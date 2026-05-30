Empresario ganadero da la cara: "Hay un plan sólido para reorganizar la deuda"

El empresario afirmó que presentó una propuesta de reorganización a la mayoría de sus acreedores y prometió mantener la operatoria de su feedlot.

“Voy a honrar hasta el último centavo”, aseguró el empresario ganadero Andelino Fernández , quien aclaró que “nadie dé por perdida su venta”, en relación con los ganaderos que aún esperan pagos luego de una sucesión de cheques rechazados que, según explicó el propio Fernández, se originaron en deudas por $3.800 millones que otras empresas mantienen con él. De ese monto, “el 80% corresponde a actividades conexas” a su actividad principal y no está ligado a la ganadería. “Tengo otras empresas que no comercializan solamente y pura y exclusivamente carne”, aclaró.

Aseguró que, antes de intentar una convocatoria de acreedores , optó por armar un plan “que sea sólido para reorganizar la deuda”, el cual fue presentado a “casi el 70% de las personas, que son la masa más gruesa y más importante para poder reestructurar la empresa”.

Asimismo, adelantó que logró la compra de 1.000 terneros para seguir cumpliendo con el compromiso de entregar al mercado 450 animales por semana y que, al mismo tiempo, garantizó la provisión de alimento suficiente por parte de los molinos proveedores.

Reconoció que “muchos ganaderos han recibido también pagos, y se está terminando la reestructuración, y se está realizando una revisión para no caer nuevamente en algún apremio”. Y agregó: “Después se hablará con los que tenemos que cobrarles la deuda y veremos cómo la cobramos nosotros”. Hasta el momento, advirtió que son 80 los acreedores, entre productores y consignatarios, con los que está normalizando la situación, la cual, a su criterio, “se termina en poco tiempo”.

“Todo el mundo puede encontrarme, porque no soy de esconderme, y me encuentran en mi oficina de Avenida Roca 767, en Puerto Madryn”, dijo quien admite que la forma en que encaró la reestructuración “tal vez no fue la más prolija”, porque “5.000 millones de pesos no se pueden levantar todos los días”.

Ante los apremios financieros, “reorganizamos la deuda en 30 días y comenzamos a dar soluciones”, afirmó. También lamentó que se intente “dañar a algunas consignatarias a través mío” y explicó que su decisión de trabajar con algunos intermediarios y con otros no se debe a que “en algunos casos las condiciones de pago no me servían”.

El empresario admitió que “mi error fue pensar el feedlot como una fábrica”, en referencia a un esquema riguroso diseñado con el objetivo de garantizar la entrega de 450 animales terminados cada semana a sus clientes.

Aclaró que el pico máximo de animales encerrados en sus establecimientos —dos en Río Colorado y otro en Gaiman, Chubut— fue de 32.000 cabezas a lo largo de un año, y se mostró dolido por los cuestionamientos a su eficiencia.

Ganadería rio negro En medio de la preocupación generada por los cheques rechazados, Fernández aseguró que regularizará los pagos y que “nadie debe dar por perdida su venta”.

Destacó que la mortandad de animales “está en el 1%”, cuando la media aceptable ronda el 2%, y lo adjudicó a la compra de animales en campos del sur, que suelen estar afectados por neumonía.

Cheques rechazados, críticas y defensa de su gestión

Lo cierto es que los cheques rechazados generaron inquietud y eran un tema habitual de conversación entre los ganaderos, lo que hizo que la información trascendiera los ámbitos rurales.

Ante esa situación, Fernández comentó: “Es ingrato, porque el año pasado, en época de sequía y de apertura de la barrera, hice todo el esfuerzo posible por sostenerles los precios a muchos ganaderos”, y aseguró que algunos “muerden la mano que les da de comer”.

Respecto de eventuales acciones judiciales, sostuvo que “no tenemos ninguna situación judicial, ni iniciada ni pendiente”.

Hasta el momento, recuperó $869 millones. “Hasta que llegó un momento en que no teníamos respuesta de la otra persona y nos obligó a hacer esto”, dijo sobre los acreedores que generaron su crisis financiera y a quienes prefirió no identificar.

A partir de ese momento, quedó una deuda por $3.800 millones que es la que está “reorganizando” actualmente. “Decidimos hacernos cargo nosotros y no salir a presionar a nuestros deudores porque tenía dos opciones: si yo me dedicaba a hacer ese trabajo, no me dedicaba a armar una estructura de pago para los ganaderos y para las consignatarias”.

Sobre las empresas que le deben dinero, explicó que “en determinado momento, hace más o menos un mes y medio, los bancos cambiaron todas sus políticas y se pusieron más restrictivos. Hubo quien las aguantó y hubo quien no las aguantó. Y ahí empezó una cadena de cheques rechazados”.

También se refirió a su deuda bancaria de $18.300 millones y señaló que “esa es una situación interna” de su empresa, la cual se encuentra en situación 1 según el BCRA, es decir, sin demoras en los pagos y en condición “normal”.

Consideró que los trascendidos y la difusión de sus deudas por parte de algunos ganaderos “lo hicieron para ver cuánto daño podían hacer. No solamente a mí, sino también a los consignatarios. Y eso no es bueno”.

Sobre su relación con el aspecto comercial del negocio, reconoció que antes de ir a un remate habla con los responsables de las consignatarias y fija sus pretensiones. “Si alguien no las puede sostener, no voy a ir a un remate a fusilarme, a pagar a 30 o 45 días si sé que no puedo pagar”.

En términos formales, las ventas son a 30 días, pero siempre existe una negociación con los ganaderos para extender algunos días más los plazos. Hay quienes aceptan esas condiciones y quienes no.

ganaderia fiesta del ternero choele WhatsApp Image 2024-05-19 at 19.04.39 Tras semanas de incertidumbre en el sector, Fernández rompió el silencio, explicó el origen de la crisis y prometió responder a todos sus acreedores.

Precisó que “no he enajenado un solo bien y no he hecho ningún vaciamiento de empresa, para que todos se queden tranquilos”, y aseguró que “mis clientes han decidido apoyarme unánimemente, como tengo muchos productores que en este momento me están entregando hacienda”.

Uno de los hábitos de Fernández que destacaron fuentes del sector ganadero es que suele pagar un poco por encima de lo habitual. Hablaron de hasta un 10%. Negó que ese sea el diferencial, aunque reconoció que “si tengo un diferencial del 5%, es un tema financiero”.

Y como algunos, a raíz de esas conductas comerciales, comentaron que la crisis financiera “se veía venir”, Fernández replicó: “Si la vieron venir, los felicito. No tendrían que dejar sus trabajos; deberían dedicarse realmente a adivinar el futuro. Porque si la ven venir, que me digan cómo va a terminar este gobierno y quién va a ser el gobierno que viene”.

El empresario, de 60 años, tranquilo y detallista, repasó cada uno de los aspectos que generaron preocupación pública y advirtió que “nadie está exento de una caída”. Además, agregó que “no importa si tengo que vender lo que tenga que vender, porque yo les tengo que dar un ejemplo a mis hijas y a mi familia de cómo se sale de esto, para que, si tienen algún problema el día de mañana, lo hagan de la misma manera: con dignidad y defendiendo el apellido”.

FUENTE: Redacción +P.