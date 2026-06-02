La justicia de Chubut lo dice clarito: la carne de burro no puede venderse en Argentina

Pese al éxito de ventas en Trelew, el Código Alimentario prohíbe el consumo de carne de burro.

La carne de burro no puede venderse en Argentina . No lo permite el Código Alimentario Argentino, y quien faene la especie debe exportarla obligatoriamente. Con esa advertencia como eje, la fiscal general en materia ambiental y de derecho animal de Chubut , Florencia Gómez, abrió una investigación de oficio sobre la faena piloto impulsada por el productor Julio Cittadini en la zona de Punta Tombo, que semanas atrás había generado un inusitado revuelo nacional.

La causa apunta a determinar si las cuatro cabezas faenadas fueron sometidas a crueldad o maltrato animal. "Se inició de oficio por una cuestión de crueldad y maltrato animal, para determinar si esas cuatro especies que se consumieron fueron sometidas a crueldad o maltrato animal", explicó Gómez en declaraciones a LU20, Radio Chubut. Más de 20 ONG se presentaron como denunciantes y la fiscal se encuentra en etapa de “averiguación preliminar”.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 12.01.08 La fiscal Florencia Gómez investiga si hubo crueldad animal en la faena de burros en Chubut.

Cittadini viene trabajando desde hace dos años en la cría de burros como alternativa a la ganadería ovina en retroceso: Chubut cayó de 6,4 millones de cabezas ovinas en 1978 a 2,98 millones en 2025, una baja del 54%, y en muchos de esos campos la producción bovina tampoco es viable. Para abril de 2026, manejaba 150 burros en su estancia y se mantenía confiado en el potencial de esta carne como alternativa productiva. Su iniciativa le valió que le concedieran una generosa cantidad de minutos en los medios nacionales.

Bajos precios

La venta experimental —cortes a $7.500 el kilo, con el objetivo de incentivar a los consumidores a probar una carne poco habitual— se realizó en una carnicería de Trelew y se agotó en menos de dos días. "Lo que se puso al público, que nosotros calculábamos que podía durar para una semana, se fue en un día; en un día y medio no quedó nada", afirmó el propio Cittadini.

image Julio Cittadini impulsó una prueba piloto con carne de burro que terminó en la justicia penal.

Pero la fiscal fue taxativa sobre el marco legal: "La particularidad es que el burro no está permitido, no integra el Código Alimentario Argentino, motivo por el cual no está permitido el consumo interno. Esta especie, en caso de faenarse, tiene que sí o sí, necesariamente, exportarse". La faena solo puede realizarse en tres establecimientos autorizados en el país (ninguno está en la Patagonia), con intervención obligatoria del Senasa, y únicamente con destino a la exportación.

Gómez subrayó que su actuación no implica un cuestionamiento a la actividad productiva en sí. "No es una situación en contra de una producción", aclaró, y descartó riesgos sanitarios: el gobierno intervino y la operación contó con las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, fue terminante respecto del futuro del proyecto: "Fue una prueba piloto y tiene que terminar en eso, una prueba piloto".

image Pese al éxito de ventas en Trelew, el Código Alimentario prohíbe el consumo de carne de burro.

La fiscal tampoco prevé reunirse con Cittadini. "No tuve necesidad de tener contacto con la persona", señaló, aunque dejó abierta la vía para que el abogado del productor se comunique con ella si lo considera necesario.

Por ahora, la causa sigue su curso. Y el veredicto de la fiscal anticipa que, independientemente de lo que resuelva la investigación, la ley nacional no acompaña el mercado que el productor patagónico —y los consumidores de Trelew— ya empezaron a construir.

FUENTE: Redacción +P.