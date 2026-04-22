Lluvia de dólares por la carne: exportaciones récord que rompen todos los techos

Ni Brasil ni Australia pudieron frenar el avance: Argentina logró una expansión extraordinaria en su oferta exportable del 38,5% en volumen.

El sector ganadero argentino ha comenzado el año 2026 con una fuerza que no se veía en décadas. Lo que en principio se perfilaba como una recuperación cíclica se ha transformado, según los datos del primer trimestre, en una expansión sólida y estratégica. El informe recientemente publicado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) no solo ofrece cifras; ofrece un panorama de optimismo para una de las industrias pilares de la economía nacional.

Durante el mes de marzo, la Argentina logró despachar al mundo aproximadamente 61,6 mil toneladas peso producto de carne bovina, lo que se tradujo en un ingreso de divisas de 419,3 millones de dólares . Estas cifras representan un hito que combina dos factores clave: una eficiencia productiva interna en ascenso y una coyuntura internacional que, tras años de tibieza, vuelve a premiar la calidad de la proteína roja argentina con precios que rozan máximos históricos.

Un salto cuantitativo

El análisis pormenorizado del desempeño del sector revela un dinamismo que ha sorprendido incluso a los analistas más conservadores. Al observar la evolución inmediata, el crecimiento es evidente: respecto a febrero de 2026, los volúmenes embarcados subieron un 25,1%, mientras que el valor obtenido saltó un 34,0%.

Sin embargo, es en la comparación interanual donde la magnitud del fenómeno se hace visible. Si comparamos marzo de 2026 con el mismo mes de 2025, el volumen exportado es un 38,5% superior, pero lo más impactante es la facturación, que se ha disparado un 97,9%. Este diferencial entre volumen y valor indica que el país no solo está vendiendo más cantidad, sino que está vendiendo mucho mejor.

Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, señaló que esta tendencia no es un hecho aislado de marzo. El acumulado del primer trimestre (enero-marzo) suma 164,1 mil toneladas por un valor de 1.070,8 millones de dólares, lo que marca un incremento del 52,9% en divisas respecto al mismo periodo del año anterior. En el ciclo de doce meses (abril 2025 - marzo 2026), la industria ya ha facturado cerca de 4.257,5 millones de dólares, consolidando a la carne como un motor indispensable para las reservas del Banco Central.

El Fin de la "Era de precios bajos"

Quizás el dato más alentador para los productores y frigoríficos es la recuperación definitiva del precio promedio de exportación. En marzo de 2026, el valor medio se situó en $6.802 por tonelada. Para dimensionar esta cifra, basta mirar hacia atrás: tras el pico de $6.300 alcanzado en abril de 2022, el mercado internacional entró en un espiral descendente que llevó los precios a un piso de $3.740 a mediados de 2024.

carne exportaciones 2 Argentina rompe el mercado: el precio promedio de exportación saltó a u$s 6.802 por tonelada, poniendo fin a años de estancamiento.

Esta recuperación del 7,1% mensual y del 42,9% interanual (frente a los $4.760 de marzo de 2025) marca el fin de un periodo de debilidad. Hoy, la carne argentina se cotiza por encima de sus techos históricos previos, reflejando una demanda global que prioriza la seguridad alimentaria y la excelencia del producto.

China no detiene su marcha

La República Popular China reafirma mes a mes su rol como el socio comercial indiscutido de la ganadería argentina. En marzo de 2026, el gigante asiático absorbió el 62,2% del volumen total exportado. Los envíos se dividieron principalmente en:

Carne deshuesada: 22,4 mil toneladas por un valor de 129,9 millones de dólares .

Carne con hueso y huesos de despostada: 15,9 mil toneladas por 43,3 millones de dólares.

Un dato fundamental es el precio de la carne sin hueso destinada a China, que alcanzó los $5.786 por tonelada, acercándose peligrosamente al récord histórico de mayo de 2022 ($5.900). No obstante, el informe del Consorcio ABC lanza una advertencia necesaria: la competencia en la región es feroz. Mientras Argentina creció un 8% en este mercado durante el trimestre, Brasil y Australia mostraron alzas del 16,3% y 35,4% respectivamente. La Argentina debe jugar sus cartas de calidad y trazabilidad para no perder terreno frente a los volúmenes masivos de sus vecinos.

Mercados de élite

Mientras China ofrece volumen, otros destinos se consolidan como los garantes de la rentabilidad por nicho.

Estados Unidos: Se posicionó como el segundo destino en relevancia durante marzo, con 8,7 mil toneladas . La ampliación de los cupos libres de aranceles ha sido vital. Aquí, los precios han mostrado una evolución envidiable: los cortes enfriados subieron un 37% interanual , superando los $14.500 por tonelada , mientras que los congelados crecieron un 19% .

Israel: La demanda de carne certificada Kosher mantiene a este país como el tercer destino más importante. En marzo se despacharon 5,7 mil toneladas (repartidas equitativamente entre enfriada y congelada) con valores que promedian los $10.800 por tonelada .

Unión Europea: El mercado europeo sigue siendo la vidriera del lujo para la carne argentina. En marzo, las exportaciones de carne refrigerada sin hueso crecieron un 58% interanual. El cumplimiento de la Cuota Hilton ya supera el 90%, impulsado por precios excepcionales: los cortes enfriados de alto valor alcanzaron los $15.770 por tonelada, el valor más alto pagado por cualquier destino internacional.

Diversificación

El informe de marzo también pone de relieve el éxito del segmento de menudencias y preparaciones bovinas, un rubro que a menudo pasa desapercibido pero que aporta una capilaridad económica fundamental. Con 10,7 mil toneladas exportadas solo en marzo, este nicho generó 27,2 millones de dólares.

ganaderia faena5e3bd17f5202e_907_510! Con un crecimiento del 97,9% en el valor obtenido respecto al año pasado, el primer trimestre de 2026 ya generó más de u$s 1.070 millones.

Rusia se mantiene como el comprador principal de lenguas bovinas congeladas (que alcanzaron precios superiores a los $4.000 por tonelada) e hígados. Por su parte, Sudáfrica y Hong Kong lideran la demanda de rabos y otros despojos. Esta capacidad de "vender el animal completo" permite a los frigoríficos argentinos maximizar la rentabilidad de cada unidad procesada.

El éxito de marzo puede desglosarse en tres grandes pilares operativos:

Carne Refrigerada: Con 10,8 mil toneladas y un ingreso de 143 millones de dólares , este segmento es el que mejor refleja la mejora en los precios internacionales, con un crecimiento en divisas del 49,3% interanual frente a un modesto aumento de volumen.

Carne Congelada Deshuesada: Es el corazón del negocio, con 34,5 mil toneladas . Su crecimiento del 21,6% mensual estuvo traccionado por la voracidad de los mercados estadounidense y chino.

Carne Congelada con Hueso: Un rubro de 16,3 mil toneladas destinado casi íntegramente a satisfacer la demanda industrial y de consumo masivo en China.

El desafío de sostener el crecimiento

A pesar del clima festivo que sugieren las cifras, el Consorcio ABC mantiene una postura de cautela constructiva. La entidad subraya que para que este "marzo histórico" se convierta en la norma y no en la excepción, es imperativo mantener la cooperación entre el sector privado y el Estado. Programas que fomenten el valor agregado, aseguren la estabilidad de las reglas de juego y mejoren la competitividad logística son esenciales para enfrentar a competidores de la talla de Australia y Brasil.

El cierre de este primer trimestre de 2026 deja una conclusión clara: la ganadería argentina ha sabido leer el mercado global. La combinación de una mayor apertura de cuotas en Estados Unidos, la fidelidad del mercado chino y el hambre de Europa por cortes de alta gama, ha posicionado al país en una senda de crecimiento que beneficia a toda la cadena productiva, desde el criador en el campo hasta el operario en el frigorífico.

La carne argentina no solo ha vuelto a los precios de sus mejores épocas; ha demostrado que, con calidad y estrategia, el "techo" de la industria todavía está lejos de alcanzarse. El desafío para el resto de 2026 será consolidar estos valores y seguir conquistando paladares en un mundo que, hoy más que nunca, reconoce que la mejor carne sigue viniendo del sur.

Fuente Consorcio ABC con aportes de Redacción +P.