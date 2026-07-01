Pese a la sequía, Neuquén alcanzó el mayor stock ganadero de la última década

El campo neuquino se encuentra en medio de una paradoja: mientras la sequía no cede y las precipitaciones siguen llegando tarde y están por debajo de los registros históricos, los indicadores ganaderos de la provincia cerraron 2025 demostrando que el rodeo provincial se encuentra en el nivel más alto de la última década. El stock bovino alcanzó las 232.877 cabezas, un 6,7 % más que en 2024, cuando se contabilizaron 218.304 animales. El dato surge del último anuario estadístico elaborado por el Senasa para la Patagonia Norte.

Lo llamativo no es solo la cantidad de animales, sino el perfil del crecimiento. Los terneros aumentaron un 32 % y las terneras, un 22 %. También creció el número de vaquillonas, con una suba del 3 %. Para los técnicos del sector, esas cifras hablan de una mejora concreta en la planificación de los rodeos y en la capacidad reproductiva de los establecimientos.

"Cuando crecen categorías como terneros y vaquillonas, se observa una mejora en los índices reproductivos y en la planificación de los rodeos", explicó Diego García Rambeaud, secretario de Producción e Industria de la provincia.

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El funcionario atribuyó el resultado a una mayor eficiencia productiva y a una decisión sostenida de retener hembras para la reproducción. Uno de los indicadores que el Gobierno identifica como área de mejora es la tasa de destete, que actualmente ronda el 50 %. Los especialistas consideran que ese porcentaje puede incrementarse con cambios en el manejo y la alimentación, lo que abriría un nuevo margen de crecimiento sin necesidad de incorporar más superficie productiva. Ese margen de crecimiento aún existe si se tiene en cuenta que la tasa de destete promedio a nivel nacional ronda el 65 %.

La sequía no cede

El trasfondo climático, sin embargo, no acompaña. García Rambeaud fue preciso al describir lo que está pasando en la cordillera y la precordillera: "Recién ahora están ocurriendo algunas precipitaciones, tanto de lluvia como de nieve, y el faltante de estas precipitaciones hace que el estado de los campos, la producción de forraje de los campos naturales, esté muy disminuida, y eso repercute negativamente en los ciclos productivos de la ganadería extensiva", declaró a Radio y Televisión del Neuquén (RTN).

El problema no es solo la magnitud de las lluvias y nevadas, sino su desplazamiento en el calendario. "Tradicionalmente, en los meses de abril o mayo ya empezaba a llover; después venían las nevadas. Pero eso se ha corrido y las precipitaciones empiezan muy tarde, y son menos", advirtió el secretario. Y fue más directo aún sobre la tendencia: "Eso ya pasó el año pasado, es una tendencia que se viene marcando en los últimos años, y este año no es distinto".

A esa situación estructural se sumó un otoño que complicó la recuperación de los animales. "Hemos tenido un otoño realmente muy benévolo, muy cálido, con días que siguen siendo muy agradables, pero con noches con muchas heladas, y eso hace también que los animales se vean muy afectados, porque repercute en la condición corporal, en la gordura que puedan tener los animales habiendo bajado de las veranadas", detalló García Rambeaud. La consecuencia es directa: "Al no llover, no hay renuevo de los campos, no hay renuevo del pastizal; eso complica, lógicamente, el ciclo productivo".

La emergencia, una herramienta concreta

Ante ese cuadro, el Gobierno resolvió extender por otros seis meses la emergencia agropecuaria. El mecanismo tiene un funcionamiento preciso: el productor obtiene un certificado que deja constancia formal de la situación y, con ese documento, puede gestionar beneficios impositivos tanto en el ámbito provincial como nacional.

ganadería neuquen fabricio Aunque la crisis hídrica continúa afectando a los campos, Neuquén cerró 2025 con el mayor rodeo bovino de los últimos diez años. Foto: Fabricio González.

"La emergencia por sequía es un certificado que busca justamente dejar esa constancia formal y que ese productor pueda, con ese certificado, también tramitar los beneficios impositivos", explicó el funcionario. También siguen vigentes el Incentivo Ganadero y programas de facilitación para la venta de animales de descarte, herramientas orientadas a aliviar la presión sobre los campos más comprometidos.

Jornadas en el territorio

Para presentar en detalle las herramientas disponibles y abrir una instancia de intercambio con los productores, la Secretaría organizó dos jornadas presenciales. La primera se realizará el jueves 2 de julio en Zapala, en el salón Alma Eventos (Houssay 1317, sobre la colectora de la ruta), con foco en pequeños productores y organizaciones.

"Una jornada que tiene como objetivo presentar todas las acciones que se van a realizar en el marco de esta emergencia, esta prórroga, y también una instancia taller, una instancia de trabajo en donde se pueda intercambiar con los productores, con las organizaciones y sus referentes, para escucharlos y adaptar lo que se piensa desde la Secretaría a la realidad de los productores", describió el funcionario.

La segunda jornada tendrá lugar el 8 de julio en Chos Malal. La división responde a una lógica territorial: "Vamos a dividirlo para que podamos estar más presentes en el territorio y también para que la gente no tenga que viajar tanto", señaló García Rambeaud.

FUENTE: RTN con aportes de Redacción +P.