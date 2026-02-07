Enojo en la industria frutícola por aumento en la tarifa eléctrica

En plena cosecha, la industria frutícola rechaza el aumento de la tarifa eléctrica y denuncia falta de transparencia en el proceso.

Mucho malestar causó entre los empresarios frutícolas de Río Negro la convocatoria a una audiencia pública, para este 27 de febrero, para debatir el “nuevo cuadro tarifario” que propone la distribuidora EDERSA para incrementar el costo de la electricidad, un insumo clave para esta industria, que hace mover sus galpones de empaque y cámaras de frío. Por ese motivo, desde la presidencia de la Cámara Argentina de Fruticultores (CAFI) pidieron una postergación de esa instancia por considerar “insuficiente” el plazo que le dieron a esta entidad para que sus técnicos pudieran analizar la propuesta de incremento.

Uno de los argumentos del pedido es que “todos los actores de nuestra actividad están en plena cosecha y con escaso tiempo para realizar correctamente la tarea. Consideramos que, de realizarse en la fecha prevista, el proceso tendrá vicios de nulidad, ya que no podría contar con nuestra participación, quitando transparencia y posibilidad de defensa a la actividad frutícola”, dice la nota enviada al presidente del EPRE, Juan Justo, y que lleva la firma del presidente de CAFI, Nicolás Sánchez.

Consideran que la prórroga solicitada debe ser de al menos dos meses “para que podamos dedicarnos debidamente al análisis del pedido de la distribuidora”.

Indignación puertas adentro del sector

Más allá del tono institucional de la nota enviada al titular del EPRE, puertas adentro de las empresas la convocatoria desató indignación. Un empresario del rubro comentó a +P que “ellos saben que a esta altura de la temporada no podemos analizar el pedido, y por eso lo hacen ahora. Es a propósito”.

Pero, además, la convocatoria oficial —el EPRE fue creado por la Ley 2986 como un organismo autárquico provincial, de carácter técnico, que regula y controla el servicio público de electricidad— carece de elementos básicos de análisis.

Según las fuentes consultadas, la empresa EDERSA “ni siquiera presentó los balances”, información necesaria para determinar el margen de “rentabilidad racional” que debe regir en los pedidos de aumento.

Edersa pedido de fruta

“Es adrede, y es siempre lo mismo”, sostuvo la fuente empresarial, que se mostró convencida de que “lo que buscan es que no lo podamos analizar”.

Una nota de similar tenor enviaron las autoridades de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de General Roca, donde expresan que es “insuficiente el tiempo para analizar seriamente la propuesta de la empresa”, y además destacaron que “es imprescindible que el Defensor del Usuario concurra a las distintas sedes de las cámaras empresarias a fundamentar y explicar el pedido de la distribuidora, para darle el marco de transparencia necesario a dicha audiencia”. En este caso, la CAIC pidió una postergación de 90 días de la audiencia.

Fuente: Redacción +P.