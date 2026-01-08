Sector porcino argentino: crecimiento histórico pero futuro incierto por importaciones

Con más de 11 millones de cabezas faenadas, el cerdo vive su mejor año productivo, aunque la presión externa y la caída del margen del productor ponen límites a su crecimiento.

El Anuario del Sector Porcino Argentino 2025 , elaborado por el ingeniero zootecnista Juan Luis Uccelli, titular de JLU Consultora, traza una radiografía profunda y detallada de una de las actividades agroindustriales que más ha crecido en las últimas dos décadas en el país. El informe confirma que 2025 fue un año de expansión productiva y consolidación en términos de eficiencia y consumo interno, pero también advierte sobre límites estructurales, desequilibrios en el comercio exterior y políticas que condicionan el verdadero potencial de la cadena porcina nacional.

Lejos de un escenario de crisis productiva, los números muestran un sector que sigue avanzando . Sin embargo, como señala Uccelli a lo largo del informe, ese avance se da “con el freno de mano puesto”, en un contexto donde las importaciones récord, la presión impositiva y un tipo de cambio poco competitivo para exportar actúan como obstáculos permanentes.

Un año récord en producción y faena

Durante 2025, el sector porcino argentino alcanzó un hito histórico: por primera vez se superaron los 11 millones de cabezas faenadas. Este volumen representó un crecimiento interanual del 4,2% en cantidad de animales y del 5,3% en toneladas producidas, una diferencia explicada, principalmente, por el aumento del peso promedio de faena, que se incrementó en 1,3 kilos por animal.

Este dato no es menor. El aumento del peso de faena refleja mejoras en la eficiencia productiva, en la genética y en la gestión de los sistemas, aun en un contexto sanitario complejo. La eficiencia alimenticia promedio se ubicó en 2,94 kilos de alimento por cada kilo de cerdo en pie producido, mostrando una leve mejora respecto de años anteriores, aunque todavía afectada por enfermedades persistentes como Aujeszky, que continúa generando pérdidas productivas y costos adicionales.

El consumo de alimento balanceado acompañó el crecimiento del sector y superó las 3,8 millones de toneladas en el año. El maíz fue el insumo clave, con 2,28 millones de toneladas utilizadas, seguido por la soja, con unas 760 mil toneladas. Esta fuerte dependencia de los granos vuelve al sector particularmente sensible a las variaciones de precios de los commodities, una situación que se hizo sentir con más fuerza en el segundo semestre del año.

Más producción, pero en menos manos

Uno de los rasgos estructurales que destaca el anuario es la creciente concentración productiva. En 2025 se registraron 1.859 productores porcinos en todo el país, pero el reparto de la producción es altamente desigual. Apenas el 4% de los establecimientos —los de mayor escala— concentran el 46% de las cerdas y aportan el 53% de los animales faenados.

En el otro extremo, los pequeños productores continúan perdiendo participación. En 2025, este segmento explicó apenas el 4,4% de la faena total, confirmando una tendencia de largo plazo hacia la salida de actores de menor escala, que encuentran cada vez más dificultades para sostenerse frente a los costos, las exigencias sanitarias y la competencia desigual con grandes integraciones.

Según Uccelli, este proceso no es exclusivo de la Argentina ni necesariamente negativo desde el punto de vista de la eficiencia, pero sí plantea desafíos en términos de arraigo territorial, diversidad productiva y políticas de acompañamiento para evitar una expulsión acelerada de pequeños y medianos productores.

Rentabilidad positiva, pero bajo presión

Desde el punto de vista económico, el informe subraya que Argentina sigue manteniendo uno de los costos de producción de cerdo vivo más competitivos del mundo, una ventaja comparativa basada en la disponibilidad de granos y en la eficiencia alcanzada por los sistemas productivos.

cerdos carne-porcina-02jpg Argentina produce cerdo con costos competitivos a nivel mundial, pero las importaciones récord y el atraso cambiario frenan el potencial exportador del sector.

En 2025, el precio promedio anual del cerdo en pie fue superior al de 2024 y se ubicó por encima del promedio histórico del período 2002-2025, estimado en 1,31 dólares por kilo vivo. El margen bruto promedio alcanzó los 0,33 dólares por kilo vivo, un resultado positivo que prolonga una racha excepcional: 23 años consecutivos de márgenes favorables para la actividad.

No obstante, el anuario advierte que esta rentabilidad comenzó a erosionarse en la segunda mitad del año. El aumento de los precios del maíz y la soja elevó los costos de producción, mientras que la participación del productor en el precio final cayó hasta apenas el 6,8%, un nivel que genera preocupación y refleja un deterioro en la distribución del valor dentro de la cadena.

Importaciones récord y exportaciones estancadas

El capítulo más crítico del informe está dedicado al comercio exterior. En 2025, Argentina alcanzó el mayor volumen de importaciones de carne porcina del siglo XXI: 53.117 toneladas, lo que implica un salto de unas 35 mil toneladas respecto del año anterior. Este ingreso masivo de producto importado tuvo un impacto directo sobre el precio interno y sobre el valor recibido por los productores locales.

En contraste, las exportaciones permanecieron estancadas en niveles bajos, con apenas 13.357 toneladas vendidas al exterior. Para la consultora, el principal factor que explica esta falta de dinamismo exportador es un tipo de cambio que no resulta competitivo y que desalienta la colocación de productos argentinos en los mercados internacionales.

Esta asimetría —importaciones en alza y exportaciones frenadas— es uno de los principales límites al desarrollo del sector y una de las fuentes de mayor tensión para los productores.

Más consumo interno y cambio en la mesa de los argentinos

A pesar de estos problemas, el consumo interno sigue siendo una fortaleza. En 2025, el consumo per cápita de carne porcina alcanzó los 23,8 kilos por habitante, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido. La explicación está, en gran medida, en la brecha de precios con la carne vacuna.

cerdos carne estados unidos pexels-barbara-barbosa-4636976 El crecimiento del sector convive con una alta presión impositiva, falta de incentivos y un modelo comercial que genera fuertes tensiones internas.

Según el informe, en el último año el precio del asado aumentó el doble que el del pechito de cerdo, lo que convirtió a la carne porcina en una alternativa mucho más accesible para los consumidores, en un contexto donde el poder adquisitivo creció muy por debajo del precio de los alimentos. El cerdo dejó de ser una carne “complementaria” para transformarse en una opción central en la dieta de los argentinos.

Fortalezas, amenazas y el futuro posible

El análisis FODA del anuario destaca fortalezas claras: abundancia de tierra, agua y cereales, junto con un estatus sanitario privilegiado, libre de Peste Porcina Africana (PPA) y del virus PRRS. Sin embargo, también señala debilidades y amenazas significativas, como una carga impositiva elevada —con niveles de evasión superiores al 30%—, deficiencias en bioseguridad y el riesgo permanente de enfermedades regionales.

En cuanto a las proyecciones, Uccelli plantea dos escenarios. En uno conservador, el país podría alcanzar 1,9 millones de toneladas de producción en los próximos diez años. En un escenario más optimista, con mejoras en el acceso al crédito y un tipo de cambio adecuado, la producción podría escalar hasta las 2,5 millones de toneladas.

La conclusión del informe es contundente: el sector porcino argentino es resiliente, eficiente y rentable, pero avanza limitado por políticas que favorecen la importación y por un contexto macroeconómico que frena su potencial exportador. Como sintetiza el propio Uccelli en una analogía elocuente, “el sector porcino argentino es como un atleta de élite que corre con una mochila llena de piedras: tiene todas las condiciones para ganar la competencia mundial, pero el peso de los impuestos, las importaciones desmedidas y un tipo de cambio desfavorable le impiden desplegar toda su velocidad”.

Fuente: JLU Consultora con aporte de Redacción +P.