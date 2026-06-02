Cómo las pymes pueden ahorrar hasta un 15% en sus tarifas eléctricas sin invertir

Río Negro lanza un programa gratuito para ayudar a las pymes a reducir su consumo de electricidad.

Solo con cambios de hábitos , sin invertir un peso, una pyme puede reducir entre un 10 y un 15% el monto de sus tarifas eléctricas . Así lo aseguró María del Carmen Rubio, directora de Evaluación de Proyectos y Regulación de la Secretaría de Energía de Río Negro , luego de una charla con empresarios donde se presentó un programa de "gestores energéticos" que, sin costo, llegan hasta la empresa interesada para hacer una evaluación de los consumos y la eficiencia de los equipos .

Al mismo tiempo, la Secretaría, mediante un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), tiene un programa de intervención más profundo, donde diseñan hojas de ruta para las industrias que pretenden mejorar su eficiencia energética .

El trabajo y traslado de los 51 gestores es financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y recibieron una capacitación en cuatro módulos además de un examen integrador. Miden el rendimiento de los equipos, los hábitos de uso, y hacen un cálculo final sobre qué porcentaje del consumo total de la empresa se puede cubrir con la instalación de paneles fotovoltaicos.

WhatsApp Image 2026-05-29 at 11.22.49 María del Carmen Rubio, directora de Evaluación de Proyectos de Energía de Río Negro, presentó el programa.

Financiamiento para convertirse en usuario-generador

Con esa información disponible, el dueño de la empresa puede acceder a un financiamiento de hasta 500 millones de pesos a tasa subsidiada a través del CFI. Así, puede convertirse en un usuario-generador. En el país, el año pasado, la cifra de usuarios-generadores experimentó un crecimiento del 3.700% respecto de mediciones anteriores, y la generación de energía fotovoltaica se incrementó en un 30%.

La instalación de paneles no implica que la pyme se convierta en una unidad aislada, como sucede en establecimientos rurales, sino que genera por un lado con sus paneles e inyecta esa energía a la red, y por otro lado toma de esa misma red energía para hacer funcionar sus equipos.

"La idea es que una parte del consumo de una pyme sea autogenerado", dijo Rubio en diálogo con +P luego de la charla, y se explayó sobre el otro programa de asesoramiento que llevan adelante con el INTI hace cinco años, con trabajos más profundos que implican la instalación de medidores en distintas etapas de un proceso fabril, aunque reciben demandas desde la industria chocolatera, pequeños galpones de empaque y hasta revisiones en edificios públicos.

Para este programa cuentan con seis unidades de medición, y esa es la capacidad de respuesta, sobre todo si se tiene en cuenta que la tarea implica mediciones a lo largo de seis meses para contemplar los usos estacionales.

WhatsApp Image 2026-05-29 at 11.22.48 Río Negro lanza un programa gratuito para ayudar a las pymes a reducir su consumo de electricidad.

Claves del diagnóstico energético gratuito

Lo básico es evaluar el desempeño del personal respecto del consumo eléctrico, la revisión de las facturas y el análisis de las instalaciones, con lo cual se elabora un diagnóstico energético.

"Lo primero que se hace en esos casos es solicitar en la empresa que un miembro del equipo sea designado como gestor de energía, para que baje pautas al resto del personal", aclara Rubio, quien asegura que "con pequeños cambios de hábitos, sin hacer inversiones, se puede bajar entre un 10 y un 15% el gasto de electricidad".

Por ejemplo, es clave conocer los precios de la energía según los horarios, para producir en los momentos de costos más bajos, evitar motores en marcha sin producir o luces encendidas en lugares donde no es necesario.

"Algunas empresas contratan una potencia que no necesitan, por ejemplo", explicó la funcionaria, quien aseguró que el gran problema de las pymes —sobre todo las ligadas al sector frutícola— es la obsolescencia de motores y bombas y la falta de mantenimiento, lo que eleva los consumos por encima de los rangos proyectados por el fabricante.

image CFI financia hasta 500 millones para que pymes se conviertan en usuarias-generadoras de energía solar.

Inversiones en energía renovable y ahorro a largo plazo

En la charla se hizo notar a los asistentes que, con inversiones en renovación de equipos, el ahorro puede llegar al 30%.

"La idea es que la producción de energía fotovoltaica pueda cubrir un porcentaje del consumo total de una empresa", dijo Rubio, quien hace notar que el sistema funciona durante el día. La propuesta es que funcionen en paralelo el sistema de energía renovable y el tradicional. Por un lado, la pyme genera e inyecta energía a la red; por otro, sigue tomando energía de la línea tradicional. Eso se logra ingresando al sistema como usuario-generador.

Las visitas de los gestores son confidenciales para resguardar información sobre el personal, la cantidad y calidad de los equipos y la tecnología disponible.

La directora reconoce que las inversiones iniciales suelen ser "muy altas" y, para eso, además de las líneas del CFI, la provincia, a través de FOGARIO, otorga avales a las empresas para que accedan a líneas de crédito bancarias.

Lo cierto es que la invitación fue lanzada "a todas aquellas empresas que estén interesadas en que se les haga un diagnóstico energético 100% gratuito", y se pueden contactar mediante la web de la Secretaría de Energía.

FUENTE: Redacción +P.