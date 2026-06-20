Las exportaciones de carne argentina crecieron 42% en valor y alcanzaron un récord en mayo

El sector cárnico consolida su recuperación con un fuerte aumento de las divisas generadas, que en los primeros cinco meses de 2026 ya superan los US$ 1.833 millones.

El sector cárnico consolida su recuperación con un fuerte aumento de las divisas generadas, que en los primeros cinco meses de 2026 ya superan los US$ 1.833 millones.

Las exportaciones argentinas de carne bovina registraron en mayo de 2026 uno de los mejores desempeños de los últimos años , con un fuerte crecimiento tanto en volumen como en valor, impulsado por la recuperación de los precios internacionales y la sostenida demanda de los principales mercados de destino. Así lo revela el último informe elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), que destaca una consolidación del proceso de expansión iniciado durante 2025.

Durante mayo, los embarques de carne vacuna refrigerada y congelada totalizaron aproximadamente 58.600 toneladas peso producto, generando ingresos por 425,1 millones de dólares. En comparación con abril de este año, el volumen exportado creció un 23,3% , mientras que el valor de las ventas aumentó un 28,6% , reflejando una combinación favorable de mayores cantidades comercializadas y mejores precios.

La comparación interanual también muestra resultados positivos. Respecto de mayo de 2025, las exportaciones crecieron un 7,5% en volumen, aunque el dato más destacado fue el incremento del 42,3% en el valor total exportado. Esta diferencia evidencia la fuerte recuperación de las cotizaciones internacionales de la carne argentina.

En los primeros cinco meses de 2026, las ventas externas acumularon 271.400 toneladas por un valor de 1.833,7 millones de dólares. Esto representa un crecimiento del 8% en volumen y del 44,7% en ingresos respecto del mismo período del año anterior. Considerando los últimos doce meses, entre junio de 2025 y mayo de 2026, Argentina exportó 733.900 toneladas de carne bovina por un total de 4.453 millones de dólares.

Precios en máximos históricos

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la evolución de los precios. El valor promedio de exportación alcanzó en mayo los 7.251 dólares por tonelada, un 4,3% por encima de abril y un 32,4% superior al registrado en mayo de 2025. El dato marca un nuevo máximo para el sector tras varios años de volatilidad.

Luego de alcanzar un pico de 6.300 dólares por tonelada en abril de 2022, los precios experimentaron una fuerte caída que tocó fondo a mediados de 2024, cuando descendieron hasta los 3.740 dólares. Desde entonces, la tendencia se revirtió y los valores retomaron una trayectoria ascendente que hoy se traduce en niveles récord.

China continúa siendo el principal comprador de carne vacuna argentina y concentra más del 60% de las exportaciones totales. Durante mayo se enviaron a ese destino 14.700 toneladas de carne con hueso y 20.500 toneladas de carne deshuesada. Además, el precio promedio de la carne sin hueso destinada al mercado chino alcanzó los 6.060 dólares por tonelada, superando incluso el récord anterior registrado en 2022.

Estados Unidos se consolidó como el segundo mercado más importante para la carne argentina. Los embarques hacia ese país alcanzaron las 9.900 toneladas, impulsados por la ampliación del contingente libre de aranceles. En el segmento de carne enfriada, los precios superaron los 16.000 dólares por tonelada, convirtiéndose en uno de los destinos de mayor valor agregado.

China lidera y Estados Unidos gana protagonismo

Europa ocupó el tercer lugar entre los principales compradores. El informe señala que las exportaciones de carne enfriada sin hueso crecieron un 52% respecto de abril, favorecidas por la apertura de la ventana comercial correspondiente a la cuota 481. Al mismo tiempo, la tradicional cuota Hilton se encontraba prácticamente completada, con un nivel de utilización del 99% al cierre de mayo.

carne china 2 China mantuvo su liderazgo como principal comprador, mientras que Estados Unidos se afianzó como segundo destino gracias a la ampliación de los cupos libres de aranceles.

Israel también mostró una importante recuperación y se ubicó en el cuarto puesto entre los destinos más relevantes. Los embarques de carne certificada Kosher alcanzaron las 2.700 toneladas de producto enfriado y 1.400 toneladas de carne congelada. En contraste, Chile registró una caída significativa en las compras, con volúmenes de carne enfriada deshuesada inferiores a los observados durante 2025.

El aporte de los distintos productos exportados

Por tipo de producto, la carne refrigerada fue uno de los segmentos más dinámicos. Las exportaciones sumaron 11.400 toneladas por 156,1 millones de dólares, con un crecimiento del 69,7% respecto de abril en el caso de la carne enfriada deshuesada. El precio promedio alcanzó los 13.740 dólares por tonelada.

La carne congelada deshuesada siguió siendo el principal rubro exportador, con 32.200 toneladas comercializadas y ventas por 223,4 millones de dólares. En tanto, la carne congelada con hueso aportó otras 15.000 toneladas y 45 millones de dólares, con China como destino prácticamente excluyente.

El desempeño positivo también alcanzó al segmento de menudencias y preparaciones bovinas. Durante mayo se exportaron 8.800 toneladas por un valor de 23,5 millones de dólares. Entre los productos de mayor cotización se destacaron las lenguas bovinas destinadas principalmente a Rusia, que alcanzaron precios superiores a los 4.200 dólares por tonelada. También sobresalieron los envíos de hígados a Rusia, rabos al Congo y diversas preparaciones y despojos a Hong Kong.

Desde el Consorcio ABC señalaron que estos resultados reflejan el potencial competitivo de la cadena cárnica argentina y ratifican la importancia de mantener estrategias conjuntas entre el sector privado y el Estado para sostener el crecimiento de las exportaciones, generar empleo y fortalecer el ingreso de divisas para el país.

FUENTE: Consorcio ABC con aportes de Redacción +P.