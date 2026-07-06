Emergencia por sequía: convocaron a 193 ganaderos para definir estrategias

La sala estaba llena. Ciento noventa y tres productores ganaderos se reunieron en Zapala este 1° de julio para escuchar a funcionarios del gobierno y para dar su parecer sobre las políticas que se piensan aplicar a lo largo de este año. La convocatoria contenía alguna urgencia: la sequía que castiga a la meseta neuquina no cede.

Hace frío, pero n o cae la cantidad de nieve habitual para esta altura del año. El gobernador Rolando Figueroa acaba de firmar el decreto 862/2026 prorrogando por seis meses más la emergencia y el desastre agrario por sequía en todo el territorio provincial, con excepción de los valles irrigados de los departamentos de Añelo y Confluencia.

Productores ganaderos reunidos en Zapala para debatir medidas ante la persistente sequía.

Números sobre la mesa

Los números que justifican la prórroga son contundentes. Según el informe hidrometeorológico elaborado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el 70% de las precipitaciones del año pasado en las cuencas del Limay y el Neuquén se concentran entre mayo y agosto —el período invernal— y 2025 resultó fuertemente deficitario en ese tramo. La consecuencia directa fue un déficit hidrológico severo: en la cuenca del Collón Curá y del Neuquén, los caudales diarios llegaron a ser iguales o menores al mínimo histórico registrado en 1998.

El INTA aportó su propio diagnóstico en la misma dirección: persistencia de déficit hídrico estructural, caudales por debajo de los valores históricos y escasa acumulación nival. En campo, los técnicos de la Subsecretaría de Producción constataron que las condiciones de sequía no solo se mantienen, sino que se agravan por la caída en la oferta forrajera y el deterioro de la floración de especies nativas e implantadas —un golpe adicional para los crianceros que dependen del pastoreo extensivo.

Los ríos Neuquén y Limay registran caudales mínimos históricos debido a la falta de nieve.

Prórroga y mesa abierta

El secretario de Producción, Diego García Rambeaud, abrió la jornada con el anuncio formal de la extensión de la emergencia y con una definición de método: "Como secretaría, podemos pensar muchas propuestas, pero las tenemos que validar con ustedes. Si lo que nosotros pensamos es un enlatado y nos encerramos en eso, no va a servir", dijo ante los productores. La semana próxima, el 8 de julio, el esquema se replica en Chos Malal, para evitar desplazamientos largos a los ganaderos de esa zona.

El subsecretario Marcelo Zúñiga detalló el contenido concreto de la prórroga: disponibilidad presupuestaria con el mismo esquema que el año anterior —cuando el presupuesto destinado a producción se cuadruplicó—, actualización de líneas de crédito, flexibilización de plazos de gracia y tasas de interés, y fortalecimiento de los programas orientados a familias crianceras. También confirmó que la prórroga al Incentivo Ganadero se extiende hasta el 31 de julio.

El balance de la emergencia anterior da cuenta de la escala del problema: más de $4.578 millones movilizados y 1.783 productores beneficiados, con continuidad de los Fondos Rotatorios y de Refugos y nuevas instancias de capacitación.

FUENTE: Redacción +P