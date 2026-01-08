Patagonia: el emergente polo vitivinícola que sorprende al mundo con su Pinot Noir

Viñedos nevados en Neuquén, donde el clima fresco define vinos elegantes de Pinot Noir.

La región patagónica emerge como un polo de excelencia en la producción de vinos de alta gama. Provincias como Neuquén y Río Negro destacan por condiciones climáticas únicas: amplitudes térmicas elevadas, vientos constantes y suelos aluviales que favorecen concentraciones aromáticas intensas en variedades como Pinot Noir, Malbec y Sauvignon Blanc.

Según datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) al 1 de diciembre de 2025, la Patagonia mantiene existencias moderadas pero estratégicas . El total nacional alcanza 11.535.151 hectólitros de vino disponible, excluyendo especiales, frizantes y espumantes. En este contexto, las provincias patagónicas contribuyen con volúmenes que priorizan calidad sobre cantidad.

image Amplios viñedos en Neuquén bajo el cielo patagónico, ideales para vinos elegantes y frescos de alta gama

Detalle de existencias en Neuquén

Neuquén registra un total de 56.263 hectólitros. Desglosado por color y tipo: en genérico blanco suma 36.174 hl (propio 30.113, tercero 1.003), mientras el genérico color llega a 17.801 hl (propio 15.791, tercero 2.010). Para varietal blanco alcanza 2.288 hl (propio 2.216, tercero 72), y varietal color 20.089 hl (propio 20.089, tercero 0). El gran total combina 48.917 hl en blanco y 37.346 hl en color.

Esta distribución refleja el enfoque en varietales premium, especialmente tintos, que aprovechan el terroir de San Patricio del Chañar, zona emblemática con bodegas icónicas.

image Pinot Noir es la variedad estrella que define la elegancia de los vinos regionales.

Río Negro: Equilibrio entre genéricos y varietales

Río Negro acumula 37.932 hectólitros en total. El genérico blanco totaliza 25.211 hl (propio 20.460, tercero 2.000), y genérico color 10.982 hl (propio 10.150, tercero 832). En varietales, blanco suma 1.739 hl (propio 1.188, tercero 551), y color 12.721 hl (propio 12.721, tercero 0). El agregado por color muestra 33.442 hl en blanco y 23.490 hl en color aproximado.

El Alto Valle del Río Negro consolida su reputación en Pinot Noir y Merlot, con stocks que garantizan suministro para mercados exigentes.

image Vista aérea de plantaciones patagónicas, símbolo de exportaciones crecientes en 2025.

Mostos en la Patagonia: Volúmenes reducidos, pero relevantes

En cuanto a mostos, la región patagónica presenta cifras modestas. Neuquén declara 4 hl de mosto concentrado y 1 tonelada equivalente. Río Negro registra 25 hl de mosto concentrado y 3,4 toneladas. El total nacional de mosto concentrado alcanza 139.076 hl (18.794 toneladas), y mosto sulfitado 1.479.641 hl (44.037 toneladas), sumando 62.831 toneladas.

Estos volúmenes bajos en Patagonia subrayan el destino principal hacia vinificación directa de alta calidad, en lugar de concentración industrial.

image Paisaje de Río Negro con vides entre bardas, cuna de varietales premium en Patagonia.

Perspectivas para el sector patagónico

Las existencias al 1 de diciembre de 2025 confirman la estabilidad en Neuquén y Río Negro, con un total combinado aproximado de 94.195 hectólitros. Esta cifra representa cerca del 0,8% del stock nacional, pero concentra gran parte de los vinos premium argentinos. Factores como el cambio climático favorecen la región sur, con menor estrés hídrico y mayor frescura en los vinos.

Bodegas patagónicas posicionan sus productos en exportaciones y turismo enológico, atrayendo visitantes por paisajes únicos y experiencias exclusivas. Los datos provisorios, sujetos a ajustes por despachos, provienen del Libro Electrónico de Bodegas, coordinado por la Dirección de Vitivinicultura y Alcoholes.

La Patagonia afirma su nicho en el mapa vitivinícola argentino, priorizando excelencia y sostenibilidad. En un año de stocks nacionales elevados –con Mendoza liderando 9.898.600 hl–, el sur demuestra que menos volumen implica mayor valor agregado.