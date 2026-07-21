Exportaciones mundiales de uva de mesa alcanzan récord histórico y superan los US$10.200 millones

Las exportaciones mundiales de uva de mesa alcanzaron un nuevo hito durante 2025 al superar los 5 millones de toneladas comercializadas y los 10.000 millones de dólares en valor, consolidando el dinamismo que mantiene esta industria a nivel internacional. Así lo revela el Anuario 2026 del Mercado Internacional de Uva de Mesa, elaborado por iQonsulting, una publicación de acceso gratuito que reúne información actualizada sobre el comercio internacional, las tendencias de precios y el comportamiento de los principales mercados consumidores.

El anuario cuenta con el patrocinio de Frutas de Chile e Informacción, además del respaldo de un amplio grupo de empresas auspiciadoras vinculadas al sector frutícola, convirtiéndose en una herramienta de consulta para exportadores, productores y actores de la cadena de comercialización.

De acuerdo con el informe, durante 2025 las exportaciones globales de uva de mesa totalizaron 5,11 millones de toneladas, generando ingresos por US$10.205 millones. En este escenario, China se consolidó como el principal exportador mundial con 857 mil toneladas, equivalentes al 17% del volumen total, seguida por Perú con 695 mil toneladas (14%) y Chile con 560 mil toneladas (11%).

El liderazgo chino responde al crecimiento sostenido de su producción durante la última década, fenómeno que no solo ha fortalecido su presencia en los mercados internacionales, sino que también ha reducido progresivamente su dependencia de las importaciones para abastecer el consumo interno durante los períodos de contraestación. Esta mayor autosuficiencia ha modificado el equilibrio del comercio mundial y ha disminuido la participación de algunos mercados tradicionalmente relevantes para los exportadores.

Estados Unidos sigue liderando las importaciones

En cuanto a la demanda, Estados Unidos se mantuvo como el principal importador mundial de uva de mesa, concentrando el 17% de las compras internacionales. Le siguieron Alemania con el 7%, Países Bajos con el 6% y Reino Unido con el 5%, consolidando a Europa y Norteamérica como los principales destinos para la fruta fresca.

Uno de los cambios más significativos observados en el informe corresponde a la disminución de la participación de China-Hong Kong como importador. Mientras en 2016 representaba el 12% de las importaciones mundiales, en 2025 esa cifra descendió al 4%, reflejando el fortalecimiento de la producción doméstica china y la menor necesidad de recurrir a fruta proveniente del exterior.

El análisis de la temporada 2025/26 en Estados Unidos muestra un escenario particularmente competitivo. Según iQonsulting, el mercado estuvo marcado por un mayor solapamiento entre los principales países proveedores debido al adelanto de las cosechas en Estados Unidos y México, sumado al incremento de los envíos desde Perú. Esta combinación elevó la disponibilidad de fruta en distintos momentos de la campaña y ejerció presión sobre los precios, especialmente hacia el cierre de la temporada comercial.

Evolución de los precios por variedades

En el segmento de uvas blancas sin semilla, Perú fortaleció su posición al incrementar sus exportaciones en un 11% respecto de la temporada anterior. Además, logró mantener precios considerados atractivos en el mercado spot, con valores que fluctuaron entre US$3,1 y US$4,9 por kilogramo FOT.

Chile, en tanto, registró una disminución del 15% en sus envíos de esta variedad, aunque obtuvo precios superiores a los observados en la campaña previa durante gran parte de la temporada, lo que permitió compensar parcialmente la menor disponibilidad de fruta. México, por su parte, presentó cotizaciones inferiores, alcanzando mínimos cercanos a US$2,5 por kilogramo FOT, en un contexto de mayor competencia entre los proveedores.

El Anuario 2026 del Mercado Internacional de Uva de Mesa muestra un año récord para la industria, con cambios en el liderazgo exportador, una mayor competencia en Estados Unidos y variaciones en los precios por variedad.

En el caso de las uvas rojas sin semilla, el informe señala que los precios de la oferta peruana se mantuvieron en niveles similares a los registrados en la temporada anterior. Sin embargo, al inicio de la campaña las cotizaciones superaron los US$4 por kilogramo FOT, impulsadas por una demanda temprana y una oferta aún limitada en el mercado.

Chile volvió a destacar en este segmento gracias a su desempeño durante la ventana tardía de comercialización. El país mantuvo su liderazgo en ese período, con precios que permanecieron por encima de los registrados en la campaña anterior durante gran parte de la temporada, fluctuando entre US$2,5 y US$3,5 por kilogramo FOT.

Respecto de las uvas negras sin semilla, el estudio indica que la fruta peruana comenzó la temporada con valores inferiores al promedio observado en la campaña 2024/25, situación que se extendió hasta la semana siete del calendario comercial. No obstante, posteriormente los precios comenzaron a recuperarse como consecuencia de una menor disponibilidad de fruta peruana y del incremento en la presencia de uva chilena en el mercado estadounidense.

Los resultados contenidos en el Anuario 2026 reflejan un mercado internacional cada vez más competitivo, donde las decisiones productivas, los calendarios de cosecha y la evolución de la oferta de los principales países exportadores tienen un impacto directo sobre los precios y las oportunidades comerciales. Al mismo tiempo, muestran la creciente relevancia de Perú y China dentro de la industria mundial, así como la capacidad de Chile para mantener una posición estratégica en determinados períodos de comercialización, especialmente en las ventanas tardías del mercado norteamericano.

FUENTE: IQonsulting, Frutas de Chile y aportes de Redacción +P.