% con 7.125 hectolitros.

Entre las provincias de menor volumen, La Pampa lideró el crecimiento porcentual con un aumento extraordinario del +1.197%, mientras que Entre Ríos y Catamarca acumularon las caídas más pronunciadas, del -80,3% y -56,9% respectivamente.

Un mercado en recuperación, pero con señales mixtas

El mes de marzo confirma que el mercado interno vitivinícola argentino muestra señales de recuperación, impulsadas principalmente por los segmentos de menor precio y por el buen desempeño de los espumosos. No obstante, la caída de los varietales y el retroceso del blanco advierten sobre una recomposición del consumo que las bodegas deberán monitorear de cerca.

El aumento del +19,3% respecto a febrero de 2026 también refleja la estacionalidad propia del mes, con mayor actividad comercial típica de los primeros meses del otoño.

FUENTE: INV con aportes de Redacción +P