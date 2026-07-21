Olas de calor golpean la producción de manzanas en Francia y anticipan una fuerte caída de la cosecha

Los daños provocados por el calor ya son visibles en los montes frutales.

La producción francesa de manzanas atraviesa una de las campañas más desafiantes de los últimos años. La combinación de tres olas de calor consecutivas, sumadas a una mayor presión de plagas y a las limitaciones para el control fitosanitario, está provocando pérdidas significativas en los montes frutales y anticipa una cosecha sensiblemente inferior a la prevista.

Si bien las estimaciones oficiales recién se conocerán hacia finales de agosto, la Asociación Nacional de Manzanas y Peras de Francia (ANPP) proyecta una reducción de al menos el 20% en la producción de manzanas. Las peras, en tanto, muestran una mejor respuesta frente al estrés térmico, aunque tampoco escapan al impacto de las altas temperaturas.

El escenario vuelve a poner de manifiesto la creciente vulnerabilidad de la fruticultura europea frente a los eventos climáticos extremos y reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer las herramientas de adaptación, tanto en materia de manejo sanitario como de infraestructura para riego.

Hay que destacar que Francia es el tercer país productor de manzanas de la Unión Europea, detrás de Polonia e Italia y sus cosechas representan cerca del 15% del total de la oferta que presenta el continente.

El calor extremo y las plagas reducen el potencial productivo

Los primeros inconvenientes surgieron a mediados de mayo, cuando una ola de calor generó condiciones favorables para una importante proliferación de pulgones. Según la ANPP, la plaga afectó hojas y frutos en una etapa crítica del desarrollo del cultivo, reduciendo desde temprano el potencial de producción de numerosos establecimientos.

La entidad atribuye parte de esta situación a la falta de alternativas fitosanitarias disponibles para los productores franceses. Mientras otros países europeos mantienen autorizadas determinadas moléculas para el control de pulgones después de la floración, en Francia esas herramientas no están disponibles, lo que limita la capacidad de respuesta frente a ataques de alta intensidad.

A fines de junio, una segunda ola de calor agravó aún más el panorama. Las temperaturas extremas provocaron quemaduras en la piel de los frutos, disminuyeron el ritmo de crecimiento y comprometieron la calidad comercial de buena parte de la producción.

Actualmente, un tercer episodio de calor continúa afectando a las principales regiones productoras, por lo que los daños todavía siguen evolucionando. Desde la organización reconocen que aún es prematuro cuantificar el impacto definitivo, aunque descuentan que la campaña cerrará con una producción considerablemente inferior a la de un año normal.

Sandrine Gaborieau, representante de la ANPP, señaló que las primeras proyecciones indican una caída mínima del 20% en la cosecha de manzanas, aunque aclaró que el resultado final dependerá de la evolución climática durante las próximas semanas.

El acceso al agua marca diferencias

Las consecuencias de las altas temperaturas no han sido uniformes entre las distintas explotaciones. De acuerdo con la ANPP, la disponibilidad de agua para riego se convirtió en el principal factor que explica las diferencias entre establecimientos.

La Asociación Nacional de Manzanas y Peras de Francia anticipa una campaña con menor producción y advierte que el cambio climático obliga a acelerar inversiones en riego y herramientas de manejo sanitario.

Los productores que cuentan con reservas suficientes pudieron recurrir a sistemas de nebulización y otras estrategias para disminuir la temperatura del follaje y de los frutos, reduciendo parcialmente los efectos del estrés térmico. En cambio, las fincas con restricciones hídricas presentan daños mucho más severos y enfrentan un mayor riesgo de pérdidas económicas.

Esta realidad vuelve a colocar al manejo del recurso hídrico como uno de los principales desafíos para la fruticultura europea. La mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor obliga al sector a replantear inversiones en infraestructura que permitan sostener la productividad en escenarios climáticos cada vez más exigentes.

Frente a este contexto, la Asociación Nacional de Manzanas y Peras reiteró dos reclamos que considera prioritarios para garantizar la competitividad del sector. El primero apunta a la reautorización del insecticida acetamiprid para el control de pulgones, argumentando que su uso continúa permitido en otros países de la Unión Europea y que la actual normativa coloca a los productores franceses en una situación de desventaja.

El segundo eje pasa por impulsar la construcción de nuevas reservas de agua destinadas al riego agrícola, una inversión que el sector considera estratégica para mejorar la resiliencia de las explotaciones frente al cambio climático.

Las primeras estimaciones oficiales de cosecha serán presentadas durante el lanzamiento de la campaña comercial, previsto para finales de agosto. Hasta entonces, el comportamiento del clima seguirá siendo determinante para definir el volumen final de producción y el impacto económico que dejará una temporada marcada por los eventos climáticos extremos.

Más allá de los números finales, la campaña francesa vuelve a evidenciar un fenómeno que ya afecta a las principales regiones frutícolas del mundo: la necesidad de adaptar los sistemas productivos a condiciones meteorológicas cada vez más variables y de contar con políticas que acompañen esa transformación para preservar la competitividad de una actividad estratégica para el abastecimiento de fruta fresca en los mercados internacionales.

FUENTE: Fresh Plaza con datos de ANPP y aportes de Redacción +P.