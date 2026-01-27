Negocio porcino: del arranque positivo al peor cierre en diez años

El exceso de oferta, las importaciones y el encarecimiento de la alimentación explican el abrupto deterioro económico del sector porcino.

El año 2025 quedará registrado como uno de los más volátiles y desafiantes del sector porcino argentin o . Así lo confirma el informe elaborado por el IERAL de la Fundación Mediterránea, titulado con crudeza y precisión “Del arranque sólido al derrumbe del segundo semestre”, un trabajo que disecciona en profundidad la dinámica económica del sector y expone las causas estructurales y coyunturales que llevaron a una fuerte erosión de la rentabilidad.

Lejos de tratarse de un fenómeno lineal, el desempeño de la actividad estuvo marcado por un contraste extremo entre la primera y la segunda mitad del año. Mientras los primeros meses mostraron resultados por encima del promedio histórico, el segundo semestre inició una pendiente descendente que terminó ubicando a los márgenes productivos en mínimos históricos , incluso peores que los registrados durante años de crisis previos.

Rentabilidad promedio en retroceso

En términos agregados, el margen neto promedio de una granja porcina de eficiencia media se ubicó en $289 por kilo producido, medido en pesos constantes de diciembre de 2025. Aunque el resultado anual fue positivo, representa una caída del 16% frente al promedio del período 2016–2024, evidenciando un deterioro significativo del negocio.

Sin embargo, el dato más preocupante no es el promedio anual, sino su composición. Durante el primer semestre, los márgenes superaron los valores históricos de la última década, generando expectativas favorables entre los productores. Esa tendencia se revirtió abruptamente a partir de julio, cuando comenzó un deterioro sostenido que se profundizó hacia fin de año.

Los últimos tres meses de 2025 registraron los peores márgenes para ese período en los últimos diez años. En diciembre, el margen neto cayó a apenas $57 por kilo producido, ubicándose incluso $70 por debajo del peor diciembre registrado hasta entonces, correspondiente a 2022. El dato refleja con claridad la magnitud del colapso económico del cierre de año.

Precios del capón: el principal factor explicativo

El informe identifica al desempeño del precio del capón como el principal responsable del deterioro de los ingresos. Durante todo 2025, el valor percibido por los productores mostró una debilidad persistente, sin lograr consolidar ninguna recuperación significativa.

Granja El Amanecer - (26) La combinación de oferta récord y precios deprimidos llevó a muchos establecimientos al límite de la rentabilidad.

El precio promedio anual fue de $2.170 por kilo en pesos constantes, uno de los niveles más bajos de la última década, comparable con los años críticos de 2017 y 2018. Pero más allá del promedio, lo que llamó la atención fue la ruptura de la estacionalidad habitual del mercado porcino.

Tradicionalmente, el segundo semestre suele mostrar una recomposición real de precios, impulsada por una mayor demanda y ajustes por inflación. En 2025, ese patrón no se cumplió. Por el contrario, el precio del capón continuó cayendo en términos reales y terminó entre un 25% y un 45% por debajo del promedio histórico.

Medido en dólares, el escenario fue igual de desfavorable. En diciembre, el capón cerró en USD 1,42 por kilo, un 25% menos que el valor promedio histórico para ese mes, estimado en torno a USD 1,86.

Oferta récord e importaciones en alza

Detrás de la debilidad de los precios aparece un factor clave: la sobreoferta. Entre enero y noviembre de 2025, la oferta total de carne porcina alcanzó las 789 mil toneladas res, el volumen más alto desde que existen registros, superando en un 7,5% el máximo alcanzado en 2024.

Un dato revelador del informe es el rol creciente de las importaciones. Si bien históricamente la producción local abastece alrededor del 95% del mercado interno, en 2025 la participación de las importaciones netas trepó al 7%, frente al 2% del año anterior.

De las 55 mil toneladas adicionales que se volcaron al mercado, 37 mil provinieron de mayores importaciones y solo 18 mil del crecimiento de la producción nacional. Este exceso de oferta llevó el consumo aparente a un récord de 18,1 kilos por habitante, pero el incremento del consumo no fue suficiente para absorber el volumen disponible sin afectar los precios.

Desde el lado de los costos, el panorama fue ambiguo. En promedio, el costo total de producción de una granja de eficiencia media fue de $1.925 por kilo, un 7% inferior al de 2024 y relativamente bajo en perspectiva histórica. No obstante, entre junio y diciembre se registró un aumento real del 13%, que terminó de asfixiar los márgenes en un contexto de precios deprimidos.

La alimentación continuó siendo el principal componente del costo, representando cerca del 60% del total. El incremento de los precios del maíz y la soja a partir del tercer trimestre fue el principal motor del aumento de los costos.

Otros rubros mostraron comportamientos dispares. La sanidad y la inseminación registraron una caída interanual del 28%, mientras que la energía bajó un 6%. La mano de obra fue la excepción, con una suba real del 11%, convirtiéndose en el único componente relevante con aumentos significativos.

La eficiencia, línea divisoria entre ganar y perder

Uno de los aportes centrales del informe es el análisis de la eficiencia productiva como factor determinante de la rentabilidad. A través de modelos de simulación, el IERAL demuestra que las diferencias de resultados entre granjas eficientes e ineficientes se amplifican en contextos adversos.

Durante el cuarto trimestre de 2025, una granja de eficiencia alta logró un margen neto positivo de $305 por kilo producido, equivalente a una rentabilidad del 16,7% sobre costos. En contraste, una granja de eficiencia baja registró una pérdida de $256 por kilo, lo que implica un quebranto del 10,6%.

Granja El Amanecer - (31) La crisis no golpeó a todos por igual: eficiencia productiva y ubicación geográfica marcaron la diferencia entre ganar y perder.

Los datos confirman que, en escenarios de precios bajos y costos en alza, solo los establecimientos con altos estándares productivos logran sostener márgenes saludables.

La ubicación geográfica también juega un rol clave en la competitividad del negocio porcino. El informe destaca que la lejanía de los puertos de Rosario puede transformarse en una ventaja, al permitir el acceso a granos más baratos por el descuento del flete.

Al comparar granjas de eficiencia media en distintas ubicaciones durante el cuarto trimestre de 2025, los resultados son contundentes. En Malena, al sur de Córdoba y a 450 kilómetros de Rosario, el margen neto fue de $94 por kilo. En Marcos Juárez, a 150 kilómetros, cayó a $51. En Rosario, el margen se redujo a apenas $9, llegando incluso a terreno negativo en diciembre.

La diferencia de hasta el 4,2% en el costo total por kilo producido pone en evidencia la importancia estratégica de localizar las granjas en zonas agrícolas alejadas de los puertos exportadores.

Sensibilidad extrema al precio de los granos

Finalmente, el informe subraya la elevada sensibilidad del negocio porcino a las variaciones en el precio de los granos. En diciembre de 2025, una granja de eficiencia media que pagara un 10% por encima del precio de paridad de Rosario habría sufrido una pérdida de $120 por kilo producido. En cambio, con un 10% de descuento, el margen se habría elevado a $63 por kilo.

La conclusión del informe es contundente: el sector porcino cerró 2025 en una situación de vulnerabilidad extrema. La combinación de una oferta récord, importaciones crecientes, precios en mínimos históricos y un repunte del costo de la alimentación pulverizó los márgenes de rentabilidad.

La crisis no afectó a todos por igual. Las granjas menos eficientes y aquellas ubicadas cerca de los puertos quedaron en una posición crítica, mientras que la eficiencia productiva y la ubicación estratégica se consolidaron como las principales defensas frente a un entorno económico adverso que, lejos de resolverse, plantea interrogantes de cara al futuro inmediato del sector.

Fuente: Fundación Mediterránea con aportes de Redacción +P.