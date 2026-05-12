La 38.° Fiesta del Ternero de Choele Choel será un encuentro ganadero regional

Con una oferta de 1.500 cabezas y la participación de múltiples firmas consignatarias, la 38.° edición busca dinamizar el mercado regional en un contexto de reajuste de precios para la hacienda en pie.

Lo que se anuncia como la 38.° edición de la Fiesta Provincial del Ternero —que se desarrollará entre este jueves y el próximo domingo— ha sido organizada como un verdadero encuentro regional sobre producción ganadera e integración de áreas bajo riego. El evento contará con la participación de especialistas de prestigio internacional, quienes disertarán sobre temas vinculados a la mejora del rendimiento de los rodeos.

El encuentro se realiza en un contexto de buenas lluvias otoñales, pero con un ajuste de precios a la baja (casi 1.000 pesos menos en comparación con los remates de marzo). Esta situación responde a una contracción del consumo que ha puesto un techo a los valores de la hacienda en pie.

El trabajo conjunto con instituciones y autoridades, sumado a la apertura hacia la comunidad —“porque no hay que olvidarse de que en el Valle Medio son siete municipios”—, fueron las consignas planteadas por la organización, según adelantó Juan “Juani” Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel desde enero pasado.

Cronograma de actividades

Miércoles: Por la mañana se realizará la primera charla sobre sanidad y reproducción bovina.

Jueves: Se presentarán líneas de créditos y servicios, además de capacitaciones sobre inseminación bovina.

Viernes: Se darán detalles sobre el financiamiento disponible en el marco del programa ganadero bovino de Río Negro, junto a una charla sobre servidumbres hidrocarburíferas y eléctricas. También habrá capacitaciones en ganadería regenerativa y sistemas de engorde. Para el cierre de la jornada, representantes de la raza Hereford explicarán cómo elegir el mejor biotipo de vaca según las características de los campos de la zona.

En paralelo, se programaron actividades culturales y espectáculos musicales con artistas regionales como Pablo Navarrete, Los Joselinos, Grupo Recuerdo, Bruno Barrera, DJ Mauri y diversos grupos de danza locales.

WhatsApp Image 2026-05-11 at 16.32.38 Hacia una ganadería eficiente. Productores de la región participan de las jornadas de capacitación en Choele Choel, donde especialistas disertan sobre genética, ganadería regenerativa y nuevas líneas de financiamiento para el sector bovino.

Remate y jura

El sábado 16 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas, se realizará la jura de los lotes en competencia. Participarán tres razas (Hereford, Angus y Careta o criollo), divididas en categorías de hasta 180 kilos y de 180 a 250 kilos, sumando un total de 12 lotes. El evento contará con representantes del sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.

Para el domingo está programado el remate, que tendrá la particularidad de ser coordinado por dos empresas consignatarias en conjunto con otras firmas del sector. “No hay que limitar el trabajo a uno solo”, afirmó Segatori, destacando esta etapa de apertura y renovación generacional en la entidad rural. En total, saldrán a la venta unos 1.500 animales. Muchos provienen de Neuquén, provincia desde donde llegan los terneros para la invernada antes de "volver como carne", según explicó el dirigente.

Visión y futuro de la Sociedad Rural

“Tenemos muchos jóvenes profesionales”, aclaró Segatori, subrayando que la función gremial de la institución es "servir al productor". Actualmente, la Sociedad Rural cuenta con 70 socios, lejos de los 150 que tuvo en sus épocas de mayor esplendor. El objetivo ahora es sumar a los productores que transicionaron de la fruticultura a la producción de forrajes, así como a aquellos que sistematizaron campos en zonas de secano e invirtieron en riego.

La premisa central es la incorporación de genética en los campos para ganar kilos. Respecto a la actualidad del mercado, Segatori señaló que la ganadería se encuentra en plena zafra y que, debido al bajo consumo, los precios se reacomodaron tras un periodo de valores excesivos: “Los precios bajaron unos mil pesos tanto en terneros como en novillos respecto a los remates de marzo”.

FUENTE: Redacción +P.