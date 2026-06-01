"Hay voluntad de pago": Consignatarios hablaron a raíz de interrupción en los pagos

La situación financiera que atraviesa uno de los principales compradores de hacienda de la región continúa generando preocupación entre productores, consignatarios y actores vinculados a la actividad ganadera. Aunque desde distintos sectores reconocen que existen atrasos en los pagos y cheques rechazados por montos millonarios, también destacan que el empresario involucrado mantiene el diálogo abierto y trabaja para regularizar su situación.

El tema volvió a cobrar relevancia luego de que se conocieran datos que indican la existencia de más de 400 cheques rechazados por un monto cercano a los 5.000 millones de pesos , según registros verificados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La situación involucra a Andelino Fernández, un reconocido operador del sector ganadero, cuyo incumplimiento en los plazos de pago comenzó a impactar en distintos eslabones de la cadena productiva.

Un descalce financiero que impactó en toda la cadena

Uno de los referentes que se expresó públicamente sobre el tema fue Mariano Massini, titular de la firma consignataria Otermin & Massini, de Río Colorado. En declaraciones realizadas durante una entrevista en FM Nuestra 107.5, reconoció las dificultades financieras existentes, aunque defendió la actitud del empresario frente a la crisis.

“Andelino tuvo un descalce financiero y se atrasó con algunos pagos. Eso es verdad, y a nosotros nos afectó. Pero también es verdad que el tipo a nosotros nos llama tres veces por día y está solucionando el problema”, afirmó Massini.

El consignatario cuestionó además algunas publicaciones periodísticas sobre el tema, a las que calificó como “mal intencionadas”, y remarcó que Fernández continúa dando respuestas a quienes reclaman el cobro de operaciones pendientes.

“Viene un poco atrasado, pero es un tipo que no se esconde. Es un cliente que nos ha acompañado mucho”, sostuvo.Según explicó Massini, los pagos se vienen realizando de manera parcial y escalonada. “Nos viene pagando por semana, aunque viene un poco atrasado. Tiene mucha intención de pago”, señaló. La misma postura fue compartida por otro consignatario de la región que prefirió mantener reserva de su identidad y que aseguró que continúa cobrando las operaciones realizadas.

Productores afectados y posibles acciones judiciales

Sin embargo, la realidad es distinta para algunos productores ganaderos que concretaron ventas directas sin intermediación de consignatarias. Varios de ellos aseguran que todavía esperan cobrar hacienda comercializada a fines de febrero y manifiestan incertidumbre respecto de los plazos de regularización.

ganaderia fiesta del ternero choele WhatsApp Image 2024-05-19 at 19.04.39 La demora en el cobro de operaciones concretadas meses atrás genera preocupación entre productores.

De acuerdo con testimonios recogidos entre productores afectados, el primer cheque rechazado se habría registrado el pasado 28 de abril. A partir de entonces, comenzó un efecto dominó que derivó en nuevas demoras y complicaciones financieras para numerosos vendedores.

La preocupación es especialmente fuerte entre pequeños y medianos ganaderos, para quienes las operaciones pendientes representan sumas significativas. En algunos casos, las deudas rondan entre 30 y 40 millones de pesos, montos que comprometen el normal funcionamiento de sus establecimientos productivos y dificultan el cumplimiento de obligaciones corrientes.

Ante la falta de certezas, algunos productores indicaron que actualmente sólo mantienen contacto con una profesional contable vinculada a la empresa compradora, aunque sostienen que aún no han recibido información concreta sobre fechas de pago o mecanismos de cancelación de las deudas. Frente a este escenario, varios afectados evalúan la posibilidad de iniciar acciones judiciales con el objetivo de resguardar sus créditos y recuperar parte de los fondos adeudados.

Un problema que excede a una sola empresa

Más allá del caso puntual de Fernández, desde el sector advierten que las dificultades financieras no son exclusivas de una sola empresa. Massini reconoció que la coyuntura económica está afectando a distintos actores del mercado ganadero.

“La realidad es que está el mercado complicado. Son varias empresas las que están con los pagos atrasados, no es nada más Andelino. Son tres o cuatro empresas que vienen muy atrasadas con los pagos, y que nosotros venimos respondiendo como la firma que somos”, expresó.

El empresario insistió en que los incumplimientos responden a problemas de liquidez y no a una intención de evadir responsabilidades. “Es un descalce financiero que nos afectó a nosotros, pero es un tipo que da la cara todos los días y está buscando la forma de pagar”, reiteró.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa instalada en la ganadería regional. Los productores esperan señales concretas de normalización y observan con atención la evolución de una situación que pone en evidencia las dificultades financieras que atraviesan distintos sectores de la economía. Aunque existe consenso en que Fernández mantiene el diálogo abierto y manifiesta voluntad de pago, el tiempo transcurrido y el volumen de dinero comprometido mantienen en alerta a quienes aún aguardan la cancelación de sus operaciones.

FUENTE: FM Nuestra 107.5 con aportes de Redacción +P.