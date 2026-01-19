Producción porcina en Neuquén: el triunfo de los Cantoni en 30 años de crisis

Argentina acumula 37 años de shocks económicos: hiperinflación 1989, convertibilidad rota en 2001, corralito, devaluación 2018 y motosierra 2024. ¿Cuál de estas crisis dejó la herida más profunda en el tejido productivo de Neuquén? Los Cantoni llevan adelante Granja El Amanecer y, desde Cutral Có , explican cómo atravesó cada tormenta y salió fortalecida hasta faenar 2.500 cerdos mensuales y producir 2.900 toneladas de carne al año en pleno desierto patagónico.

Granja El Amanecer arrancó en 1993 con producción avícola de la mano de Carlos Cantoni y sus hijos. En 1997 dieron el giro decisivo hacia la porcicultura intensiva , decisión audaz en una región sin tradición cerealera ni pasturas naturales. Todo se construyó con capital familiar y el clásico ensayo-error de los emprendedores de primera generación.

El primer test de fuego llegó con el Efecto Tequila (1995-1998). “La debacle económica del emprendimiento era más por falta de experiencia nuestra que por la macro. Producíamos muy poco y estábamos sobredemandados. Se podía manejar el costo porque, como vendes poco, si necesitas vender un poco más caro, lo haces”, recuerda Carlos (padre), hijo del fundador. En ese contexto de escasez estructural, los ajustes de precio eran viables sin perder clientes ni volumen significativo.

Granja El Amanecer - (45) Control total: La empresa integra toda la cadena, desde la cría y el engorde hasta la distribución directa a supermercados. Claudio Espinoza

2001: convertibilidad, corralito y demanda que sostuvo todo

La crisis terminal de la convertibilidad y el gobierno de la Alianza apenas rozó la operación. “A nosotros no nos afectó nada. Seguíamos vendiendo; quizá bajaba el margen, pero no sentimos un golpe a la economía del emprendimiento. Era porque estábamos sobredemandados”, explica Cantoni (padre).

El verdadero impacto llegó vía financiera: el corralito congeló fondos, bonos quedaron varados (algunos con vencimiento en 2038) y se complicó pagar proveedores de insumos. “Teníamos toda la plata, habíamos comprado soja y después no le podías pagar”. Aun así, la demanda sostenida permitió mantener flujo de caja y salir airosos.

Granja El Amanecer - (2) Carlos Cantoni (hijo) lidera el presente de la empresa que nació en 1993. Claudio Espinoza

2018: el salto cambiario que más dolió

La crisis de 2018 marcó un antes y un después. “Fue muy duro porque, cuando el dólar da saltos muy bruscos, a nosotros nos cuesta mucho porque eso no lo pasas tan rápido a la góndola, te lleva meses”, detalla Cantoni.

La explicación es sencilla y contundente: alimentación y nutrición representan el 80% de los costos totales. Soja y maíz, insumos dolarizados al 100%, dispararon los gastos de golpe mientras los precios al consumidor tardaban en ajustarse. Ese desfasaje comprimió márgenes hasta niveles críticos y expuso la vulnerabilidad de cualquier productor que no tuviera cobertura previa.

Granja El Amanecer - (16) Resiliencia en el desierto: Los Cantoni llevan más de tres décadas transformando el suelo neuquino. Claudio Espinoza

La motosierra de 2024

El nuevo ciclo comenzó con "dólar planchado" que sube 2-3 % mensual “El escenario del dólar ‘planchado’ nos perjudica solamente por la importación; después, el resto se maneja”, señala Cantoni (hijo).

La devaluación fuerte de diciembre 2023 pegó similar a 2018, pero la empresa ya contaba con escala y herramientas de cobertura. “Depende mucho de cómo te agarre. Nosotros, al tener una estructura muy grande, uno tiene cereal comprado para meses… El problema es cuando son una estructura más chica. En el 2018 nos agarró totalmente desconcertados”.

Hoy almacenan cereal en planta propia en La Pampa, retiran según necesidad y mantienen stock en engorde continuo. Esa logística integrada amortigua los shocks.

Granja El Amanecer - (36) Granja El Amanecer en Cutral Có: porcicultura intensiva que conquista el desierto neuquino desde 1997. Claudio Espinoza

Claves de supervivencia

Granja El Amanecer controla toda la cadena: cría (1.500 madres), engorde, faena a 30 animales/hora, enfriado, congelado y distribución directa a supermercados de Patagonia hasta Ushuaia. Emplea 120 personas y Cantoni afirma: “No tomamos crédito porque la empresa, por suerte, se puede financiar con fondos propios”.

Cuando los márgenes se estrechan, la respuesta es unívoca: más volumen y menor costo unitario. “La única manera de salir es con más volumen y producción más barata”. La empresa sostiene precios sin aumentos durante hasta 6 meses, consciente de que subas frecuentes alejan clientes en un mercado hiper-sensible al precio.

Granja El Amanecer - (25) Cerdos en engorde continuo: base para faenar 2.500 animales al mes y producir 2.900 toneladas anuales. Claudio Espinoza

Saltos del dólar, el enemigo recurrente

Las crisis que más se sintieron fueron las de saltos cambiarios bruscos —2018 y la devaluación inicial de 2024—, precisamente por el 80% de costos dolarizados. Hiperinflación, convertibilidad y corralito se sortearon con demanda sostenida y estructura en crecimiento.

En un país de volatilidad crónica, Granja El Amanecer demuestra que integración vertical, escala, cobertura de insumos y autofinanciamiento convierten el desierto neuquino en un bastión de producción que puede con los vendavales de Argentina.