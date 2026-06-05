China reconoce a Brasil como país libre de aftosa sin vacunación y abre nuevas oportunidades para la carne porcina

El nuevo aval sanitario podría impulsar los embarques de carne porcina brasileña y facilitar el ingreso a nichos premium de uno de los mayores consumidores del mundo.

La decisión de China de reconocer oficialmente a todo el territorio brasileño como libre de fiebre aftosa sin vacunación representa un paso histórico para el comercio internacional de proteínas animales y podría convertirse en un fuerte impulso para las exportaciones de carne porcina de Brasil hacia el mercado asiático.

El anuncio fue realizado por las autoridades sanitarias chinas luego de más de veinte años de negociaciones técnicas y diplomáticas entre ambos países. La medida llega además un año después de que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) otorgara a Brasil el estatus sanitario de país libre de fiebre aftosa sin vacunación, una de las certificaciones más valoradas dentro del comercio mundial de carnes.

Desde el gobierno brasileño celebraron la decisión como un hito para la producción agropecuaria nacional. Según destacaron funcionarios del área, el reconocimiento elimina una barrera sanitaria histórica y amplía significativamente las posibilidades de acceso al mercado chino para distintos productos de origen animal, tanto bovinos como porcinos.

Un impulso para las exportaciones de carne porcina

La nueva condición permitirá avanzar sobre segmentos de mayor valor agregado que anteriormente enfrentaban restricciones o requisitos especiales. Entre ellos se encuentran las carnes con hueso, determinadas menudencias y cortes específicos que cuentan con una elevada demanda en Asia y que suelen ofrecer mejores márgenes comerciales para la industria exportadora.

En este contexto, especialistas del sector consideran que uno de los principales beneficiados podría ser el complejo porcino brasileño. China continúa siendo el mayor consumidor mundial de carne de cerdo y, pese a la recuperación gradual de su producción interna tras los efectos provocados por la peste porcina africana, mantiene una participación determinante en el comercio internacional de esta proteína.

Para Brasil, el nuevo reconocimiento sanitario fortalece su posición negociadora frente al gigante asiático y abre la puerta a futuras habilitaciones de plantas frigoríficas, ampliaciones de cupos y acceso a nichos de mercado premium. Además, mejora las condiciones para competir con otros grandes exportadores mundiales que buscan consolidar su presencia en Asia.

cerdos brasil La validación de China consolida a Brasil como referente sanitario global y fortalece su competitividad en los mercados internacionales de carne.

Los analistas coinciden en que el impacto de la medida trasciende la relación bilateral entre Brasil y China. La validación sanitaria otorgada por Beijing suele ser observada con atención por numerosos países asiáticos que toman como referencia tanto las decisiones de las autoridades chinas como los estándares internacionales definidos por la OMSA al momento de establecer protocolos de importación.

En consecuencia, el reconocimiento podría convertirse en una herramienta adicional para que Brasil continúe expandiendo sus exportaciones hacia otros destinos estratégicos de la región, fortaleciendo su posición como uno de los principales proveedores globales de proteínas animales.

Un sello sanitario con impacto global

La importancia del nuevo estatus sanitario radica en que la condición de libre de fiebre aftosa sin vacunación es considerada uno de los niveles más altos de reconocimiento dentro de la sanidad animal internacional. Los países que alcanzan este estándar suelen acceder a mejores oportunidades comerciales, menores restricciones sanitarias y mercados de mayor valor agregado.

Brasil llega a esta instancia respaldado por un largo proceso de erradicación y control de la enfermedad, acompañado por inversiones en vigilancia epidemiológica, trazabilidad y sistemas de control sanitario. El reconocimiento de China constituye, en ese sentido, una validación del trabajo realizado durante años por el sector público y privado.

Ahora el desafío para la industria brasileña será transformar esta ventaja sanitaria en mayores negocios concretos. China sigue siendo el principal destino de las exportaciones de proteínas animales brasileñas y concentra una porción fundamental de la demanda externa. Solo en el caso de la carne bovina, más de la mitad de los embarques brasileños tuvieron como destino el mercado chino durante el último año.

El debate regional sobre la fiebre aftosa

La novedad se produce además en un contexto internacional marcado por cambios en los esquemas sanitarios vinculados a la fiebre aftosa. En distintos países de la región se discuten estrategias futuras para la gestión de la enfermedad, especialmente luego de que varios territorios avanzaran hacia esquemas sin vacunación.

Uno de los casos que genera mayor atención es el de Paraguay, donde se encuentra abierta una discusión sobre el futuro de su estatus sanitario. Mientras sectores gubernamentales impulsan la posibilidad de avanzar hacia un esquema libre de aftosa sin vacunación, parte del sector productivo mantiene reservas y reclama cautela ante los riesgos que podría implicar una modificación del modelo actual.

En este escenario, la experiencia brasileña y el reciente reconocimiento de China podrían convertirse en un factor de referencia para los debates que atraviesan otros países productores de la región, en momentos en que la sanidad animal vuelve a consolidarse como una herramienta clave para ganar competitividad y acceder a los mercados más exigentes del mundo.

FUENTE: Agro del Sur con aportes de Redacción +P.