Es única en Latinoamérica, circular y hace el vino exclusivo que busca el mundo

La Bodega Los Amaichas, construida con pircado ancestral a 2.300 metros de altura en Tucumán.

En el Valle Calchaquí tucumano , a 2.100 metros sobre el nivel del mar y sobre la Ruta Provincial N° 307 en el kilómetro 115, se levanta piedra a piedra un emprendimiento sin precedentes en Latinoamérica: la Bodega Comunitaria Los Amaichas . Administrada íntegramente por la Comunidad Originaria de Amaicha del Valle , esta bodega no solo produce vino ; es una suerte de materialización de siglos de historia, saberes ancestrales y la voluntad de un pueblo de ser protagonista de su propio desarrollo.

El vino en Amaicha del Valle tiene presencia desde hace más de 300 años , con conocimientos que pasaron de generación en generación al interior de las familias de la comunidad. Muchos hogares cuentan con parral propio con el que elaboran vino casero, mistela y patero.

image El Sumak Kawsay Criollas, vino tinto irrepetible elaborado con cepas que no existen en otra región. @Convinoa Consultora Vitivinícola

Sobre esa base cultural profunda, el emprendimiento toma forma en 2014, cuando la comunidad indígena Amaicha se une a un grupo de productores vitivinícolas con un propósito claro: fortalecer la economía local, mejorar las técnicas de elaboración y preservar los saberes colectivos.

En 2016, la bodega celebra su primera vendimia, un hito histórico para la región y para los pueblos originarios de la Argentina.

Arquitectura con memoria prehispánica

La bodega no solo produce vinos únicos: también es, en sí misma, una obra patrimonial. Construida por maestros de obra de la propia comunidad, su arquitectura rinde homenaje a las edificaciones prehispánicas del noroeste argentino. El diseño se inspira en el sistema denominado "Margarita", basado en antiguas viviendas circulares donde los sectores anexos simulan los pétalos de una flor.

image La comunidad originaria Amaicha administra la primera bodega comunitaria de Latinoamérica. @Convinoa Consultora Vitivinícola

Los círculos interconectados y el uso del pircado como técnica constructiva ancestral crean un ambiente naturalmente fresco, en perfecta armonía con el paisaje y con la Pachamama.

La instalación se ubica a 2.300 metros sobre el nivel del mar y tiene una capacidad máxima de producción de 50.000 litros, aunque la elaboración actual ronda entre los 10.000 y 15.000 litros por año, cifra condicionada por la disponibilidad de uva de los productores asociados.

El vino del "buen vivir"

Los vinos producidos llevan el nombre Sumak Kawsay, expresión quechua que significa "El buen vivir" —o "Saber Vivir", según la lengua kakan—, un concepto que representa la vida en equilibrio con la naturaleza y la comunidad. La línea se elabora con un 80% de uva Malbec y un 20% de uva Criolla, variedades que reflejan tanto la tradición como la adaptación al suelo y clima del valle. Los viñedos tienen una antigüedad de entre 80 y 150 años en manos de sus dueños originales.

image El enoturismo emerge como una herramienta de fidelización poderosa para la bodega. @Convinoa Consultora Vitivinícola

El producto estrella de la bodega es un vino tinto elaborado exclusivamente con variedades criollas que no existen en ninguna otra región del mundo. Esta singularidad irrepetible lo convierte en un vino que no puede obtenerse con las mismas características en ningún otro lugar del planeta.

El asesoramiento técnico está a cargo de Gonzalo G. Bas Nahas, quien trabaja para mantener la calidad y autenticidad de los vinos. Un rasgo diferencial del proceso productivo es la realización de fermentaciones con levaduras nativas del Valle, lo que preserva la esencia auténtica y el terruño en cada botella.

Condiciones únicas de un terroir de altura

Las características agroclimáticas del Valle Calchaquí generan condiciones ideales para la viticultura de alta gama. La elevada radiación solar, la amplitud térmica durante la madurez de la uva, las precipitaciones acotadas (entre 200 y 500 mm anuales), la baja humedad relativa y los suelos arenosos y pedregosos profundos de escasa fertilidad convergen en un entorno que exige a la vid y, en esa exigencia, la engrandece.

La producción es íntegramente orgánica y respeta los ciclos naturales, valores que hoy el mercado global no solo valora, sino que premia.

image @Convinoa Consultora Vitivinícola

Un producto para el mercado del futuro

Las tendencias globales del consumo vitivinícola acompañan el perfil de Los Amaichas. Los informes sectoriales señalan que los nuevos consumidores ya no buscan producciones masivas de vinos de baja y media gama. Están dispuestos a pagar más por pequeñas producciones con identidad, elaboradas bajo prácticas sustentables y asociadas a un lugar con historia. Los vinos ligeros, de menor contenido alcohólico —como los elaborados con variedades Criollas— lideran esa tendencia.

Para consolidar su crecimiento, la bodega trabaja en la conformación de un equipo de trabajo estructurado en cuatro áreas: técnica de campo (monitoreo de viñedos), técnica en bodega (fermentaciones y fraccionamientos), comercial y marketing (ventas y promoción) y enoturismo (experiencias y visitas guiadas).

WhatsApp Image 2026-03-27 at 14.09.46 Viñedos de entre 80 y 150 años custodian variedades Criollas únicas del Valle Calchaquí. @Convinoa Consultora Vitivinícola

Una bodega que es también un acto político

La Bodega Comunitaria Los Amaichas es la primera bodega comunitaria de Latinoamérica y la tercera en el mundo. Detrás de cada botella de Sumak Kawsay hay un acto de soberanía cultural: la afirmación del derecho de los pueblos originarios a ser protagonistas de su propio desarrollo. La comunidad, liderada por el cacique Horacio Díaz, gestiona un emprendimiento que combina autenticidad identitaria, calidad enológica y sostenibilidad ambiental en una propuesta que el mundo del vino empieza a mirar con atención.

Amaicha, en lengua originaria, significa "juntarse". Y eso es exactamente lo que esta bodega hace: reunir a un pueblo alrededor de un producto que los representa, los proyecta y, botella a botella, escribe una historia que merece ser contada.