SENASA prohíbe productos porcinos de España tras brote de Peste Porcina Africana

Argentina blindó la frontera en 72 hs: la diferencia entre alerta y desastre.

El 4 de diciembre de 2025, apenas 72 horas después de confirmarse los primeros casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres de Bellaterra (Barcelona), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) activó uno de los cierres sanitarios más rápidos y estrictos de su historia: suspensión inmediata y total de importaciones de productos y subproductos porcinos de riesgo provenientes de España .

La medida, alineada con la alerta sanitaria Resolución 564/2021 y los protocolos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) , busca blindar el estatus de país libre de PPA que Argentina mantiene desde hace décadas y que representa una ventaja comercial de más de 3.500 millones de dólares anuales en exportaciones de carne porcina y subproductos.

¿Qué productos están prohibidos? De acuerdo a la confirmación de SENSA, la medida abarca a:

Chorizos secos, bondiola, panceta ahumada y todo embutido curado menos de 6 meses

Jamones crudos con maduración inferior a 6 meses

Salazones frescas y productos porcinos sin tratamiento térmico suficiente

Cualquier mercancía capaz de vehiculizar el virus vivo (incluidos trofeos de caza y material genético)

Solo ingresarán jamones con maduración mínima de 6 meses, productos cocidos a temperaturas que inactiven el virus, tripas saladas correctamente tratadas y alimentos para mascotas extrusados o enlatados.

image SENASA cierra la frontera: cero productos porcinos de riesgo desde España. Argentina blindada.

El virus que resiste años en un pedazo de chorizo

La PPA no representa ningún riesgo para la salud humana ni compromete la inocuidad de la carne contaminada para su consumo, pero en los suinos su letalidad es prácticamente del 100% y puede eliminar una explotación completa en menos de 10 días.

El virus posee una resistencia ambiental extraordinaria: permanece viable hasta un año en embutidos crudos refrigerados, varios meses en ropa, calzado o vehículos contaminados y semanas enteras en cadáveres de jabalíes sin desinfectar.

Precisamente por esta capacidad de supervivencia, el SENASA ha reforzado al máximo los controles en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, y ha duplicado la inspección de residuos en aviones y buques provenientes de Europa.

image Un jamón de menos de 6 meses puede costarnos US$3.500 millones. Prohibido ingresar.

Bioseguridad interna: el otro frente de batalla

Más allá de las fronteras, el SENASA reiteró las medidas obligatorias que rigen en todo el territorio nacional: está terminantemente prohibido alimentar cerdos con desperdicios de cocina (conocido como swill feeding), debe notificarse de inmediato cualquier signo clínico compatible —como fiebre alta, manchas rojizas en la piel o mortalidad repentina—, se restringe el ingreso a las granjas porcinas a personas que hayan visitado países afectados durante los últimos 40 días y se ha reforzado el plan de contingencia nacional (Resolución 275/23) mediante simulacros periódicos y el mantenimiento de stocks permanentes de indumentaria y materiales de emergencia.

image PPA: 100% mortal en cerdos, 0% riesgo humano. Pero el daño económico es devastador.

Jabalíes: la bomba de tiempo que Argentina aún puede desactivar

España llegó a este brote por una población de más de 1 millón de jabalíes y la entrada del virus probablemente a través de restos alimenticios humanos. En Argentina, la especie invasora ya ocupa el 70 % del territorio nacional y genera pérdidas agrícolas y ganaderas estimadas entre 907 y 1.380 millones de dólares anuales.

El SENASA advierte: el ingreso de PPA vía jabalí sería catastrófico ya que no existe vacuna comercial ni tratamiento. La única herramienta es la prevención y el control poblacional urgente de la especie exótica.

¿Qué debe hacer cada actor hoy?

Productores porcinos : extremar bioseguridad, doble alambrado, desinfección de vehículos y personas

: extremar bioseguridad, doble alambrado, desinfección de vehículos y personas Cazadores y rurales : notificar inmediatamente cadáveres de jabalíes o signos sospechosos

: notificar inmediatamente cadáveres de jabalíes o signos sospechosos Viajeros : no traer ningún producto porcino, aunque sea un paquete de jamón envasado al vacío

: no traer ningún producto porcino, aunque sea un paquete de jamón envasado al vacío Transportistas internacionales: limpieza y desinfección rigurosa de camiones y contenedores

El SENASA habilitó todos sus canales para denuncias 24 h: WhatsApp 11 5700-5704, mail [email protected] y la app “Avisá al SENASA”.

España ya perdió mercados por cientos de millones de euros en menos de una semana. Argentina tiene la oportunidad —y la obligación— de no repetir el error.