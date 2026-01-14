Crisis en el mercado de peras: los stocks récord del hemisferio norte encienden las alarmas

Las existencias de la variedad D’Anjou crecieron un 77% en EE.UU., mientras que la pera Conference en la Unión Europea supera en un 42% su promedio histórico.

Los niveles de stocks de frutas de peras y manzanas en el hemisferio norte vuelven a encender luces de advertencia para los países exportadores del hemisferio sur. Las últimas estadísticas difundidas por la Asociación Mundial de Manzanas y Peras (WAPA, acrónimo en inglés) confirman que, al 1 de diciembre del año pasado, tanto Estados Unidos como la Unión Europea registraron elevados volúmenes de peras y manzanas almacenadas en cámaras frigoríficas, una situación que podría condicionar seriamente el comercio internacional durante los próximos meses.

En el caso de Estados Unidos, los stocks de peras alcanzaron las 261.859 toneladas , una cifra que no solo representa un crecimiento interanual del orden del 100%, sino que además se ubica 49% por encima del promedio de los meses de diciembre de los últimos cinco años, correspondientes al período 2020-2024. De acuerdo con el informe de WAPA, diciembre del año pasado marcó el mayor nivel de stocks de peras de las últimas temporadas, tal como se observa en la gráfica que acompaña el reporte.

Para encontrar un volumen superior al actual es necesario remontarse a diciembre de 2013, cuando los stocks de peras almacenadas en frío superaban las 262.900 toneladas. Desde entonces, no se habían registrado niveles tan elevados, lo que da cuenta de la magnitud del fenómeno actual y de su potencial impacto sobre el mercado.

Dentro del total almacenado en Estados Unidos, la variedad D’Anjou concentra el mayor volumen. Según los datos de WAPA, esta variedad suma poco más de 145.700 toneladas, con un crecimiento interanual del 77%. En segundo lugar se ubica la variedad Bosc, cuyos stocks alcanzaron en diciembre pasado las 49.200 toneladas, mostrando un incremento extraordinario del 350% en comparación con los niveles registrados en diciembre de 2014.

Este elevado nivel de abastecimiento interno no pasa desapercibido para los analistas del comercio frutícola. Sin lugar a dudas, la abundancia de peras en cámaras frigoríficas estadounidenses terminará impactando en las importaciones, ya que el mercado contará con una oferta local más que suficiente para atender la demanda. En este escenario, Argentina se encuentra entre los países que podrían verse afectados.

Durante el año pasado, el Valle exportó a Estados Unidos algo más de 52.000 toneladas de peras, posicionando a ese destino como el tercero en importancia en volumen, detrás de Brasil y Rusia. Sin embargo, con un mercado norteamericano ampliamente abastecido por producción propia, la posibilidad de sostener o incrementar estos envíos se presenta como un desafío considerable para el sector exportador argentino.

En lo que respecta a las manzanas en Estados Unidos, el panorama muestra una dinámica diferente. Las estadísticas de WAPA indican que, al 1 de diciembre pasado, los stocks alcanzaron las 2,19 millones de toneladas, un volumen que representa una caída del 5% interanual y también una disminución cuando se lo compara con el promedio de los meses de diciembre del período 2014-2020. A pesar de este descenso, el mercado estadounidense continúa fuertemente abastecido.

Cabe destacar que las importaciones de manzanas argentinas hacia Estados Unidos son marginales. A lo largo de todo 2025, las exportaciones nacionales a este destino apenas superaron las 1.600 toneladas, cifra que representa menos del 5% del total de las colocaciones externas argentinas de manzanas. En consecuencia, el impacto de la evolución de los stocks estadounidenses sobre este producto resulta limitado para el país.

Europa en alza

Mientras tanto, en la Unión Europea, los niveles de stocks de frutas de pepita muestran una tendencia claramente alcista. Al 1 de diciembre del año pasado, los stocks de manzanas en cámaras frigoríficas totalizaron 4,75 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento interanual del 11%. De acuerdo con WAPA, se trata del nivel más alto registrado desde la temporada 2021.

La mayoría de los países productores relevantes exhiben incrementos en sus volúmenes almacenados. Italia, uno de los principales actores del mercado europeo, presentó stocks de 1,52 millones de toneladas, un 1,8% más que en diciembre de 2024. Por su parte, Polonia alcanzó 1,2 millones de toneladas, con un crecimiento del 13% respecto del mismo período del año anterior.

No se descarta que, con estos niveles de fruta, la oferta exportable de manzanas hacia el mercado de Brasil -destino clave para la Argentina y Chile- crezca durante la campaña 2026, especialmente con envíos de Italia.

En cuanto a las peras, los stocks en la Unión Europea llegaron a 766.482 toneladas, lo que representa un aumento del 14% interanual. La variedad Conference domina claramente el escenario europeo: según el estudio de WAPA, existen cerca de 587.000 toneladas almacenadas, un volumen 22% superior al de diciembre de 2024 y 42% por encima del promedio de los últimos cinco años.

Este dato resulta poco alentador para los exportadores del hemisferio sur, ya que la Conference es una variedad con larga capacidad de conservación, que puede mantenerse hasta 12 meses en cámaras frigoríficas. Esto anticipa una fuerte presión de oferta en el mercado europeo justo cuando comiencen a ingresar las peras provenientes del hemisferio sur a partir del mes de marzo.

pera conference 1 Preocupante crecimiento de los stocks de pera Conference en las cámaras de Europa.

La Abate Fetel, segunda variedad en importancia en Europa, presenta una dinámica opuesta. Sus stocks alcanzan poco más de 36.000 toneladas, lo que refleja una caída interanual del 33%, aunque este descenso no logra compensar el elevado volumen total disponible.

En síntesis, los elevados stocks de peras y manzanas en Estados Unidos y Europa configuran un escenario complejo para el comercio internacional. Para países exportadores como Argentina, la sobreoferta en los principales mercados de destino anticipa mayor competencia, presión sobre los precios y dificultades comerciales, obligando al sector a extremar estrategias de diferenciación, calidad y diversificación de destinos para sostener su posicionamiento en un contexto cada vez más desafiante.

Fuente: WAPA con aportes de Redacción +P.