La crisis del vino lleva a una erradicación histórica: ¿Por qué se destruyen los viñedos?

La superficie de viñedos cae por sexto año y el mapa vitivinícola global se achica.

El sector vitivinícola mundial no atraviesa una tormenta pasajera. Lo que los datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino ( OIV ) describen en su informe State of the World Wine Sector in 2025 es una transformación estructural de largo aliento: menos viñedo, menos producción , menos consumo y un comercio internacional bajo presión. La pregunta ya no es cuándo se recuperará el mercado, sino hacia dónde se dirige.

Por sexto año consecutivo, la superficie mundial de viñedo cayó en 2025. El planeta destinó apenas 7,0 millones de hectáreas a la vid, un 0,8% menos que en 2024. La contracción no distingue geografías: afecta tanto a las regiones históricas europeas como a algunas emergentes.

La Unión Europea concentra aún el 45% del viñedo mundial, pero la tendencia es clara. Francia registró uno de los mayores ajustes globales, con una caída del 4,4% en su superficie vitícola. España, que sigue siendo el mayor viñedo del mundo en términos de extensión, redujo su superficie un 1,3%.

El mapa vitivinícola, sin embargo, muestra movimientos en sentido contrario fuera del Viejo Continente. India escala posiciones y ya ocupa el séptimo lugar en superficie plantada a nivel mundial. Brasil sorprendió con un crecimiento del 9,6% en 2025. China, tras años de expansión acelerada, mantiene su superficie estable, señal de un mercado que busca consolidación interna antes que seguir creciendo.

image Francia y España lideran la drástica reducción de hectáreas cultivadas en Europa.

La erradicación como política de Estado

Detrás de la contracción del viñedo europeo no hay solo abandono espontáneo. Hay decisiones políticas y económicas deliberadas que están redibujando el mapa vitícola del continente.

El caso más emblemático es el de Francia. El organismo público FranceAgriMer confirmó la eliminación de cerca de 28.000 hectáreas, cifra que representa el 3,6% del patrimonio vitícola nacional. La crisis se concentra en las zonas históricas: el departamento de La Gironda, hogar de los prestigiosos vinos de Burdeos, encabeza la lista al concentrar el 28% de las solicitudes nacionales.

Para incentivar el proceso, el Estado francés diseñó un plan dotado con un presupuesto de 130 millones de euros, con una ayuda directa de 4.000 euros por hectárea para cada viticultor que decida eliminar sus cepas. De las casi 5.500 solicitudes recibidas, 1.300 viticultores planean abandonar completamente la viticultura en unas 8.700 hectáreas. El objetivo declarado es frenar la hemorragia de rentabilidad que sufren especialmente los vinos tintos, asediados por la caída del consumo y el exceso de existencias acumulado en bodegas.

Pero Francia podría estar apenas en el comienzo de un ajuste mucho mayor. Gérard Bancillon, presidente de la Asociación de Vinos con Indicación Geográfica Protegida, estima que habría que eliminar alrededor de 100.000 hectáreas para equilibrar la oferta y la demanda, dado que solo en Francia se producirían 5 millones de hectolitros de vino tinto de más.

España atraviesa una tensión similar, aunque con una respuesta institucional más lenta. Las principales organizaciones agrarias —ASAJA, COAG y UPA— advirtieron que el rechazo del gobierno a otorgar ayudas estatales al arranque pone en riesgo de abandono a más de 95.000 hectáreas, el 10% del total del viñedo español. Las tres organizaciones propusieron además la prohibición de nuevas plantaciones en toda la Unión Europea durante tres años —2025, 2026 y 2027— para frenar el crecimiento descontrolado del viñedo europeo y dar tiempo a los productores para replantear sus estrategias.

El fenómeno tampoco se limita a Europa. En California, el presidente de la Allied Grape Growers Association señaló que unas 12.000 hectáreas de viñedos tendrían que ser arrancadas para hacer frente a la caída de la demanda, en un contexto de cinco años consecutivos con exceso de oferta estructural. Y en Argentina, en la última década la superficie total de vid disminuyó un 12,4%, con una pérdida neta de 27.724 hectáreas, un proceso que se profundizó en 2025.

La erradicación, en definitiva, ya no es una medida de último recurso. Es una herramienta de gestión del mercado que los principales países productores están comenzando a aceptar como parte de la nueva normalidad del sector.

image El clima extremo golpea las cosechas: la producción mundial sigue bajo mínimos.

Tres vendimias cortas y el peso del clima

La producción mundial de vino llegó a 227 millones de hectolitros en 2025, apenas un 0,6% más que el mínimo histórico anotado en 2024. Es el tercer año consecutivo con una cosecha global por debajo de la media histórica, y el clima es el protagonista del relato.

Heladas tardías, olas de calor, sequías prolongadas y episodios de lluvias intensas golpearon los viñedos en ambos hemisferios. La variabilidad climática dejó de ser una excepción para convertirse en la nueva normalidad con la que el productor convive cada campaña.

España sufrió con especial dureza. La sequía y las altas temperaturas empujaron la producción a 28,7 millones de hectolitros, un 7,7% menos que en 2024 y un 17% por debajo de la media de los últimos cinco años. Castilla-La Mancha cargó con gran parte de ese retroceso.

Francia sostuvo niveles históricamente bajos por el encadenamiento de eventos climáticos extremos desde la floración hasta la cosecha. Italia, en cambio, encontró condiciones más favorables y logró una campaña relativamente estable, aunque algunas denominaciones de origen recortaron voluntariamente rendimientos para contener el exceso de stock acumulado.

En el hemisferio sur el panorama mostró más contrastes. Nueva Zelanda, Sudáfrica y Brasil recuperaron producción gracias a un clima más benévolo. Chile, en cambio, continuó en caída libre por la escasez hídrica y la debilidad de la demanda externa.

pexels-214985283-11845544 El consumo global de vino cae un 2,7% por el cambio de hábito en los jóvenes.

El consumidor que se aleja

Si hay un dato que define la gravedad del momento, es este: el consumo mundial de vino cayó un 2,7% en 2025 hasta los 208 millones de hectolitros. Desde 2018, el mercado global acumula una pérdida de aproximadamente el 14% del volumen total. No es un tropiezo, es una tendencia.

Detrás de esa curva descendente conviven varios factores. La inflación y la pérdida de poder adquisitivo moderaron el gasto en bebidas premium en muchos mercados. Pero hay algo más profundo: el cambio de hábitos en las generaciones más jóvenes, que se acercan al alcohol con mayor moderación o directamente eligen otras categorías de bebidas.

China, Francia y Estados Unidos concentran buena parte de la caída global. En el caso norteamericano, la OIV apunta a factores demográficos, menor consumo de alcohol entre los jóvenes y una fragmentación creciente de preferencias que dispersa la demanda hacia categorías alternativas.

No todo es retroceso. Portugal alcanzó en 2025 el mayor consumo de vino de su historia. Brasil registró un salto del 41,9% respecto a 2024. Japón consolidó una evolución positiva en Asia. Son señales de que el vino encuentra nuevos espacios donde crecer, aunque todavía no compensan las pérdidas en los mercados tradicionales.

trump aranceles 2 Las tensiones arancelarias de EE. UU. frenan el comercio internacional de vino.

El comercio internacional bajo doble presión

Las exportaciones mundiales de vino sufrieron en 2025 una contracción notable: -4,7% en volumen y -6,7% en valor, con cifras que descendieron hasta 94,8 millones de hectolitros y 33.800 millones de euros respectivamente.

La OIV señala dos motores detrás de esta caída: la menor demanda internacional y la incertidumbre derivada de las políticas arancelarias impulsadas por Estados Unidos, en un contexto geopolítico más tenso y fragmentado. Aun así, el grado de internacionalización del sector permanece alto: cerca de una de cada dos botellas consumidas en el mundo proviene de otro país.

Italia se mantuvo como el principal exportador mundial en volumen. Francia conservó el liderazgo en valor. Ambos países, sin embargo, registraron descensos en sus ventas externas. España también redujo exportaciones, especialmente en vino embotellado, aunque el vino a granel mostró mayor resistencia a la presión del mercado.

El precio medio de exportación sigue en niveles históricamente elevados, pero los márgenes se estrechan. La competencia es más intensa, la demanda es menor y el consumidor es más sensible al precio que hace cinco años.

pexels-czapp-arpad-3647289-10888787 El sector se reinventa: el desafío ya no es producir más, sino producir mejor.

Un sector que se reinventa

"El sector está demostrando su resiliencia, tanto buscando nuevas oportunidades de mercado como ajustando la capacidad de producción en función de la demanda", afirma John Barker, director general de la OIV. Sus palabras condensan el espíritu del informe: no hay colapso, hay adaptación.

La reducción sostenida del viñedo, el ajuste de la producción y la caída del consumo no son señales de un sector en agonía, sino de uno que recalibra su tamaño y su propuesta de valor. El mercado que emerge es más selectivo, más orientado a la calidad y al valor añadido, menos dependiente del volumen como métrica de éxito.

El cambio climático obliga a inversiones en adaptación agronómica y tecnológica que muchos productores aún no afrontaron. La internacionalización exige diversificar destinos y fortalecer la competitividad en mercados con dinámicas muy distintas a las europeas. Y el nuevo consumidor demanda transparencia, sostenibilidad y experiencias que van más allá del líquido en la copa.

El desafío del vino mundial ya no pasa por producir más. Pasa por producir mejor, llegar más lejos y convencer a nuevas audiencias de que la cultura del vino tiene algo que ofrecerles.

FUENTE: OIV con aportes de Redacción +P