El negocio porcino enfrenta un escenario crítico: exceso de carne y ganancias en caída

La sobreoferta de carne porcina en Argentina desplomó los márgenes de las granjas durante el primer trimestre de 2026 y dejó a muchos establecimientos al borde de las pérdidas.

La producción porcina argentina inició 2026 bajo un escenario complejo. Así lo refleja el último informe elaborado por el IERAL de la Fundación Mediterránea, a cargo de los economistas Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, que analiza en profundidad la evolución de la rentabilidad del sector durante el primer trimestre del año. El estudio concluye que la actividad atraviesa uno de los períodos más difíciles de la última década, principalmente por un fenómeno que combina récord de oferta interna, caída de precios y márgenes extremadamente ajustados para los productores.

Aunque el trabajo detecta una leve recuperación hacia marzo, los números continúan lejos de los niveles históricos considerados saludables para la actividad. El sector enfrenta así un escenario de “pinzas”: ingresos deprimidos por abundancia de carne en el mercado y costos que, si bien permanecen relativamente bajos, muestran una fuerte sensibilidad frente al precio de los granos y otros insumos clave.

Un trimestre entre los peores

El informe del IERAL sostiene que el primer trimestre de 2026 dejó uno de los peores resultados económicos para la producción porcina desde 2016. El margen neto promedio, medido en pesos constantes, alcanzó apenas los $194 por kilo producido, convirtiéndose en el segundo peor arranque anual de la década.

El deterioro fue especialmente marcado en enero, cuando la rentabilidad cayó hasta los $124 por kilo, un mínimo histórico para el período analizado. Luego se observó una recuperación gradual durante febrero y marzo, mes en el que el margen ascendió hasta $267 por kilo. Sin embargo, incluso con esa mejora, los niveles permanecen claramente por debajo de los promedios históricos.

Medido en dólares constantes, el panorama tampoco fue favorable. El promedio trimestral se ubicó en USD 0,14 por kilo producido, aunque el desempeño mensual mostró cierta mejora: enero registró apenas USD 0,08 por kilo y marzo cerró en USD 0,19.

Para los analistas, el problema central no estuvo en un salto de costos, sino en la fuerte presión bajista que sufrió el precio del capón como consecuencia de una oferta interna récord.

La mayor oferta de carne porcina en dos décadas

Uno de los datos más contundentes del estudio es el volumen de carne disponible en el mercado argentino durante el arranque del año. Entre enero y marzo se volcaron al consumo interno 222 mil toneladas equivalentes res, el mayor registro para un primer trimestre en los últimos veinte años.

El crecimiento estuvo impulsado casi exclusivamente por la producción local. Según el informe, la producción porcina nacional aumentó 15,7% interanual, mientras que las importaciones netas retrocedieron 12,5%. Es decir, el abastecimiento récord provino fundamentalmente del dinamismo interno del sector.

Esta expansión de la oferta tuvo un impacto directo sobre los precios. El valor promedio del capón tipificado cayó hasta $2.266 por kilo en moneda constante, transformándose en el precio real más bajo de la última década, incluso por debajo de los registros mínimos observados en 2017.

Granja El Amanecer - (33) El aumento de la producción porcina deprimió los precios de venta y golpeó las ganancias del sector, donde solo las granjas más eficientes logran mantener rentabilidad positiva.

El fenómeno también se reflejó en el consumo. El consumo aparente per cápita alcanzó los 18,8 kilos por habitante, unos 2,1 kilos más que en igual período del año anterior. En otras palabras, hubo más carne disponible, más consumo y precios más bajos, pero menores ingresos para los productores.

De acuerdo con el IERAL, los ingresos de las granjas se redujeron 12,5% en términos reales frente al primer trimestre de 2025. Esa caída explica gran parte de la pérdida de rentabilidad observada en el sector.

Costos relativamente bajos, pero con señales de alerta

A diferencia de los ingresos, la estructura de costos operó como un amortiguador parcial para los productores. El informe destaca que los costos totales de producción permanecen relativamente bajos en perspectiva histórica.

En una granja de eficiencia media, el costo total promedió $2.118 por kilo producido durante el trimestre. Si bien el dato implica un incremento de 2,6% respecto del año anterior, todavía se ubica alrededor de 12% por debajo del promedio observado entre 2016 y 2024.

La alimentación continuó siendo el principal componente del gasto operativo. El trabajo indica que casi el 61% de los costos totales estuvieron asociados a la compra de maíz, soja y otros insumos alimenticios.

En ese sentido, el comportamiento de los granos fue relativamente favorable durante el inicio de 2026. El costo de alimentación cayó 6,5% en términos reales respecto del último trimestre de 2025, ayudando a contener parcialmente el deterioro económico.

Sin embargo, otros rubros comenzaron a mostrar aumentos significativos. El costo energético, por ejemplo, se incrementó 16,2% real, reflejando el impacto de las tarifas sobre las estructuras productivas intensivas.

Otros componentes como mano de obra, flete y sanidad registraron caídas reales, permitiendo equilibrar parcialmente el aumento energético y evitando un salto mayor en el costo total de producción.

La eficiencia productiva

Uno de los capítulos más relevantes del informe es el análisis sobre la eficiencia productiva y su impacto sobre la rentabilidad. El IERAL sostiene que, en contextos de márgenes estrechos, la eficiencia deja de ser simplemente una ventaja competitiva para convertirse en un factor determinante de supervivencia económica.

El estudio compara tres modelos de producción diferenciados por indicadores clave como la conversión alimenticia y la cantidad de kilos producidos por madre al año.

Las granjas de alta eficiencia logran convertir 2,5 kilos de alimento en un kilo de carne producida y alcanzan 4.116 kilos por madre por año. Bajo esas condiciones, el margen neto promedio del trimestre fue de $413 por kilo producido.

En cambio, las granjas de eficiencia media —consideradas representativas del promedio sectorial— mostraron una conversión de 2,8 kilos de alimento y 3.536 kilos por madre por año, obteniendo el margen promedio de $194 por kilo.

La situación más crítica aparece en los establecimientos de baja eficiencia. Con una conversión de 3,1 kilos de alimento por kilo producido y apenas 2.563 kilos por madre al año, estas granjas registraron márgenes negativos de -$174 por kilo, es decir, pérdidas operativa.

porcino descarga La actividad porcina comenzó 2026 con fuertes señales de alarma: precios en baja, ingresos deteriorados y márgenes mínimos para los productores.

La diferencia también resulta contundente en términos porcentuales. Mientras las granjas más eficientes obtuvieron ganancias equivalentes al 21,9% de sus costos, las menos eficientes perdieron alrededor del 6,9%.

Para los analistas, este escenario confirma que la competitividad del negocio porcino ya no depende únicamente de los precios de mercado, sino también de la capacidad técnica y de gestión de cada establecimiento.

Ubicación geográfica influye en la competitividad

Otro aspecto destacado del informe es la importancia de la localización geográfica de las granjas. La distancia respecto de los puertos de exportación, especialmente Rosario, genera diferencias significativas en el costo de alimentación y, por lo tanto, en la rentabilidad final.

El razonamiento es simple: en las zonas alejadas de los puertos, el precio local del maíz y la soja suele descontar el costo del flete hacia las terminales exportadoras. Eso permite que las granjas ubicadas en regiones agrícolas más distantes accedan a insumos más baratos.

El estudio compara el desempeño de establecimientos de eficiencia media en distintas localidades. En Malena, al sur de Córdoba y a unos 450 kilómetros de Rosario, el margen neto alcanzó $194 por kilo. En Marcos Juárez, a 150 kilómetros del puerto, el margen cayó a $146. Finalmente, en Rosario, el resultado se redujo a apenas $99 por kilo producido.

Según el IERAL, esta diferencia representa aproximadamente un 4,5% del costo por kilo producido y demuestra cómo la geografía puede transformarse en una ventaja competitiva concreta para ciertas regiones del interior productivo.

Un negocio sensible al precio de los granos

El informe concluye con una advertencia importante sobre la sensibilidad del negocio porcino frente a la volatilidad de los granos.

Tomando como referencia los precios de marzo de 2026 —$243 mil por tonelada de maíz y $466 mil por tonelada de soja en Rosario—, los economistas estimaron que una variación del 10% en el valor de los granos puede modificar el margen neto de las granjas en casi un 47,6%.

El impacto resulta contundente. Para una granja de eficiencia media, un aumento del 10% en el precio de los granos reduciría el margen de marzo desde $175 hasta apenas $92 por kilo. En cambio, una baja del 10% impulsaría el resultado hasta $258 por kilo.

La conclusión del estudio es clara: el sector porcino argentino enfrenta un contexto de elevada vulnerabilidad económica, donde la abundancia de oferta mantiene deprimidos los precios mientras la rentabilidad depende cada vez más de factores internos como eficiencia, escala y ubicación estratégica.

En ese marco, el desafío para los productores será sostener competitividad en un escenario donde los márgenes son mínimos y cualquier variación en costos o precios puede alterar drásticamente la viabilidad del negocio.

A continuación el informe completo elaborado por el IERAL de la Fundación Mediterránea:

Fundación Meditrránea 05-26

FUENTE: IERAL con aportes de Redacción +P.