La Peste Porcina Africana llega a Sant Feliu y activa una nueva fase de emergencia en Cataluña

El brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado a finales de noviembre en la provincia de Barcelona ha dado un nuevo paso en su expansión territorial al confirmarse un caso en el municipio de Sant Feliu de Llobregat, en la comarca del Baix Llobregat. El hallazgo de un jabalí muerto infectado dentro de la zona perimetrada refuerza la preocupación de las autoridades sanitarias y del sector porcino, aunque, por el momento, la enfermedad continúa contenida dentro del área vallada establecida para frenar su propagación.

El último informe de actualización publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) confirma que el virus ha saltado desde la comarca del Vallès Occidental hasta el Baix Llobregat. En concreto, el nuevo caso en Sant Feliu se suma a los jabalíes muertos detectados días atrás en Molins de Rei , consolidando así la presencia del patógeno en esta segunda comarca.

Desde la anterior actualización, fechada el 13 de febrero, se han identificado siete nuevos jabalíes infectados, correspondientes a dos focos adicionales. Con estas cifras, el balance total asciende ya a 31 focos notificados y 162 jabalíes positivos distribuidos en siete municipios catalanes: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat.

Salto al Baix Llobregat y refuerzo del perímetro

Las autoridades subrayan que el virus permanece dentro de la zona vallada perimetralmente, diseñada para evitar su diseminación hacia otras áreas. En el caso específico de Sant Feliu, el perímetro cuenta con un doble vallado que sigue el trazado de la autopista A-2 y de la línea del AVE, configurando una barrera física estratégica que limita los movimientos de los animales silvestres.

El despliegue de medidas de control ha sido intenso. Se han analizado 1.112 muestras que han resultado negativas, de las cuales 661 corresponden a animales capturados y 451 a vigilancia pasiva, es decir, cadáveres completos, restos hallados en el entorno natural o ejemplares abatidos tras presentar sintomatología compatible. Estas cifras evidencian un esfuerzo sostenido en la detección precoz y el seguimiento epidemiológico en la zona afectada y sus alrededores.

cerdos PESTE-PORCINA-3 Cataluña refuerza el control sanitario tras confirmarse la presencia del virus en el Baix Llobregat, con 162 jabalíes infectados desde noviembre.

En paralelo, España trabaja con la Comisión Europea en la redefinición del sistema de zonificación, que será sometido a votación en el próximo Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentación y Piensos, previsto para los días 19 y 20 de febrero en Bruselas. Este nuevo esquema permitirá, bajo estrictas condiciones de bioseguridad y vigilancia, retomar progresivamente los movimientos de cerdos domésticos y jabalíes, así como de sus productos, desde las áreas afectadas, en línea con la normativa comunitaria.

Nueva fase: reducción drástica de jabalíes

Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda activa de cadáveres de jabalíes y las actuaciones orientadas a la reducción de su población dentro del perímetro infectado. Se han instalado vallados que cubren más de 180 puntos de paso identificados como corredores habituales de estos animales. En dichos puntos se han habilitado pasos controlados y barreras que impiden la entrada o salida de jabalíes, pero permiten el tránsito de vehículos y personas, garantizando así la funcionalidad de las infraestructuras.

En el ámbito de las explotaciones ganaderas, la situación sigue siendo favorable. Los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen la vigilancia en las 57 explotaciones porcinas ubicadas en la zona infectada, sin que hasta la fecha se haya detectado ningún caso compatible con la enfermedad en animales domésticos. Este dato resulta clave para la tranquilidad del sector, dado el enorme peso económico de la industria porcina en Cataluña y en el conjunto de España.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado la entrada en “una nueva fase” de la lucha contra la PPA, que implicará una reducción “drástica y urgente” de la población de jabalíes en el perímetro de 20 kilómetros alrededor del primer foco. Aunque ha reconocido que el objetivo inicial era evitar contagios más allá del radio de seis kilómetros, ha destacado como “buena noticia” que los nuevos casos continúan dentro del área de bajo riesgo definida en los 20 kilómetros y que no se ha registrado ningún contagio en granjas.

La evolución del brote mantiene en alerta a las autoridades autonómicas y estatales, que refuerzan la bioseguridad tanto en explotaciones como en poblaciones silvestres. La contención dentro del perímetro vallado es, por ahora, el principal argumento de tranquilidad, pero el salto al Baix Llobregat evidencia la capacidad de desplazamiento del virus y la necesidad de mantener una vigilancia constante en las próximas semanas.

Fuente: EFEAgro con aportes de Redacción +P.