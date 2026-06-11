Las 'Top Ten' exportadoras de vino patagónico y sus estrategias de mercado

El mercado vitivinícola de la Patagonia consolidó su posición en el comercio exterior argentino con cifras que merecen análisis. En 2024, el sector exportó un total de 196.679 cajas de vino por un valor FOB acumulado de 11,6 millones de dólares , con un precio promedio de 59 dólares por caja . La temporada 2025 muestra, en cambio, una contracción de volumen: las exportaciones acumuladas hasta el momento alcanzan las 189.473 cajas por 11 millones de dólares FOB, con un precio promedio que descendió levemente a 58,16 dólares por caja .

Más allá de los totales, lo que revelan los datos es la profunda heterogeneidad del sector: conviven bodegas orientadas al volumen —con precios promedio por debajo de los 55 dólares— y establecimientos boutique que facturan más de 400 dólares por caja en el mercado internacional.

El podio se mantiene, pero los números cambian

La Inversora S.A.C.I.I.C.A. y F. lidera el ranking de exportaciones patagónicas tanto en 2024 como en 2025, aunque con una caída de volumen significativa. En 2024 despachó 82.615 cajas a un valor FOB de 3,45 millones de dólares; en 2025 esas cifras bajaron a 77.657 cajas y 3,09 millones de dólares. Su precio promedio también retrocedió levemente, de 41,74 a 39,73 dólares por caja, lo que la ubica entre las exportadoras de mayor volumen y menor valor unitario de la región.

En segundo lugar, se posiciona María y Adelina S.A., que en 2024 exportó 38.575 cajas por 1,87 millones de dólares y en 2025 registra 34.073 cajas por 1,56 millones de dólares, con un precio promedio estable en torno a los 45 dólares por caja.

El tercer escalón corresponde a Establecimiento Humberto Canale S.A., tradicional referente de la vitivinicultura rionegrina, que en 2024 exportó 16.810 cajas por 751.584 dólares y en 2025 protagonizó uno de los crecimientos más destacados del ranking: 21.263 cajas por 957.500 dólares, con un precio promedio que subió de 44,71 a 45,03 dólares por caja. Es la única bodega entre los cinco primeros que incrementó su volumen de exportación.

Las bodegas de alto valor: menos cajas, más dólares

El segmento premium presenta una lógica completamente diferente. Monplaisir es la bodega con el precio promedio más alto de todo el ranking: en 2024 exportó 1.681 cajas a un valor FOB promedio de 418,65 dólares por caja, lo que le permitió generar 703.932 dólares con un volumen comparativamente modesto. En 2025 aumentó su volumen a 2.340 cajas y mantuvo su posicionamiento premium con un precio promedio de 387,64 dólares por caja, generando 907.361 dólares en divisas.

Vitivinicultura_en_la_Patagonia

Bodega Chacra S.R.L. consolida su lugar entre las exportadoras de mayor valor unitario. En 2024 despachó 7.184 cajas a 233,21 dólares promedio por un total de 1,67 millones de dólares; en 2025 aumentó su volumen a 8.381 cajas con un precio promedio de 210,84 dólares, alcanzando 1,77 millones de dólares en ventas externas. Es, en valor absoluto, la segunda exportadora de la Patagonia en 2025.

Bodega Noemía de Patagonia S.A. completa el podio premium con precios que rondaron los 144 dólares por caja en 2024 y los 138 dólares en 2025. Exportó 3.833 cajas por 554.269 dólares el año pasado y 2.937 cajas por 405.534 dólares en la temporada actual.

Movimientos en el ranking: entradas y salidas

El análisis comparativo entre 2024 y 2025 permite identificar algunos movimientos de interés. Cencosud S.A. debuta en el ranking 2025 en el puesto 12 con 1.840 cajas exportadas por 77.071 dólares, sin registro en el período anterior. En el mismo sentido, Gennari S.A. aparece en la posición 14 con 600 cajas y 17.107 dólares FOB, e Invermen S.A. y MR & MR S.A. se incorporan al listado en los últimos puestos.

Por su parte, Grupo Avinea S.A. experimenta uno de los descensos más llamativos: cayó del puesto 9 al 10 mientras su volumen prácticamente se mantuvo en unas 2.736 cajas, pero su precio promedio se desplomó de 184,43 dólares en 2024 a 131,05 dólares en 2025, lo que impactó directamente en su facturación en dólares.

Viñedos de la Patagonia S.R.L. sostuvo su cuarto lugar con un crecimiento de volumen moderado —de 15.482 a 17.208 cajas— aunque con una leve baja en el precio promedio, de 44 a 42,66 dólares por caja.

Un sector con dos velocidades

El ranking pone en evidencia una dualidad estructural del sector exportador patagónico. Por un lado, un grupo de bodegas orientadas al volumen —las cinco primeras del listado concentran más del 80 % de las cajas exportadas— que compiten con precios unitarios bajos y escalas de producción elevadas. Por otro, un conjunto de productores boutique que construyeron reconocimiento internacional a partir de precios superiores a los 130 dólares por caja, en línea con los mejores vinos premium de otras regiones argentinas.

El dato más relevante del período analizado es que la caída de volumen del 3,7 % entre 2024 y 2025 no impidió que el valor FOB total del sector se mantuviera en niveles similares, lo que sugiere una gradual mejora en el precio promedio ponderado de los vinos exportados.

Patagonia, en definitiva, exporta menos, pero con mayor valor agregado por botella, una tendencia que los referentes del sector observan con cautela optimista frente a un escenario internacional cada vez más competitivo.