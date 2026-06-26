El dato que sorprendió al mercado: China acelera fuerte sus compras de carne vacuna

La Administración de Aduanas de China informó un notable incremento en las importaciones de carne vacuna durante los primeros meses de 2026, consolidando una tendencia de mayor demanda en el mercado interno y generando efectos relevantes en el comercio internacional de proteínas animales.

Según los datos oficiales difundidos por el organismo aduanero, el país asiático compró en el exterior 207.000 toneladas de carne vacuna durante el último mes relevado, por un valor total de USD 1.338 millones. Esta cifra representa un aumento interanual del 6,4% en volumen y un crecimiento aún más pronunciado del 35,1% en términos de valor en dólares respecto al mismo mes de 2025. La diferencia entre el crecimiento en volumen y el salto en valor sugiere un encarecimiento del producto importado o un cambio en la composición de los cortes adquiridos, con mayor participación de productos de mayor precio promedio.

El desempeño mensual se enmarca en una expansión más amplia del consumo importador de carne bovina por parte de China.

Acumulado 2026: importaciones por encima de las proyecciones

En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, el país importó 1,28 millones de toneladas de carne vacuna por un total de USD 7.486 millones. Estas cifras reflejan un crecimiento interanual del 18,4% en volumen, superando ampliamente las proyecciones iniciales del mercado, que estimaban un aumento cercano al 4% en base a las cuotas de importación adjudicadas a comienzos del año.

Este comportamiento refuerza la posición de China como uno de los principales motores globales de la demanda de carne vacuna, influyendo directamente en los precios internacionales y en la estrategia exportadora de los principales países proveedores, entre ellos Brasil, Argentina, Australia y Estados Unidos.

El fuerte incremento en las compras externas también plantea interrogantes sobre la dinámica interna del mercado cárnico chino. Factores como la recuperación del consumo tras períodos de desaceleración económica, cambios en los hábitos alimentarios de la población urbana y la necesidad de complementar la producción local podrían estar impulsando esta expansión de la demanda importadora. A esto se suma la posible recomposición de stocks por parte de procesadores y distribuidores, que anticipan una demanda sostenida en el mediano plazo.

carne exportacion corte-industria-frigorifico-3-min El incremento en la demanda china impacta en el comercio global y en los precios internacionales.

Por otra parte, el crecimiento del 35,1% en el valor importado durante el último mes analizado evidencia una presión alcista sobre los precios internacionales de la carne vacuna. Este fenómeno puede estar asociado tanto a una mayor demanda global como a limitaciones en la oferta en algunos de los principales países exportadores, donde factores climáticos, costos de producción y políticas internas han impactado en la disponibilidad de animales para faena.

El dato acumulado de 1,28 millones de toneladas en cinco meses también sugiere que, de mantenerse esta tendencia, 2026 podría cerrar con un volumen de importaciones significativamente superior al previsto inicialmente por analistas del sector. Esto obligaría a revisar proyecciones globales de comercio cárnico y podría tener efectos en los precios de exportación en mercados emergentes y tradicionales.

China como actor clave del mercado global de carnes

En términos estratégicos, la dependencia creciente de China respecto de las importaciones de carne vacuna refuerza su rol como actor central en la configuración del mercado global de alimentos. Las decisiones de compra del país asiático tienen un efecto inmediato en las cotizaciones internacionales, en las negociaciones comerciales bilaterales y en la planificación productiva de los países exportadores.

En conclusión, los datos difundidos por la Administración de Aduanas muestran un escenario de fuerte dinamismo en el comercio de carne vacuna, con una demanda china que supera las expectativas iniciales y redefine las perspectivas del mercado global para 2026. El comportamiento de las importaciones en los próximos meses será clave para determinar si esta tendencia se consolida o si responde a factores coyunturales vinculados a precios y reposición de inventarios.

FUENTE: Rosgan con aportes de Redacción +P.