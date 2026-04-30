Insólito episodio en Chubut: carne de burro genera tensión entre Argentina y Alemania

La difusión de un caso aislado en la Patagonia escaló a nivel internacional y generó una dura respuesta del Gobierno contra un medio europeo.

Una curiosa experiencia comercial en la Patagonia argentina terminó escalando a niveles inesperados, al punto de provocar una respuesta oficial del Gobierno y un cruce con el medio internacional Deutsche Welle (DW). Lo que comenzó como la venta inusual de carne de burro en una carnicería de Chubut derivó en una controversia que combinó economía, cultura alimentaria e incluso tensiones ideológicas.

El episodio tuvo origen en una carnicería del sur del país, donde su propietaria decidió ofrecer carne de burro como alternativa al tradicional asado. Según declaró, el producto tuvo una sorprendente aceptación : se vendieron aproximadamente 500 kilos en apenas dos días. La noticia rápidamente captó la atención en redes sociales, donde usuarios debatieron entre la curiosidad gastronómica y el rechazo cultural hacia una carne poco habitual en la dieta argentina.

El caso tomó una dimensión mayor cuando Deutsche Welle publicó un informe audiovisual en su cuenta de X, en el que vinculó el fenómeno con el encarecimiento de la carne vacuna. El medio alemán señaló que el interés por la carne de burro podría explicarse, en parte, por su menor precio, destacando que se vendía a menos de la mitad del valor promedio del kilo de carne vacuna. Además, remarcó que el precio de esta última habría aumentado cerca de un 70% en el último año, superando el ritmo inflacionario.

En su análisis, DW también puso el foco en el peso cultural del asado en Argentina, describiéndolo como un elemento central de la identidad gastronómica nacional. Desde esa perspectiva, sugirió que la aparición de alternativas como la carne de burro podría reflejar cambios en el consumo derivados de la situación económica.

La respuesta oficial y el trasfondo político

La reacción del Gobierno no se hizo esperar. A través de la cuenta oficial @RespOficial_Arg, la administración encabezada por Javier Milei cuestionó duramente la publicación del medio alemán. En su mensaje, acusó a DW de “operar” contra la imagen del país y de amplificar un caso aislado con intencionalidad política.

“El medio extranjero amplifica una vez más un caso marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina”, sostuvo el comunicado oficial. En esa línea, el Gobierno buscó minimizar el episodio, destacando que se trató de una única carnicería y de un producto ajeno a las costumbres alimentarias locales.

Carne de burro El precio de la carne vacuna y una alternativa inesperada quedaron en el centro de un informe internacional que provocó malestar en el Gobierno.

Además, la respuesta incluyó una defensa de la política económica en curso. Según el mensaje oficial, la inflación se encuentra en descenso y la economía avanza hacia la estabilización. Como respaldo, se mencionaron datos sobre el consumo de carne: un incremento del 3,85% en el consumo per cápita total durante 2025 y un crecimiento del 15,7% en la producción porcina en el primer trimestre de 2026.

El Gobierno también enfatizó la relevancia de la carne vacuna en la cultura argentina, calificándola como un “pilar irrenunciable” de la identidad nacional. Sin embargo, el tono del comunicado se volvió más polémico al incorporar referencias ideológicas. En particular, se apuntó contra sectores del kirchnerismo, sugiriendo que bajo una gestión de ese signo político el consumo de carne habría sido reemplazado por insectos u otras alternativas.

Esta afirmación conectó el debate local con discusiones globales sobre proteínas alternativas y sostenibilidad alimentaria. En ese sentido, el Gobierno criticó lo que denominó “agendas globalistas” que promueven cambios en los hábitos de consumo, insinuando que ciertos medios internacionales, como DW, serían parte de esa narrativa.

Más allá de las posturas enfrentadas, lo cierto es que el episodio revela varias capas de análisis. Por un lado, expone la sensibilidad en torno al precio de los alimentos en Argentina, especialmente de un producto tan emblemático como la carne vacuna. Por otro, muestra cómo una experiencia comercial aislada puede convertirse en un símbolo dentro de disputas políticas más amplias.

En definitiva, la venta de carne de burro en una carnicería patagónica pasó de ser una anécdota curiosa a un tema de debate nacional e internacional. Entre estadísticas, discursos y tensiones ideológicas, el caso dejó en evidencia que, en Argentina, hablar de carne nunca es solo hablar de comida.

Fuente: Gobierno Nacional con aportes de Redacción +P.