Nueva Zelanda encadena otra gran temporada de manzanas impulsada por la demanda mundial

El fuerte interés de compradores de Asia, India y América del Norte permitió una rápida comercialización de la cosecha, consolidando el buen momento que atraviesa el sector exportador. (Foto: Gentileza: Fresh Plaza).

La industria de la manzana de Nueva Zelanda continúa atravesando un período de fuerte crecimiento y rentabilidad , consolidando una tendencia positiva que ya se extiende por varias campañas consecutivas. Impulsado por una sólida demanda internacional, mejores condiciones logísticas y una creciente diversificación de mercados, el sector exportador neozelandés cerró una nueva temporada con resultados alentadores, confirmando el posicionamiento del país como uno de los principales proveedores mundiales de fruta de alta calidad.

Uno de los ejemplos más representativos de esta realidad es el desempeño registrado por la exportadora Snazzy Fruit, que logró comercializar la totalidad de su cosecha con rapidez gracias al fuerte interés de compradores de distintos mercados internacionales . La empresa informó que toda la fruta ya fue envasada, embarcada y entregada a sus clientes alrededor del mundo, reflejando el dinamismo que caracterizó a la campaña.

Para Josh Parlane, representante de la compañía, los resultados obtenidos son una muestra del favorable contexto que vive actualmente el sector frutícola neozelandés. “La demanda global ha sido sólida en todas las variedades y los primeros comentarios que estamos recibiendo desde los mercados son excelentes”, señaló.

La temporada se caracterizó por un ritmo inusualmente acelerado. Las condiciones climáticas favorecieron un inicio temprano de la cosecha y provocaron una maduración más rápida de varias variedades, lo que derivó en una campaña más concentrada que en años anteriores. Sin embargo, lejos de representar un problema, el mercado internacional respondió con suficiente fuerza como para absorber rápidamente los volúmenes disponibles.

“Todo ocurrió más rápido de lo habitual. Empezamos pronto, hubo bastante solapamiento entre variedades y la demanda temprana fue muy fuerte en varios mercados”, explicó Parlane.

La positiva evolución de la industria no es un fenómeno aislado. Según referentes del sector, Nueva Zelanda acumula ya entre dos y tres temporadas consecutivas con resultados destacados, tanto en términos de precios como de rentabilidad para los productores y exportadores.

“En general hemos visto una subida de precios. La industria neozelandesa de la manzana lleva varias temporadas bastante buenas y la tendencia sigue siendo favorable”, destacó el ejecutivo.

Diversificación y expansión comercial

Uno de los factores que explica este desempeño es la creciente diversificación comercial impulsada por las empresas exportadoras. Durante los últimos años, Nueva Zelanda ha fortalecido su presencia en Asia, América del Norte y el subcontinente indio, reduciendo la dependencia de mercados individuales y aumentando la resiliencia del sector frente a posibles fluctuaciones internacionales.

La India se ha convertido en uno de los destinos más prometedores para la fruta neozelandesa. Lo que inicialmente era un mercado concentrado en variedades tradicionales como Royal Gala, Queen y Red Delicious, hoy presenta una oferta mucho más amplia, con más de una docena de variedades comercializadas.

La expansión de mercados y el avance de variedades premium impulsan una nueva campaña exitosa para la industria de la manzana, que acumula varios años de crecimiento sostenido. Foto: Gentileza Fresh Plaza.

Este cambio refleja una mayor sofisticación del consumidor y abre nuevas oportunidades para los exportadores, especialmente para aquellos que apuestan por variedades diferenciadas y de mayor valor agregado.

Variedades premium impulsan el crecimiento

En este contexto, las denominadas variedades club o exclusivas están ganando protagonismo dentro de la estrategia exportadora del país. Snazzy Fruit, por ejemplo, continúa expandiendo la presencia de Fizz™, una variedad distintiva que ha tenido una recepción particularmente favorable en los mercados asiáticos.

Aunque los volúmenes disponibles todavía son limitados, la respuesta de importadores y consumidores ha sido ampliamente positiva. La empresa incluso recurrió al envío de muestras por vía aérea a algunos destinos para dar a conocer el producto y evaluar la reacción del mercado.

“Cuando lanzas una variedad nueva siempre existe cierta incertidumbre. Por eso ha sido muy alentador recibir comentarios tan positivos. Nos da mucha confianza para seguir creciendo”, afirmó Parlane.

No obstante, la temporada también presentó algunos desafíos. Las temperaturas más cálidas aceleraron la maduración de determinadas variedades tempranas, obligando a los exportadores a reaccionar con rapidez para mantener la calidad de la fruta durante la comercialización. Además, la disponibilidad limitada de algunas variedades premium continuó siendo una restricción para satisfacer toda la demanda existente.

Entre las variedades más requeridas se encuentran Fizz™, Roxy®, Tarzi® y KORU®, cuyo crecimiento productivo sigue avanzando gradualmente para acompañar el interés de los mercados.

La fuerte demanda internacional y las ventajas generadas por el reciente acuerdo de libre comercio entre India y Nueva Zelanda fortalecieron las exportaciones de manzanas, consolidando otra temporada positiva para el sector.

A pesar de estas dificultades, la mejora en la logística internacional y un escenario cambiario más favorable contribuyeron a fortalecer la competitividad del sector. Tras varios años marcados por interrupciones en las cadenas de suministro globales, la normalización del transporte marítimo ha permitido una mayor previsibilidad para los exportadores neozelandeses.

Mirando hacia el futuro, la estrategia del sector parece estar claramente definida: continuar ampliando mercados, desarrollar nuevas variedades y diversificar los canales comerciales para sostener el crecimiento de largo plazo. “La diversificación es fundamental. Diversificación en variedades, en mercados y en canales de distribución. Cuantas más opciones tengas, más resiliente será el negocio”, sostuvo Parlane.

En un escenario global caracterizado por la incertidumbre económica y los cambios constantes en los flujos comerciales internacionales, la industria de la manzana de Nueva Zelanda apuesta a esa estrategia como principal herramienta para mantener su competitividad. Los resultados de las últimas campañas parecen respaldar esa visión y refuerzan las expectativas de que el sector continúe atravesando uno de los períodos más favorables de su historia reciente.

FUENTE: Fresh Plaza con aportes de Redacción +P.