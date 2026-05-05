La producción porcina se dispara: creció 15,7% y marca un récord en 2026

La producción porcina en Argentina continúa mostrando un desempeño destacado en el inicio de 2026, con cifras que confirman una tendencia de crecimiento sostenido y posicionan al sector como uno de los más dinámicos dentro de la actividad ganadera. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, durante el primer trimestre del año la producción de carne porcina aumentó un 15,7% en comparación con el mismo período de 2025, mientras que la faena registró un incremento del 12,6%.

Este crecimiento no es aislado, sino que responde a una combinación de factores que incluyen mejoras en la eficiencia productiva, avances en genética animal, fortalecimiento sanitario y acceso a nuevas herramientas de financiamiento. En conjunto, estos elementos han permitido que la cadena porcina no solo aumente su volumen de producción, sino también eleve sus estándares de calidad y competitividad.

Producción en alza y mayor eficiencia

Los datos correspondientes al mes de marzo refuerzan esta tendencia alcista. Durante ese período se faenaron 807.258 cabezas, lo que representa un incremento del 18,4% respecto de febrero. En paralelo, la producción alcanzó las 76.582 toneladas, con un salto mensual del 20%. Estas cifras evidencian una aceleración en el ritmo de crecimiento hacia el cierre del trimestre, consolidando un escenario favorable para el sector.

En cuanto al consumo interno, la carne de cerdo continúa ganando terreno en la dieta de los argentinos. Actualmente, el consumo supera los 19 kilos por habitante al año, un nivel que refleja un cambio sostenido en los hábitos alimentarios y una mayor aceptación de este tipo de proteína. Sin embargo, el interrogante que surge es si esta expansión del consumo podrá acompañar en el largo plazo el ritmo de crecimiento de la producción, especialmente si el sector apunta a aumentar su escala de manera significativa.

Uno de los pilares fundamentales de este desarrollo es la mejora genética. En la actualidad, existen establecimientos que alcanzan las 41 crías por cerda por año, un indicador que da cuenta del avance en técnicas de manejo, sanidad y tecnología aplicada. Este nivel de productividad coloca a la producción porcina argentina en estándares cada vez más competitivos dentro del mercado global, donde la eficiencia es un factor clave.

Sanidad, financiamiento y proyección internacional

El aspecto sanitario también juega un rol central en este proceso. En ese sentido, la reciente entrada en vigencia de la Resolución N°810/2026 del SENASA marca un paso importante en el fortalecimiento del sistema productivo. La normativa está orientada al monitoreo, control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky, una patología que afecta a los porcinos y cuya prevención resulta estratégica para mejorar tanto la eficiencia como la calidad sanitaria de los rodeos.

cerdo brasil El crecimiento se apoya en mejoras genéticas, sanidad y nuevas inversiones en el sector.

A esto se suma el acceso a líneas de financiamiento destinadas a ampliar inversiones, lo que permite a los productores incorporar tecnología, mejorar instalaciones y aumentar la escala productiva. La capacitación técnica también ha sido clave, contribuyendo a profesionalizar la actividad y optimizar los procesos en cada etapa de la cadena.

En un contexto internacional caracterizado por una creciente demanda de proteínas animales, la carne porcina argentina aparece como una alternativa con alto potencial. El desarrollo de nuevos cortes y productos, sumado a la mejora en la calidad, abre oportunidades tanto en el mercado interno como en el externo. Si bien las exportaciones aún tienen margen para expandirse, el escenario es favorable para que el sector continúe creciendo y diversificando destinos.

De este modo, la cadena porcina se consolida como uno de los motores del agregado de valor agroindustrial en el país. Con bases sólidas en genética, sanidad, tecnología y financiamiento, el sector no solo incrementa su producción, sino que también fortalece su posicionamiento estratégico de cara al futuro. El desafío, hacia adelante, será sostener este ritmo de crecimiento equilibrando la oferta con la demanda y aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado global.

FUENTE: SAGPYA con aportes de Redacción +P.