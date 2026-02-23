En medio de una "situación dramática" por la sequía, hubo ventas por $70 millones

La 16° Expo Ovina de la Región Sur se realizó el fin de semana en la localidad de Maquinchao, en dos jornadas a pleno sol, casi sin viento y con ventas que a priori parecían tímidas, pero el martillo se movió ágil para pasar por la “rotonda” de remates más de 180 animales . Por los incendios en la cordillera se suspendió la tradicional Expo Ovina de Esquel, y en Bariloche el volumen ingresado rondó las 60 cabezas, por lo tanto, las miradas del mundo ovejero se habían centrado en este evento que sirvió para intensos y jugosos intercambios entre los ganaderos.

El mayor precio no fue pagado ni por el campeón supremo ni por el reservado, sino que un ejemplar de la Cabaña El Cóndor de Esquel, fue el alcanzó la mayor cotización logrando $1.700.000, por el 3° puesto Puro de Pédigree (PDP), astado, mayor 4 dientes.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 15.33.24 Campeón Supremo, de la Cabaña Rio PIco, de Chubut, de la familia de Julián Gonzalo.

Durante la extensa jornada del viernes, el jurado Ronald Mac Donald (Administrador General de las estancias de la Compañía de Tierras Sud Argentino (CSTA) y que lidera la cabaña Leleke, determinó que el Campeón Supremo, astado 4 dientes, fue un animal de la cabaña Río Pico, de la familia Gonzalo, que venían de obtener el mismo logro en Bariloche. El Gran Campeón Polled 4 dientes fue para la cabaña Laguna del Toro, y el Gran Campeón Polled menor 2 dientes, fue para la cabaña Don Ernesto.

La "mesa del agua"

Del acto protocolar, se destacó el discurso del Ministro de Desarrollo Económico de Río Negro, Carlos Banacloy, quien aseguró, respecto de una merma del 50% en las precipitaciones en cordillera, que derivó en una profunda sequía, que “realmente la situación es dramática”, y anunció la conformación de una “mesa del agua”, de la que participarán distintos organismos provinciales y representantes de la Federación de Sociedades Rurales.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 15.33.23 Salieron a remate más de 180 animales.

Además, asistió Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que forma parte de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (Mesa de Enlace) junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y CONINAGRO.

“Cuando uno mira la provincia de Río Negro, el setenta u ochenta por ciento es estepa, y es donde se desarrolla principalmente esta actividad”, dijo el funcionario, lo que fue acompañado por los dichos del presidente de la Sociedad Rural de Maquinchao, Héctor “Beto” Zamboraían, quien sostuvo que “no podemos dejar de insistir, porque somos ovejeros, porque somos ganaderos. Si Maquinchao, o la Línea Sur no tienen oveja, no existen”.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 15.34.02 Carlos Castagnani, de CRA, y Mauro Sarasola, director del INTA Bariloche, participaron de la exposición

Banacloy agregó que la falta de precipitaciones durante el invierno “impacta en todo lo que tiene que ver con las cuencas”, por eso admitió que “hoy tenemos problemas de captación de agua para sostener la vida, para sostener el arraigo”.

En cuanto a las prioridades de la gestión, dijo que la principal es la sanidad de los rodeos, pero también la dejó supeditada a garantizar la provisión de agua en los campos, “porque cuando tenemos que hacer los baños (contra la sarna), y no tenemos agua, claramente no tiene sentido. Y el tercer eje fundamental, sobre todo en esta actividad, es el tema de predación”.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 15.34.31 Héctor "Beto" Zamboraín, presidente de la Sociedad Rural de Maquinchao.

En ese aspecto, recordó que “por supuesto que falta, nada parece suficiente, pero el año pasado hemos cambiado prácticamente seis leyes que tienen impacto real y directo sobre esta actividad”.

El comentario estuvo precedido de una creciente preocupación por el mayor ingreso de guanacos a los campos ubicados más al sur de la provincia y se prepara una legislación especial sobre el manejo de animales silvestres.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 15.35.39 Ejemplar Laguna El Condor, el mejor pago de la exposición.

Valores promedio

El remate se realizó a partir de las 16 horas del sábado en una “rotonda” que presentó nuevas graderías, protegidas de una estructura de media sombra, las que se fueron ocupando luego del almuerzo. “Vení mamá, que empieza el teatro de las ovejas”, dijo un pequeño mientras balanceaba sus pies.

Salieron a la venta 183 carneros y fueron vendidos 121 (66%), con un monto global de operaciones por $70.305.000, un 39,5% superior a los 50.400.000 comercializados en la expo del año pasado.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 15.36.30 Carlos Banacloy dijo: "Hoy tenemos problemas de captación de agua para sostener la vida".

En cuanto a los precios promedio, por pedigree a galpón se pagó $1.335.000, pedigree a campo $690.000, en Merino Puro Registrado el promedio fue de $585.000, en Merino Puro $435.000 y el carnero de Majada General se vendió a un valor promedio de $405.000.

El Gran Campeón Supremo, de la cabaña Río Pico, fue comprado por Herederos de Sacco, de Viedma, en $1,5 millones de pesos, y el Gran Campeón Polled se fue por $1.550.000.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 15.36.59 Homenaje al productor, cabalero y dirigente Jorge Antonio Lefiu. Su familia presentó reproductores a pesar de su reciente fallecimiento.

La provincia otorgó 15 créditos a los productores, a través de 3 líneas diferentes. Una hasta $1.400.000 destinada miembros de la agricultura familiar y pequeños productores, para la adquisición de uno a cinco carneros. Además, hubo una línea individual de hasta $3.000.000 para productores medianos, y otra de hasta $10.000.000 dirigida a cooperativas, sociedades rurales u organizaciones formalmente constituidas que compren reproductores para sus asociados. La tasa fue del 15% anual y a pagar a los 12 meses.

Durante el acto inaugural se rindió un homenaje al veterinario local y productor Jorge Antonio Lefiú, quien falleció de manera sorpresiva hace dos semanas. A pesar del duelo (y porque el veterano dirigente local, quien fue en algún momento presidente de la Sociedad Rural, dejó todo preparado), sus familiares llevaron a sus reproductores a la exposición.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 15.38.02 (1) Remate campeón supremo, salió a la venta junto con 183 carneros.

INTA, SENASA, defensa y autocrítica

Como lo hizo en Bariloche, Castagnani volvió a reivindicar el rol que cumple el SENASA y el INTA como organismos que defienden la sanidad y acompañan a los pequeños productores. “Debemos fortalecer SENASA porque es nuestra garantía sanitaria”. Reconoció que “a veces hacemos críticas para para mejorar ese funcionamiento”.

En cuanto al INTA, el jueves el dirigente realizó una visita a la sede Bariloche, junto al director de la estación experimental, Mauro Sarasola. Luego de esa recorrida, manifestó que “quiero dejar muy en claro que CRA defiende al INTA, que para nosotros es un orgullo”.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 15.43.10 Fueron dos jornadas a pleno sol, casi sin viento y con ventas $70 millones.

Destacó que ese organismo “le ha brindado al país, y a los productores, valiosos aportes, y creemos que, sobre todo acá en Patagonia, su rol es imprescindible. Así que lo vamos a defender”.

Reconoció que “hablé con la gente del INTA sobre que esa defensa significa que sabemos que hay modificaciones que hacer, hay cosas que no están bien y hacemos la autocrítica. Porque nosotros también somos INTA (CRA forma parte del consejo directivo), y vamos a apoyar esas reformas que debemos hacer”.

Fuente: Redacción +P