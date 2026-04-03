El modelo de granjas verticales de cerdos de China debuta en Vietnam: todo lo que hay que saber

Transformación estructural: La crisis de la peste porcina africana en 2018 impulsó la transición de sistemas de cría dispersos hacia un modelo de granjas verticales como política de Estado en China

La irrupción de la peste porcina africana en 2018 transformó para siempre la producción de carne de cerdo en China . El brote devastó rebaños enteros, expuso la fragilidad de los sistemas de cría dispersos y forzó una reorganización estructural de la industria. En ese contexto, con un modelo que crujía, se impusieron las colosales granjas verticales de varios pisos . Dicho de otro modo, dejaron de ser una curiosidad arquitectónica y pasaron a convertirse en política de Estado.

En 2019, el gobierno chino autorizó formalmente el uso de edificios de múltiples plantas para la ganadería porcina. Un año después, Muyuan Foods inauguró en Nanyang un complejo de cerca de veinte edificios con capacidad para producir más de 2 millones de cerdos por año .

Hoy, la empresa —la mayor productora de cerdos de China— cuenta con 87 granjas de varios pisos distribuidas en 10 provincias, con una producción combinada de 9,3 millones de animales anuales.

image Hito en el Sudeste Asiático: El acuerdo entre Muyuan y BAF Vietnam en 2025 representa la primera gran exportación del modelo de producción vertical chino fuera de sus fronteras.

El proyecto de Tay Ninh: más que una granja

El acuerdo firmado entre Muyuan Foods y BAF Vietnam Agriculture Joint Stock Company en septiembre del año pasado, en Ho Chi Minh City, marcó el primer gran desembarco del modelo chino en el Sudeste Asiático. El proyecto, valorado en 454,3 millones de dólares, contempla dos componentes centrales: una granja para 64.000 cerdas reproductoras —con una producción proyectada de 1,6 millones de cerdos de mercado por año— y una fábrica de alimentos con capacidad de 600.000 toneladas anuales.

El complejo, ubicado en la provincia de Tay Ninh, en el sureste vietnamita, recibió la aprobación de las autoridades provinciales en junio de 2025 y del gobierno central en agosto del mismo año. La construcción formal aguarda la finalización de los trámites legales correspondientes.

Lo que distingue al proyecto no es solo su escala financiera, sino su lógica productiva: no se trata de erigir edificios para alojar animales, sino de trasplantar un sistema de producción integrado, donde la cría intensiva, la alimentación y el control sanitario operan de manera coordinada bajo un mismo modelo de gestión.

unnamed (20) Proyección tecnológica global: China utiliza su presencia en Vietnam como una plataforma para demostrar la madurez y adaptabilidad de su tecnología porcina en mercados internacionales. Gráfico: NotebookLM.

Un debate abierto

El argumento más sólido a favor de las granjas verticales es la eficiencia en el uso del suelo. En regiones con alta densidad poblacional o tierras disputadas, concentrar la producción en edificios de varios pisos permite multiplicar la capacidad productiva sin ampliar la superficie utilizada.

A esto se suma una mejora en los mecanismos de bioseguridad y reciclaje de residuos, así como una mayor automatización de los procesos de alimentación y monitoreo.

Sin embargo, el modelo presenta un riesgo estructural que el sector no ignora: la concentración de animales en un mismo edificio puede acelerar la propagación de enfermedades a través de los sistemas de ventilación compartidos.

A mayor integración, mayor es también la velocidad a la que una falla sanitaria puede escalar. Es precisamente esta tensión entre eficiencia y vulnerabilidad la que mantiene el debate abierto dentro de la industria.

image Hacia un nuevo estándar: El complejo de Tay Ninh servirá como prueba operativa; su éxito podría impulsar la tracción de modelos automatizados y verticales en otros países.

Vietnam, vitrina global del modelo chino

La llegada de Muyuan a Vietnam no es un movimiento aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de China por proyectar influencia tecnológica y empresarial sobre la cadena global de producción porcina. Al replicar fuera de sus fronteras un sistema que consolidó en casa, China señala que confía en la madurez del modelo y en su capacidad de adaptación a otros mercados.

Si el complejo de Tay Ninh demuestra eficiencia operativa, es probable que iniciativas similares ganen tracción en otros países del Sudeste Asiático y más allá. Más que construir una granja en Vietnam, Muyuan exporta una lógica entera de producción animal: vertical, integrada, automatizada y con aspiraciones globales.