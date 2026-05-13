Ovejas de Río Negro a Brasil como consecuencia de la guerra en el Golfo

Fuera del radar de los despachos oficiales, hay una ganadería ovina que se abre paso a fuerza de gestiones propias y de años de acumular conocimiento para mejorar calidad y eficiencia. Así, en el silencio de una diáfana mañana de Mencué, el 19 de marzo salieron sin hacer mucho ruido dos camiones con ovejas criadas en la provincia de Río Negro que tenían como destino final Brasil . Solo un par de semanas antes de que el vecino país cerrara sus fronteras por la presencia de scrapie en Argentina.

"Con esto de la guerra, surgieron otros mercados, porque nosotros desde hace años enviamos ovejas viejas a los países árabes del Golfo", relata Francisco García Crespo, cuarta generación de criadores de ovejas y administrador de dos campos. "También sale algo a España ", acota.

De perfil bajo, prefiere expresarse mediante las postales que captura con su teléfono y replica en redes sociales. Un amanecer con nieve, el perro durmiendo al calor de la cocina a leña, los trabajos de la esquila, el destete, la pelada de ojos, sus caballos y las aguadas.

WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.08.06 (2) García Crespo exporta ovejas de Río Negro a Brasil ante las dificultades en el Golfo.

Como dirían en el campo, "supo estudiar": cursó la carrera de Economía, pero se metió con patas y todo en el campo, donde recopiló los saberes de su abuelo (otro Francisco García Crespo que llegó a Mencué en el año 1910), de su tío y de su padre.

El perro es peor que el puma y el zorro

Dice que el campo no alcanza para generar la mano de obra que necesita toda la región sur de la provincia, y que son bienvenidos los proyectos de parques eólicos y la minería, y que los perros lo tienen cansado, porque en los cuadros que están próximos a la localidad de Mencué (unos 500 habitantes) le matan entre 60 y 80 ovejas por año.

WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.08.06 La guerra en el Golfo impulsa la apertura de nuevos mercados como Brasil y España.

"Pasa que algunas familias tienen 5 o 6 perros y no les dan de comer, entonces el animal sale al campo y nos hace desastres", comentó sobre este nuevo predador, que al menos en esta zona causa más daño que el puma y el zorro juntos. "Es el instinto natural del animal cuando no le dan de comer", razona.

Con 10.000 cabezas lanares que administrar y un plantel de 7 empleados —que le es suficiente—, esa majada requiere una atención cotidiana. No hay tantos establecimientos de esta magnitud; por eso García Crespo considera que la actividad rural "no alcanza para darle trabajo a toda la gente de la zona, y por eso son bienvenidas todas las inversiones, como las que se están haciendo en minería".

WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.08.04 (1) Río Negro: Genética Merino de alta calidad logra lanas finas de 17,3 micras.

Luego de tantos años, ya maneja una agenda propia de compradores. Un frigorífico de Bragado fue el que le compró las dos jaulas de animales que terminaron en distintos cortes en las góndolas de Brasil. Con un plantel de la raza Merino "multipropósito", García Crespo no se queda solo en la cosecha anual de corderos para fin de año. Comercializa los excedentes —luego de analizar la parición y calcular cuántos animales quedarán en el campo como reposición y cuántos saldrán a la venta como reproductores— en la provincia de Chubut.

Si bien el consumo per cápita de carne ovina en Argentina cayó de los 8 kilos que se consumían en 1967 a los 1,2 kilos registrados en 2027, en las provincias de Chubut y Santa Cruz el consumo anual por habitante se ubica en torno a los 10/12 kilos.

WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.08.05 (1) El productor Francisco García Crespo gestiona 10.000 ovejas en la zona de Mencué.

Francisco tiene 45 años y asegura que "siempre fue así": el mecanismo de vender ovejas de refugo a los países árabes vía frigoríficos de la provincia de Buenos Aires. Y confirmó que "en estos días se presentaron 2 o 3 compradores más, lo que demuestra que hay demanda".

Sobre la demanda interna que tiene la región, a pesar del dinamismo que inyecta Vaca Muerta a la economía local: "es nada, casi nula".

WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.08.04 (3) Venta de ovejas de refugo a Brasil alivia la carga de los campos rionegrinos.

Una de las claves es la cantidad de animales disponibles, porque hay que llenar una jaula para evitar gastos extras. "Hoy es una conveniencia mutua", explica, porque alivia la carga en los campos sacando animales improductivos, obtiene recursos, y el frigorífico cubre una demanda internacional. Si bien la opción por estos días es salir a Brasil, "hay algo también para España".

El orgullo: la genética

De lo que parece sentirse más orgulloso este ganadero es de la calidad de la lana que sale de sus campos. "Eso se logra con mucha genética, cosa que no se ve en lo inmediato", advierte.

WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.08.05 (2) La sequía y el viento reducen el rinde de la lana en la actual zafra de Río Negro.

En promedio, la "finura" de la lana en la provincia de Río Negro anda entre los 19 y 20 micrones. A más fina, vale más porque, entre otras cosas, es más suave al contacto con la piel.

En los campos de García Crespo, la esquila de borregos dio una finura de 17,3 micras de promedio. En majada general, el promedio fue de 17,9.

WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.08.03 Tradición familiar en Mencué: Cuatro generaciones dedicadas a la cría de ovejas.

Esa calidad representa mejores precios de venta y, cuando la misma calidad se sostiene por años —como en este caso—, ya tienen comprador antes de hacer la esquila.

Por lo pronto, este ganadero considera que el negocio de la producción ovina "no es estable", aunque reconoce que en esta temporada "hay buen precio de la lana y demanda de carne para consumo".

WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.08.07 (1) Productores rurales enfrentan temperaturas extremas de hasta 27 grados bajo cero.

El clima es siempre tema de charla en estos ámbitos. Considera que la sequía persiste y que eso, sumado a los vientos de la región, influye en el rendimiento de la lana: de un kilo, en promedio queda un "rinde" del 65%, que es lo aceptable, pero en esta zafra ese porcentaje se ubicó en torno al 55/60%. "Estuvo flojo, porque hubo mucho viento y sequía, y la lana se ensucia más", aclaró. "En esta zona falta agua, y eso lo vemos en que los pozos bajan el nivel", lo que implica un repaso anual con maquinarias o trabajo a pala de mano.

Sobre las cadenas de comercialización para encontrar salida a su producción, aseguró que "todo es gestión propia", y eso implica además convertirse en proveedor de genética y de ovejas para sus vecinos rurales.

WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.08.03 (2) Eficiencia lanar: Campos en Mencué logran finura de 17,9 micras en su majada general.

Se pone fresco

Mientras tanto, las tareas rurales no se detienen. Por esos días, por ejemplo, se encuentran concentrados en "desagotar las casas": ir a los puestos y vaciar todas las cañerías y cisternas para que, al regresar en septiembre para la esquila, no estén todas las cañerías destruidas por las heladas.

¿Mucho frío hace en ese campo?, preguntamos, y el número asombra: "El año pasado tuvimos días de 27 grados bajo cero, pero mi viejo me contaba que acá llegó a los 30 grados bajo cero". Así, el frío es un elemento más al que se debe contemplar y respetar.