"Las vacas no paren mellizos":  La ganadería de Río Negro ante sus límites biológicos

Se hizo el fin de semana que pasó la 38.ª Fiesta Provincial del Ternero en Choele Choel, una actividad que se hace al final de la zafra anual de los campos. Es un premio al productor, que lleva un lote de 12 de sus mejores terneros para que un jurado de especialistas evalúe sus animales, lo que es una forma de evaluar su desempeño cotidiano.

“Es como llevar un cajón de tus mejores tomates a la feria”, graficó Juan “Juani” Segatori, nuevo presidente de la Sociedad Rural local.

El horizonte ganadero y el límite biológico

Más allá de la algarabía social, por la oferta de números musicales y puestos de comida, desde +P le propusimos al dirigente un análisis del horizonte de la ganadería del norte de la Patagonia, en especial de Río Negro, a la luz de mercados regionales más demandantes al calor de Vaca Muerta y la ampliación de las áreas bajo riego destinadas a la producción de forraje.

A pesar de todos esos incentivos, “la vaca no pare mellizos”, resumió Segatori, para marcar el límite biológico que debe observar cualquier análisis o expectativa de la ganadería rionegrina.

A eso se suma que recién ahora se sienten los efectos de una reducción de casi el 25% en el plantel de madres, producto de la decisión de alivianar campos durante las sequías del año pasado y los buenos precios de “la vaca a China”.

WhatsApp Image 2026-05-18 at 12.22.22 (3) La 38.ª Fiesta del Ternero en Choele Choel premió el esfuerzo diario de los productores.

Los tiempos de la producción

Ese indicador es otro –y de mucho peso– que impacta en el precio final de la carne en el mostrador. En ganadería los procesos no se pueden acelerar, porque desde que nace hasta que da su primera parición, una vaquillona insume entre 24 y 28 meses. A eso se deben sumar al menos otros 24 meses para tener un animal listo para su comercialización.

“La ganadería está viviendo un buen momento. El alimento balanceado tiene un costo que es rentable para producir (en los feedlots). Pero nosotros, el productor de ternero, dependemos del factor climático. Entonces el año pasado tuvimos un verano muy difícil, por decirlo de alguna manera, y ahora tenemos casi un 30% menos de madres”, dispara este dirigente alto, enérgico, con un gran tatuaje en el costado izquierdo de su cuello, y respetado por sus pares.

WhatsApp Image 2026-05-18 at 12.22.21 El desarrollo ganadero en Río Negro busca responder a la alta demanda de Vaca Muerta.

Desafíos, inversiones y la barrera

Para Segatori, el crecimiento del sector debe estar vinculado “a explotar el Valle, porque tenemos mucho valle sin explotar en cuanto a producción de alimentos. Pero, bueno, lleva su tiempo porque las vacas mellizos no tienen. Salvo alguna que otra".

Además de la limitante biológica, juega otro factor determinante para el crecimiento de la ganadería local: “Necesitamos inversiones, fundamentalmente, y para sumar cabezas; y hay que aumentar también el kilo de faena, porque venimos acostumbrados a faenar animales con una media de 90 kilos. Hay que llevar el animal a más kilos. Hay muchos frigoríficos que tienen la intención de exportar, pero acá es muy difícil hacer un novillo pesado, porque es muy costoso”.

En este punto entra a jugar el rol de la barrera, porque con suficiente pasto, los campos de Río Negro tienen en Neuquén una de las pocas plazas para abastecerse de terneros para la recría.

WhatsApp Image 2026-05-18 at 12.22.21 (2) La 38.ª Fiesta del Ternero en Choele Choel premió el esfuerzo diario de los productores.

“Lo correcto sería correr hacia el norte la barrera (habría más terneros). Y no estoy hablando de un levantamiento, sino de que el deseo nuestro es que se corra hacia el norte, se vaya trabajando bien en todo el país la lucha contra la aftosa”, analiza, y desliza un tema del que no siempre se habla en público.

Se podrían sumar más terneros si se corre la barrera al norte, y sería casi la única forma de acelerar el crecimiento de la ganadería regional ante el desafío de atender el creciente consumo que se registra por la llegada de muchas familias a Vaca Muerta.

“La única forma de aumentar la ganadería de acá, salvo que venga un barco de un país donde no exista la aftosa, es esa (la entrada de terneros del norte), porque la magia no existe”.

Y aclaró que “no debemos pensar en agrandar en cantidad de cabezas, sino en cantidad de kilos sobre los mismos animales, que sería la clave. Con genética, con eficiencia en el manejo del productor”.

WhatsApp Image 2026-05-18 at 12.22.22 (1) La sequía del año pasado provocó una caída cercana al 30% en el plantel de madres.

Capacitación y el recambio generacional

Para prepararse para ese momento es que “estamos dando un montón de charlas, para que el productor se asesore en cuanto a la genética, en cuanto a invertir en la cantidad de hacienda que ya tiene. Son charlas con especialistas que abren la mirada. Tenemos la universidad trabajando fuerte con nosotros (el predio de la carrera de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro es lindero al predio de la rural), y la gente responde, porque uno va a las charlas y hay buena cantidad de público”.

Uno de los problemas acuciantes de la ganadería ovina, y hasta de la fruticultura, es el envejecimiento de los productores, pero para Segatori, en el ámbito rural del Valle Medio “hay mucha gente joven, muchos hijos de viejos ganaderos, y la universidad también larga muchos profesionales que están buscando su salida laboral, entonces está movido y divertido”, dice mientras ve pasar a los nuevos miembros de la nueva comisión directiva. Son profesionales y exigentes, al punto que el propio Segatori llevó un lote de terneras para competir, pero a un ejemplar le detectaron una verruga y no pudo competir.

Resultado de la Jura

Luego de la actividad de jura en el predio, la Sociedad Rural de Choele Choel informó el listado de los lotes premiados: