Manzanas y peras: crisis de sobreoferta en Europa sobre el fin de la temporada

Europa llega al final de la campaña con más de un millón de toneladas de manzanas almacenadas.

El mercado europeo de frutas de pepita atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. La combinación de elevados niveles de fruta almacenada, una demanda que no logró absorber toda la producción y el ingreso sostenido de embarques provenientes del hemisferio sur mantiene una fuerte presión sobre los precios de las manzanas y las peras , que continúan sin mostrar señales de recuperación.

Los últimos datos difundidos por la World Apple and Pear Association (WAPA) reflejan con claridad un escenario de sobreoferta que preocupa tanto a los productores europeos como a los principales países exportadores del hemisferio sur, entre ellos Argentina, Chile y Sudáfrica.

Los stocks de manzana alcanzan niveles récord

En el caso de las manzanas, las estadísticas muestran que al 1 de junio de 2026 los stocks almacenados en Europa superaban los 1,02 millones de toneladas. La cifra representa un incremento cercano al 51% respecto del mismo período de la campaña anterior y constituye uno de los niveles más elevados registrados en los últimos años para esta época del calendario comercial.

Este importante crecimiento de las existencias evidencia que el ritmo de comercialización no logró acompañar el volumen disponible. A pesar del avance de la temporada, una parte significativa de la producción europea continúa almacenada en cámaras frigoríficas, generando un cuello de botella que dificulta la salida de la fruta y mantiene deprimidos los valores de mercado.

El problema adquiere una dimensión aún mayor si se considera que la campaña comercial europea se encuentra prácticamente en su tramo final. En un par de semanas comenzarán las primeras cosechas de la nueva temporada, especialmente en las regiones más tempranas, por lo que los operadores necesitan liberar espacio en las cámaras de conservación para recibir la fruta de la campaña 2026/27.

Sin embargo, ese proceso de descompresión del mercado avanza con mucha lentitud. Mientras los productores europeos intentan reducir sus inventarios, continúa llegando fruta fresca desde el hemisferio sur, que tradicionalmente abastece al mercado europeo durante la contraestación. Esta coincidencia entre una elevada disponibilidad local y una oferta importada sostenida incrementa la competencia comercial y limita cualquier posibilidad de recuperación de los precios.

Los datos de WAPA muestran diferencias importantes entre los principales países productores, aunque todos registran aumentos significativos en los volúmenes almacenados.

Los precios de las manzanas en el norte de Europa mostraron sensibles bajas en la presente temporada.

Italia continúa encabezando el ranking europeo con aproximadamente 317.000 toneladas de manzanas en cámaras frigoríficas, un volumen que representa un incremento del 26% respecto de la campaña anterior. Si bien el aumento resulta importante, la situación es aún más marcada en Polonia, segundo productor europeo, donde los stocks alcanzan las 227.000 toneladas, con un crecimiento interanual cercano al 118%.

Alemania aparece como uno de los casos más preocupantes en términos relativos. El país mantiene alrededor de 108.000 toneladas almacenadas, más del doble que un año atrás, con un incremento superior al 134%. Este fuerte aumento refleja las dificultades que enfrenta el mercado alemán para absorber la producción disponible y constituye una señal de las complicaciones comerciales que atraviesa buena parte del continente.

Estados Unidos muestra un mercado más equilibrado

Analistas del sector coinciden en que la temporada 2025/26 se transformó en una de las más difíciles de los últimos años para la industria europea de la manzana. El consumo interno no logró acompañar la abundante oferta disponible y, al mismo tiempo, las importaciones provenientes del hemisferio sur continuaron ingresando con normalidad, profundizando el desequilibrio entre oferta y demanda.

Como consecuencia, los precios permanecen bajo presión y la expectativa de una recuperación en el corto plazo aparece cada vez más lejana.

El escenario europeo contrasta con la realidad observada en Estados Unidos. Allí, el mercado presenta un comportamiento mucho más equilibrado gracias a una reducción de los stocks disponibles. Al 1 de mayo de 2026, las existencias de manzana alcanzaban poco más de 697.000 toneladas, un volumen que representa una caída del 8% respecto del año anterior.

Ese menor nivel de fruta almacenada permitió sostener un mercado más ordenado, favoreciendo una mejor integración entre la producción local y las importaciones estacionales provenientes del hemisferio sur. En consecuencia, los precios se mantuvieron en niveles considerablemente más favorables que los registrados en Europa, ofreciendo mejores oportunidades comerciales para los exportadores.

Las peras también sienten el impacto de la sobreoferta

El panorama de las peras tampoco resulta alentador en el Viejo Continente, aunque presenta algunas particularidades propias de una campaña que ya transita su etapa final.

Según la información difundida por WAPA, al 1 de junio los stocks europeos de peras superaban las 65.000 toneladas, lo que representa un incremento del 33% respecto de igual fecha del año pasado. Si bien el volumen absoluto es relativamente bajo en comparación con el mercado de manzanas, el aumento interanual refleja que también existe una oferta superior a la esperada para esta altura de la temporada.

Uno de los aspectos más relevantes del mercado europeo de peras es la fuerte concentración en la variedad Conference, considerada la principal referencia comercial del continente y la que compite directamente con las exportaciones del hemisferio sur.

La Conference posee una característica diferencial que condiciona el comportamiento del mercado: su excelente capacidad de conservación en frío. Gracias a esta cualidad, puede mantenerse almacenada durante períodos muy prolongados sin perder calidad comercial, permitiendo extender la oferta prácticamente durante todo el año.

Los datos muestran que al inicio de junio los stocks de esta variedad alcanzaban unas 61.000 toneladas, un incremento del 27% respecto de la temporada anterior. En términos prácticos, la Conference representa aproximadamente el 95% de toda la pera actualmente almacenada en Europa, confirmando el peso dominante que tiene dentro del negocio continental.

Países Bajos y Bélgica, dos de los principales productores europeos de esta variedad, concentran buena parte de esos inventarios y continúan siendo actores determinantes en la evolución de los precios durante los próximos meses.

Un escenario desafiante para Argentina

En Estados Unidos también se observa un incremento de los stocks de peras, aunque con características diferentes a las registradas en Europa. Las existencias almacenadas alcanzaban alrededor de 16.000 toneladas al inicio de junio, un 45% más que un año atrás.

Para Argentina, este escenario representa un desafío adicional en una campaña que ya venía mostrando dificultades comerciales. Europa constituye uno de los principales destinos para las exportaciones argentinas de peras y, en menor medida, de manzanas. Sin embargo, la elevada disponibilidad de fruta local reduce las necesidades de importación y obliga a los exportadores del hemisferio sur a competir en un mercado saturado.

La consecuencia inmediata es una mayor presión sobre los precios, márgenes más ajustados y mayores exigencias comerciales para lograr colocar la producción. En un contexto de costos crecientes y fuerte competencia internacional, cada tonelada exportada requiere un esfuerzo adicional para mantener la rentabilidad.

Las perspectivas para las próximas semanas dependerán, en gran medida, de la velocidad con la que Europa logre reducir sus inventarios antes del inicio de la nueva cosecha. Mientras ese proceso no se acelere, el mercado continuará condicionado por una abundante oferta que limita cualquier recuperación significativa de los precios y mantiene un panorama complejo para toda la cadena frutícola internacional.

FUENTE: WAPA con aportes de Redacción +P