La historia de los Cantoni: cerdos y raíces familiares en la Patagonia

Esta historia es una suerte de recorrido por un jardín de senderos que se bifurcan. Resulta posible desandar el relato partiendo de los Alpes italianos en la década del 30 o a través de la crónica del emblemático diario Crítica . También es factible sumergirse en la genealogía de la familia Sapag o indagar en las motivaciones de una maestra rural que fue jueza y partera en Aguada Las Cortaderas. Todos estos caminos convergen en las raíces de los Cantoni , quienes apostaron por la producción de cerdos en Cutral Có hace 30 años y le siguen poniendo la cara al viento a pesar de complejos desafíos en el día a día.

“Mi bisabuelo llegó del norte de Italia escapando del hambre. De Buenos Aires se trasladó a Entre Ríos; allí le recomendaron buscar un clima seco debido a su asma y así arribó a Aguada Las Cortaderas, Neuquén ”, relata Carlos Cantoni padre . Al escucharlo, su testimonio parece un ejemplo más de la gran ola inmigratoria de aquellos días, pero la trama revela ramificaciones inesperadas.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 10.45.12 Legado educativo: Carmen Medina Onrubia fundó una escuela rancho en Cortaderas cuando la zona era desierto.

Vínculos con la Historia grande de Argentina

El camino se bifurca con una unión singular: el abuelo de Carlos conoció en Neuquén a Carmen Eloísa Medina Onrubia. Ambos eran viudos. Carmen traía consigo a su hija, Alma Teresa Cavallo, quien años más tarde se convertiría en la esposa de Elías Sapag. De la unión entre Carmen y el abuelo Cantoni nacieron el padre y el tío de Carlos, consolidando un vínculo familiar histórico en la provincia.

Un capítulo destacado en la memoria familiar se detiene en la figura de Carmen Eloísa. Ella fue hermana de Salvadora Medina Onrubia, la mítica "pelirroja" que conquistó a Natalio Botana, fundador del influyente diario Crítica.

Granja El Amanecer - (10) El matrimonio de la maestra y el agricultor, el origen de los Cantoni en la Patagonia.

Mientras su hermana habitaba los círculos de poder porteños, Carmen fundaba una escuela rancho en Cortaderas, cuando la zona era prácticamente un desierto.

“La hermana de mi abuela era señora de Botana. Mi abuela hizo una escuela rancho en Cortareras cuando había casi nada en la zona. Acá (en Cutral Có), hay una escuela con el nombre de mi abuela, que reconoció su valor”, relata Carlos (padre).

Granja El Amanecer - (8) El árbol familiar de los Cantoni conecta con los Sapag y el mítico diario Crítica.

Los primeros pasos

La vocación productiva nació de la independencia. El padre de Carlos se formó en la escuela rural de Cortaderas, donde su madre alimentaba diariamente a 50 niños mediante recursos obtenidos en kermeses.

"Mi padre no hizo el secundario y siempre se dedicó a la cría de animales, y fue muy emprendedor. Nunca quiso ser empleado, siempre fue independiente. Le gustaba la producción animal, quería tener algo en la zona y así empezó primero con pollos y después con cerdos", así resume Carlos la génesis de Granja el Amanecer.

Granja El Amanecer - (7) De generación en generación: Los Cantoni mantienen viva la cultura del trabajo y la resiliencia patagónica. Claudio Espinoza

Desafíos en el corazón del desierto

Y llegamos al día de hoy en el que la empresa produce 200 toneladas por mes a pesar de no contar con suficiente agua y lidiar con la apertura de la barrera sanitaria y de la importación de carne. “Cuando cambiás de escala - pensamos en faenar 900 cuando hicimos esta planta (2006) y estamos en 2500 animales por mes- se te complica todo. Pero nosotros somos de quejarnos poco y tratar de buscar la solución enseguida”.

Hoy por hoy, el sendero de esta historia nos lleva a una empresa que se levantó desde cero y que sube todos los eslabones de la cadena: tiene un criadero, faena, elabora y distribuye carne de cerdo. Esta empresa, levantada desde cero, sintetiza en su presente al inmigrante italiano que padecía asma, a los abuelos que se la jugaron en Cortaderas y a una generación que "se queja poco" y sigue recorriendo nuevos senderos productivos en el norte de la Patagonia.



Fotos históricas: gentileza de familia Cantoni.