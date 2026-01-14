Por qué el cerdo se abarata un 33% mientras suben los precios del resto del campo

El porcino es la gran excepción en un campo que arranca 2026 con precios al alza en la mayoría de sectores.

Los precios en origen de los principales productos agropecuarios han iniciado 2026 con una tendencia mayoritariamente alcista respecto a comienzos de 2025, aunque con notables excepciones que reflejan la complejidad del mercado agrario español. Entre los contrastes más llamativos destaca el fuerte abaratamiento de la carne de cerdo, que se paga un 33 % más barata que hace un año, frente al encarecimiento del huevo, que lidera las subidas interanuales con un incremento del 32 %.

Así lo reflejan los precios medios nacionales en origen elaborados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que muestran un escenario desigual en el campo español, condicionado tanto por factores sanitarios como por la evolución de la oferta, la demanda y los costes de producción.

El porcino, la gran excepción del mercado ganadero

La carne de cerdo se ha convertido en la principal anomalía dentro de la tendencia general al alza que domina al resto de las cabañas ganaderas. En la primera semana de 2026, el porcino se paga en granja a 1,34 euros por kilo de canal, lo que supone un descenso del 33 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta caída no es un fenómeno puntual. A lo largo de todo 2025, las cotizaciones del porcino se situaron por debajo de las registradas en 2024 y 2023, con una tendencia claramente descendente desde finales de julio. El desplome se intensificó tras la confirmación, el 28 de noviembre, del primer foco de peste porcina africana (PPA), un factor que ha generado incertidumbre, restricciones y un fuerte impacto en el mercado.

La PPA también ha afectado de manera severa al precio del lechón base de 20 kilos. Tras mantener niveles similares a los de 2024 durante buena parte del año pasado, ha comenzado 2026 a 26 euros por unidad, lo que representa un desplome del 65,14 % en comparación con la primera semana de 2025.

Otras carnes, en máximos interanuales

En contraste con el porcino, el resto de las carnes registran valores claramente superiores. El vacuno continúa destacando por su fortaleza, con precios muy por encima de los de ejercicios anteriores. La ternera cotiza en la primera semana de 2026 a 7,21 euros por kilo de canal, un 23,34 % más que hace un año.

España alimentos

También el ovino inicia el año con subidas significativas. El cordero se paga a 11,3 euros por kilo en origen, un 14,60 % más en términos interanuales. El pollo muestra una evolución más moderada, con un precio de 2,24 euros por kilo (+1,62 %), mientras que el conejo vivo en granja alcanza los 2,63 euros por kilo, lo que supone un incremento del 9,24 %.

El huevo y el vino, protagonistas del encarecimiento

Entre los productos que más se han revalorizado en origen destaca el huevo, con un aumento del 32 % respecto a comienzos de 2025, consolidándose como uno de los alimentos básicos con mayor presión al alza. El vino también mantiene precios firmes tras un 2025 marcado por cotizaciones elevadas. El vino tinto se sitúa en 52,36 euros por hectolitro (+11,47 %) y el blanco en 47,35 euros (+8,57 %).

En el caso del aceite de oliva virgen extra (AOVE), los precios apenas varían. Inicia 2026 en 4,48 euros por kilo, un 2,09 % más que hace un año, lo que apunta a una cierta estabilización tras las fuertes tensiones vividas en campañas anteriores.

Frutas al alza y cereales a la baja

Los cítricos presentan importantes subidas interanuales. El limón encabeza los incrementos con un 70,32 %, hasta alcanzar los 0,52 euros por kilo. La naranja navel se sitúa en 0,31 euros por kilo (+17,42 %). Otras frutas también registran alzas, como la manzana golden (0,63 euros/kg, +19,02 %) y el plátano canario (0,44 euros/kg, +4,68 %).

Por el contrario, el sector de los cultivos herbáceos anota descensos generalizados. El trigo blando baja un 11,91 % hasta los 207,74 euros por tonelada; el arroz japónica cae un 10,45 %; la cebada pienso, un 10,14 %, y el maíz grano, un 7,39 %.

Las hortalizas, tradicionalmente volátiles, también comienzan el año con precios inferiores a los de hace doce meses, salvo el pimiento verde tipo italiano, que se revaloriza un 45,30 %. En cambio, productos como la judía verde, la lechuga, la patata o el tomate registran caídas significativas.

El inicio de 2026 confirma así un panorama agrario marcado por fuertes contrastes, donde la evolución de los precios en origen sigue dependiendo de factores sanitarios, climáticos y de mercado, con impactos desiguales para productores y consumidores.

Fuente: EFEAgro con aportes de Redacción +P.