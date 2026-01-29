Reactivación frágil: El consumo de vino sube 9,2%, pero la crisis golpea a las grandes bodegas

El mercado interno de vinos en Argentina finalizó 2025 con indicios de reactivación en diciembre. Los datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) revelan despachos totales de 644.104 hectolitros, un incremento interanual del 9,2% frente a diciembre de 2024. Este avance elevó el consumo per cápita a 1,37 litros por habitante, con una mejora del 9,6%. Sin embargo, el acumulado anual de enero a diciembre mostró una contracción del 2,7%, totalizando 7.459.900 hectolitros comercializados en el país.

Este contraste entre el corto plazo positivo y el balance anual negativo subraya la volatilidad del sector. La recuperación de diciembre impulsó segmentos clave, pero no compensó las pérdidas acumuladas. Analistas destacan que factores macroeconómicos, como la inflación y la caída del poder adquisitivo, incidieron en el consumo general.

Neuquén emerge como líder de Patagonia

Neuquén sorprendió con un crecimiento exponencial. Sus despachos en diciembre alcanzaron 3.505 hectolitros, superando en 132,5% los registros del año anterior. Este dinamismo cerró el año con un saldo positivo del 3,4%. La provincia enfocó su estrategia en productos de alto valor: el 85,8% correspondió a vinos varietales y el 14,2% a vinos espumosos. Toda su producción se comercializó en botellas, lo que refleja una apuesta por la premiumización.

Este posicionamiento contrasta con la estabilidad relativa de Río Negro. Allí, los despachos de diciembre sumaron 1.228 hectolitros, con una baja del 5,7% interanual. El acumulado anual registró una disminución del 5,3%.

No obstante, Río Negro mantuvo su especialización: el 66,6% de ventas mensuales fueron vinos varietales, y los sin mención varietal representaron el 32,7%. En envases, la botella dominó con el 74,6%, aunque la damajuana conservó el 25,4%, fusionando tradición y modernidad.

Evolución en envases y estilos de vino

La preferencia por la botella se fortaleció en diciembre, capturando el 64,1% de despachos nacionales con un alza del 16,1%. Formatos innovadores crecieron: la lata subió un 34,6% y envases alternativos como bidón o acero inoxidable escalaron un 70,3%. En cambio, el tetra brik cayó un 1,1%, ocupando el 32,4%, y el bag in box descendió un 42,7%.

En estilos, los vinos color (tintos y rosados) lideraron con el 74,6% del consumo, creciendo un 11,0%. Los blancos aumentaron un 4,0%. Estas tendencias indican un consumidor que prioriza calidad y conveniencia, aunque persisten desafíos en la diversificación.

Hegemonía de Mendoza y desafíos en San Juan

Mendoza consolidó su dominio con el 90,4% de despachos nacionales en diciembre: 582.585 hectolitros y un crecimiento del 19,8%. Sus vinos varietales impulsaron un 24,9%, motor de la recuperación nacional. Otras provincias menores brillaron: Salta creció un 37,7% y Jujuy un 142%.

San Juan, en cambio, enfrentó una crisis aguda. Sus ventas de diciembre cayeron un 51,3%, sumando diez meses negativos. El 71,6% de su comercialización dependió del tetra brik, exponiendo vulnerabilidades en la estructura productiva.

Contexto de quiebras y tensiones laborales

El sector vitivinícola atraviesa turbulencias financieras. Bodegas emblemáticas como Bianchi y Norton reportaron dificultades: Bianchi acumuló 80 cheques rechazados, influido por el "efecto Norton", que generó una cadena de impagos. Casa Montes también defaultó en cheques, agravando la crisis. Estas situaciones tensan relaciones laborales; sindicatos acusan a empresas de usar la coyuntura para eludir incrementos salariales en paritarias.

La caída del consumo creó excedentes vínicos. El Gobierno impulsa subsidios para prefinanciar exportaciones de vino a granel, buscando equilibrar stocks. Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), describió 2025 como un año complejo, con esfuerzos para sostener el crecimiento. Enfatizó realidades diversas por segmentos.

Proximidad de la cosecha y perspectivas futuras

La cosecha 2026 se acerca con expectativas moderadas. Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), anticipó una leve baja en uva, que podría estabilizar precios sin derrumbe. Alertó sobre impactos del granizo reciente y pronósticos inestables: "El granizo no disminuye tanto una cosecha como sí puede hacerlo una helada". Estas inclemencias suman incertidumbre a un sector ya golpeado.