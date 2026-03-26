Carne en máximos: el dato clave que explica por qué cada vez cuesta más comer asado

Los precios alcanzaron niveles récord en 2026 por una combinación de menor oferta, retención de animales y fuerte demanda externa.

El mercado de la carne bovina en Argentina atraviesa un momento bisagra. Los primeros meses de 2026 muestran un fenómeno poco habitual incluso para una economía acostumbrada a la volatilidad: precios récord en términos reales, tanto en el mostrador como en la hacienda, en un contexto donde confluyen factores locales e internacionales. Detrás de esta dinámica se esconde algo más profundo que un simple ajuste coyuntural: el posible inicio de una nueva fase del ciclo ganadero, con implicancias directas sobre el consumo, las exportaciones y el equilibrio interno.

Un informe elaborado por Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, de Fundación Mediterránea, analiza este escenario y plantea una serie de interrogantes clave: qué explica la suba de precios, qué rol juega el contexto global, cómo se reconfigura la relación entre mercado interno y exportaciones , y qué puede esperarse hacia adelante.

Los números son contundentes. En febrero de 2026, el precio promedio de la carne vacuna al consumidor alcanzó los $15.895 por kilo, el valor más alto de las últimas dos décadas. En términos reales, esto implica un incremento del 22% respecto del mismo mes de 2025 y un 32% por encima del promedio de los últimos veinte años.

Este aumento no es un fenómeno aislado del mostrador, sino el reflejo directo de lo que ocurre en el origen de la cadena productiva. El precio del novillito en el mercado de Cañuelas —principal referencia para el consumo interno— también alcanzó un récord histórico, con $4.745 por kilo vivo. Esto representa un incremento del 27% interanual y un 43% por encima del promedio histórico en valores constantes.

El dato central es que el encarecimiento de la carne responde, fundamentalmente, a un fenómeno de escasez. Tanto a nivel local como internacional, la oferta de carne bovina muestra signos de restricción, lo que presiona los precios al alza.

Un cambio de comportamiento en el campo

En el plano doméstico, uno de los factores más relevantes es el cambio en el comportamiento de los productores. Se observa un proceso incipiente de retención de animales, tanto hembras como machos, que marca una señal clara: el sector está apostando a recomponer stocks.

Este fenómeno responde a una mejora en las expectativas. La mayor previsibilidad macroeconómica, sumada a una política sectorial más neutral —sin intervenciones directas ni restricciones a las exportaciones— genera incentivos para pensar en el mediano plazo. A diferencia de etapas anteriores, donde se priorizaba aumentar artificialmente la oferta interna para contener precios, hoy el productor parece orientarse a expandir su rodeo.

Sin embargo, esta estrategia tiene un costo inmediato: menos animales enviados a faena y, por lo tanto, menor oferta de carne disponible en el corto plazo. Es, en esencia, un clásico proceso cíclico de la ganadería: primero se retiene, luego se produce más.

Tras el fuerte salto inicial, el mercado comenzó a mostrar algunas señales de pausa. Durante marzo, los precios de la hacienda se estabilizaron, lo que podría indicar que se alcanzó un equilibrio transitorio.

ganadería faena vacuna La suba no es solo local: menos producción global y mayor demanda presionan los precios.

Este freno sugiere que existen límites a nuevas subas, tanto por el lado del consumidor —con menor capacidad de convalidar aumentos— como por el sector exportador, cuya rentabilidad se ve tensionada por el encarecimiento de la materia prima.

No se descartan correcciones en el corto plazo, aunque el nivel general de precios seguiría siendo elevado en términos históricos.

Un contexto internacional que empuja

El escenario global juega un papel clave en esta dinámica. El mercado internacional de la carne bovina atraviesa una etapa de precios firmes, impulsados por una combinación de oferta restringida y demanda sostenida.

Entre 2023 y 2025, los precios de exportación de los principales proveedores mundiales —Estados Unidos, Brasil y Australia— mostraron una tendencia alcista. En 2026, los valores se mantienen por encima del promedio del año anterior, reflejando un mercado tensionado.

Uno de los factores centrales es la caída proyectada en la producción global. Según estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los principales países exportadores reducirán su oferta en 2026. Brasil, por ejemplo, registraría una contracción del 5,3%, asociada al propio ciclo ganadero tras años de alta faena.

Este ajuste también se replica en otros actores relevantes, como Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y la propia Argentina. El resultado es una menor disponibilidad de carne en el mercado internacional, lo que sostiene los precios.

En el frente de la demanda, China continúa siendo el gran protagonista. El gigante asiático concentra cerca de un tercio de las importaciones globales de carne bovina y sigue ejerciendo una fuerte presión sobre el mercado.

Durante el primer bimestre de 2026, las compras chinas alcanzaron niveles récord para ese período, lo que contribuyó a sostener la firmeza de los precios internacionales. Sin embargo, este comportamiento debe leerse con cautela.

A partir de este año, China implementó un nuevo sistema de importaciones basado en cuotas, con aranceles más elevados para los volúmenes que excedan los cupos asignados. Este esquema genera un incentivo claro: adelantar compras para aprovechar menores costos arancelarios.

Por eso, parte del aumento observado en los primeros meses podría responder a un adelantamiento de importaciones. De hecho, las proyecciones indican que el total anual podría caer levemente respecto de 2025, aunque con una fuerte concentración en el primer semestre.

¿Está cara la carne en Argentina?

Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿la carne está cara en Argentina en comparación internacional?

El análisis comparado muestra una respuesta matizada. Los precios locales, medidos en dólares, se ubican en un nivel intermedio. Mientras que en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o Australia los valores oscilan entre 18 y 22 dólares por kilo, en Argentina rondan los 13 a 14 dólares.

Esto posiciona al país por debajo de las economías avanzadas, pero por encima de otros exportadores regionales como Brasil, Paraguay o Uruguay, donde los precios se ubican entre 9 y 11 dólares. Las diferencias responden a múltiples factores. Entre ellos, los costos internos —especialmente en servicios—, la carga impositiva, el grado de formalización del mercado y el precio de la hacienda.

ganadería feedlots El equilibrio cambió y no se descartan nuevos aumentos de precios sobre la hacienda y cortes en góndola en el corto plazo.

También influye el nivel de ingresos de cada país. Existe una correlación clara entre el poder adquisitivo y los precios de la carne: economías más ricas tienden a tener precios más altos. En este contexto, Argentina no aparece como un caso atípico. Sus precios reflejan su nivel de desarrollo y su estructura productiva.

Uno de los efectos más visibles del actual escenario es la reducción de la oferta disponible en el mercado local. En el primer bimestre de 2026, la producción de carne bovina cayó un 9,1% interanual, alcanzando 456,7 mil toneladas. Esta disminución se explica principalmente por la menor faena, ya que el peso promedio de los animales mostró una leve suba.

La caída en la cantidad de animales enviados al mercado es generalizada. La faena de hembras se redujo un 9%, mientras que la de machos cayó un 12,7%. Este último dato está vinculado a la extensión de los ciclos de recría y engorde, favorecida por buenas condiciones productivas.

Si esta tendencia se mantiene, la producción anual podría caer significativamente, lo que impactaría tanto en el consumo interno como en las exportaciones.

El informe plantea distintos escenarios para el resto del año, combinando niveles de producción y exportaciones. En el caso más extremo —con una caída de producción del 9% y aumento de exportaciones— el ajuste en el mercado interno sería muy fuerte. La disponibilidad per cápita podría caer a unos 43 kilos anuales, entre 6 y 7 kilos menos que en 2025.

En un escenario intermedio, con una caída más moderada, el consumo se reduciría en torno a 4 kilos por habitante. Finalmente, si la producción se recupera en el segundo semestre, el consumo podría cerrar cerca de los 48 kilos, apenas por debajo del año anterior.

Un cambio estructural en marcha

Más allá de las fluctuaciones coyunturales, el proceso en curso podría tener implicancias de largo plazo. La retención de animales, si se consolida, permitirá aumentar la producción en el futuro. Pero en el corto plazo genera una tensión inevitable entre mercado interno y exportaciones.

asado-un-lujo-aseguran-que-fin-mes-costara-mas-1000 Detrás del precio del asado hay un cambio estructural que afecta a toda la cadena.

Este dilema, sin embargo, no es permanente. A medida que crece el stock ganadero, ambos destinos pueden expandirse simultáneamente. El problema es el período de transición.

En paralelo, el encarecimiento relativo de la carne bovina podría acelerar cambios en los hábitos de consumo. La sustitución hacia otras proteínas, como el pollo o el cerdo, aparece como una tendencia cada vez más marcada.

El mercado de la carne en Argentina parece estar ingresando en una nueva etapa. Con mayor integración al mundo, menor intervención estatal y señales de inversión en el sector, el esquema tradicional comienza a transformarse.

En este nuevo equilibrio, los precios internos estarán cada vez más alineados con los valores internacionales, el consumo per cápita tenderá a moderarse y las exportaciones ganarán protagonismo. El desafío será transitar esta transición sin generar desequilibrios sociales significativos, en un país donde la carne no es solo un alimento, sino también un símbolo cultural.

Por ahora, los datos muestran que el cambio ya está en marcha.

Fuente: Fundación Mediterránea con aportes de redacción +P.