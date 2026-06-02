Por qué Argentina podría ser la mayor oportunidad de inversión frutícola del hemisferio sur

La brecha entre el valor real de los activos frutícolas argentinos y su desempeño actual abre una oportunidad que pocos mercados ofrecen en la región.

En un escenario global marcado por la incertidumbre económica, las tensiones geopolíticas y la búsqueda de activos reales capaces de generar valor sostenido, la fruticultura latinoamericana emerge como uno de los sectores más sólidos y menos comprendidos por el mercado financiero internacional. Esa es una de las principales conclusiones del informe elaborado por el analista Miguel Giacinti bajo la metodología PIN (Positivo, Interesante y Negativo), un trabajo que analiza el balance neto del comercio internacional de frutas y las oportunidades que se abren para los inversores en América Latina y, particularmente, en Argentina.

El estudio plantea una idea contundente: Latinoamérica ya no debe ser observada únicamente como una región exportadora de commodities agrícolas, sino como un activo estructural de relevancia estratégica para el abastecimiento mundial de alimentos frescos.

Una ventaja que el mundo no puede reemplazar

El aspecto más positivo identificado por el informe es la consolidación de Latinoamérica, incluyendo México, como el único bloque regional que combina tres factores esenciales para cualquier proyecto de inversión de largo plazo: crecimiento sostenido, superávit exportador creciente y una demanda internacional prácticamente garantizada.

Las cifras son contundentes. Desde 2005, el superávit neto de frutas de la región pasó de 13,7 millones de toneladas a 32,2 millones de toneladas en 2024. No se trata de una expansión coyuntural sino de una tendencia que se ha mantenido durante casi dos décadas.

Detrás de este fenómeno existe una razón estructural. Estados Unidos y Canadá acumulan actualmente un déficit cercano a las 20,6 millones de toneladas de frutas, una brecha que difícilmente puedan cubrir mediante producción doméstica durante los próximos diez o quince años. Las limitaciones climáticas, la disponibilidad de tierras y los costos laborales convierten a la producción latinoamericana en una pieza indispensable para el abastecimiento norteamericano.

Para los inversores, esto representa una ventaja poco frecuente: la demanda ya existe. No es necesario apostar a cambios en los hábitos de consumo ni esperar que aparezcan nuevos mercados. El desafío consiste en capturar valor dentro de una cadena comercial que ya funciona y que seguirá necesitando grandes volúmenes de fruta proveniente del hemisferio sur.

Giacinti frutas

A esta fortaleza se suma otro factor decisivo: la diversificación geográfica. La producción frutícola latinoamericana se distribuye entre múltiples países y zonas agroecológicas, reduciendo la exposición a eventos climáticos extremos o cambios regulatorios localizados. Esta característica opera como un seguro natural que pocas regiones competidoras pueden ofrecer.

Asia: donde está el verdadero premio

Sin embargo, el informe sostiene que la gran historia de crecimiento no se encuentra necesariamente en los mercados tradicionales.

Aunque Asia ha mejorado notablemente su posición en el comercio mundial de frutas y pasó de ser un importador neto a registrar un pequeño superávit, la realidad detrás de los números es más compleja. China ha desarrollado una enorme capacidad productiva, especialmente en frutas tropicales de bajo costo destinadas al sudeste asiático.

Pero existe otro segmento mucho más atractivo para los exportadores latinoamericanos: los mercados premium. Japón, Corea del Sur y los países del Golfo continúan siendo importadores estructurales de frutas de alta calidad. Allí, la competencia ya no se define únicamente por precio sino por atributos como trazabilidad, certificaciones sanitarias, calidad de presentación y confiabilidad logística.

La diferencia económica puede ser significativa. Según el análisis, los valores obtenidos en estos destinos pueden superar entre un 40% y un 80% los precios FOB logrados en Estados Unidos.

Esto modifica radicalmente la lógica de inversión. La infraestructura de frío, los sistemas de trazabilidad y las certificaciones internacionales dejan de ser simples costos operativos para transformarse en activos estratégicos capaces de generar rentabilidades superiores.

La posibilidad de abastecer simultáneamente a Norteamérica y a los mercados premium asiáticos permite además reducir la dependencia de las negociaciones con las grandes cadenas minoristas estadounidenses, fortaleciendo los márgenes y estabilizando los resultados financieros.

El enemigo invisible: la falta de información

No obstante, el informe también identifica una amenaza que suele pasar desapercibida. Paradójicamente, el mayor riesgo para la rentabilidad de los exportadores latinoamericanos no proviene de la demanda, ni de la competencia, ni siquiera de los factores climáticos. El principal problema es la asimetría informativa.

Mientras los grandes compradores internacionales operan con datos actualizados en tiempo real sobre volúmenes disponibles, cosechas, movimientos logísticos y precios internacionales, muchos exportadores continúan tomando decisiones con información parcial o rezagada.

Esta diferencia genera una ventaja negociadora considerable para los importadores. Cuando un comprador conoce con anticipación la disponibilidad de fruta en regiones productivas clave como Sonora, Ica o Coquimbo, posee una posición privilegiada para fijar condiciones comerciales.

En términos financieros, esto se traduce en una transferencia silenciosa de margen desde el productor hacia el comprador. Por esa razón, Giacinti sostiene que la inteligencia comercial debe dejar de considerarse un gasto administrativo para pasar a ser evaluada como un componente central del EBITDA sostenible de una empresa exportadora. La información oportuna se convierte así en un activo tan importante como una cámara de frío o una planta de empaque.

Argentina: el gigante dormido

Si existe un punto donde el informe adquiere un tono especialmente optimista es en el análisis de Argentina. La conclusión es contundente: el país representa probablemente la oportunidad más subvaluada de toda la región.

La explicación se encuentra en la enorme distancia que existe entre el potencial productivo instalado y el nivel actual de exportaciones. Argentina posee una diversidad frutícola excepcional concentrada dentro de un mismo territorio. La Patagonia continúa siendo el principal polo productor de peras y manzanas del hemisferio sur. La región de Cuyo cuenta con una larga tradición en uva de mesa y ciruelas. El NOA aporta cítricos de contraestación y berries, mientras que la Mesopotamia se ha especializado en arándanos orientados a mercados europeos.

A continuación el balance comercial frutícola de la Argentina, donde se observa que las exportaciones alcanzaron su pico en 2007 y desde entonces muestran una tendencia descendente, tocando mínimo en 2023. Las importaciones, por su parte, se mantuvieron relativamente estables durante todo el período.

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El balance neto (línea punteada azul) es consistentemente positivo —Argentina exporta más frutas de las que importa— pero se achicó notablemente: de casi 1,6 Mt en 2007 bajó a 0,4 Mt en los últimos años, lo que refleja la caída de las exportaciones más que un aumento de las importaciones.

Esta diversidad permite cubrir prácticamente todo el calendario exportador con productos diferentes y riesgos climáticos relativamente desacoplados. Lo más atractivo para el capital inversor es que gran parte de la infraestructura productiva ya existe. No se trata de desarrollar nuevas tecnologías ni de experimentar con cultivos desconocidos. El potencial de crecimiento surge, simplemente, de aprovechar mejor activos que ya están plantados, probados y reconocidos por los mercados internacionales.

El espejo peruano

Para ilustrar esa oportunidad, el informe recurre a una comparación inevitable: Perú. Hace apenas quince años, el país andino exhibía características similares a las que hoy presenta Argentina. Contaba con recursos naturales valiosos, una posición geográfica favorable y un enorme potencial exportador aún sin desarrollar plenamente.

La diferencia estuvo en la capacidad de atraer inversiones orientadas a infraestructura, logística, poscosecha y desarrollo comercial. El resultado es conocido: Perú se transformó en uno de los casos de éxito más relevantes de la agroexportación mundial. Según Giacinti, Argentina podría recorrer un camino similar e incluso partir con ciertas ventajas. La Patagonia, por ejemplo, posee una reputación de origen consolidada en mercados exigentes como Países Bajos, Alemania y Reino Unido, algo que Perú debió construir desde cero.

Una modernización sostenida de la infraestructura de poscosecha podría acelerar el acceso a los mercados asiáticos de mayor valor agregado y multiplicar el retorno de los activos existentes.

Riesgo macroeconómico y oportunidad de entrada

Naturalmente, cualquier análisis sobre Argentina debe considerar las variables macroeconómicas. La volatilidad cambiaria, las retenciones, las restricciones financieras y la incertidumbre regulatoria continúan siendo factores relevantes para cualquier proyecto de inversión. Sin embargo, el informe propone una lectura diferente. Precisamente porque esos riesgos existen, los activos argentinos cotizan por debajo de su valor potencial.

Para los inversores con horizonte de largo plazo, la ecuación resulta particularmente atractiva. Mediante contratos dolarizados, coberturas financieras y estructuras adecuadas de exportación, buena parte de los riesgos puede gestionarse. En consecuencia, el descuento aplicado hoy por el mercado parecería reflejar más el riesgo percibido que el verdadero valor económico de los activos productivos.

La conclusión del estudio es clara: mientras gran parte del mundo busca oportunidades en sectores tecnológicos altamente valuados o en mercados financieros cada vez más volátiles, la fruticultura latinoamericana ofrece una combinación poco frecuente de demanda estructural, ventajas competitivas difíciles de replicar y activos reales con capacidad de apreciación.

Y dentro de ese universo, Argentina aparece como el caso más llamativo: un gigante productivo que aún no ha desplegado todo su potencial y que podría transformarse en una de las historias de revalorización más importantes del hemisferio sur durante la próxima década.

FUENTE: Informe de Miguel Giacinti con aportes de Redacción +P.