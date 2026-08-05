La Serenísima busca empleados y refinancia deuda: el nuevo capítulo de Mastellone

Tras pasar al control total de Arcor y Danone, Mastellone Hnos. inicia una nueva etapa operativa en la que combina la búsqueda de personal en tres provincias con la reestructuración de su deuda.

Mastellone Hnos., la firma detrás de la marca La Serenísima , atravesó en el último año una combinación de crisis financiera y disputa accionaria que derivó en un cambio de control. En marzo de 2026, Arcor y Danone se quedaron con el 100% de la compañía. Ambos grupos ya controlaban el 49% antes de esta operación. A pesar de esa turbulencia, la empresa nunca dejó de operar y ahora avanza en una nueva etapa con dos frentes simultáneos: la búsqueda de personal y la reestructuración de su deuda.

La compañía publicó en su sitio web oficial una serie de búsquedas laborales activas para reforzar su estructura productiva en Buenos Aires , Córdoba y San Luis . Todos los puestos son presenciales e incluyen un paquete de beneficios que contempla comedor, gimnasio, la posibilidad de adquirir productos de la empresa a precio diferencial y descuentos en universidades e idiomas.

La vía principal para postularse es el portal web oficial de Mastellone. Desde allí, los candidatos pueden cargar su CV para quedar en consideración ante futuras vacantes o aplicar directamente a una de las búsquedas activas. Al ingresar a cada oferta, el postulante accede a los requisitos, las tareas del puesto y los beneficios, y puede adjuntar su currículum o completar un formulario con datos personales, académicos y laborales.

Existe también la opción de postularse a través del perfil oficial de LinkedIn de la empresa, aunque el proceso de inscripción se completa igualmente en el portal de empleo antes mencionado.

Vuelta al mercado de capitales

En paralelo a la búsqueda de talento, Mastellone regresó al mercado de capitales después de casi cinco años de ausencia. La compañía envió un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para anunciar la emisión de Obligaciones Negociables (ON) por un monto máximo equivalente a u$s60 millones. Esta operación se encuadra dentro de un programa global de emisión de deuda de hasta u$s500 millones y apunta a refinanciar pasivos para evitar que vencimientos relevantes generen salidas concentradas de fondos.

La compañía dueña de La Serenísima volvió al mercado de capitales tras cinco años con la emisión de Obligaciones Negociables por hasta u$s 60 millones para refinanciar pasivos y financiar su capital de trabajo.

La colocación se estructuró en dos clases de instrumentos. La ON Clase 2 se denominará, integrará y pagará en dólares dentro de Argentina, con un plazo de 24 meses desde la fecha de emisión y una tasa fija que surgirá del proceso de licitación. La ON Clase 3 se denominará en pesos, con una tasa variable compuesta por la referencia TAMAR más un margen adicional determinado por el mercado, y vencimiento a 12 meses. Ambas clases tendrán amortización íntegra al vencimiento y pagos de intereses trimestrales.

La colocación contará con la organización de Banco Galicia, Banco Santander Argentina y Banco Patagonia. También participarán como colocadores Puente, Balanz, Allaria, Facimex, Max Capital, Banco Comafi, SBS y PPI. La licitación pública se realizará mediante el sistema SIOPEL de A3 Mercados.

Destinos del financiamiento

Según informó la compañía, los fondos netos obtenidos tendrán dos destinos concretos. El primero es la cancelación de pasivos financieros, en particular la deuda correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase G. El segundo es atender eventuales necesidades de capital de trabajo.

Este último punto resulta especialmente relevante para una empresa industrial de la escala de Mastellone. El negocio lácteo demanda una estructura financiera permanente que cubre desde la compra de materia prima a productores tamberos hasta el procesamiento industrial, la cadena de frío, la logística y la distribución. Sostener esa operación en un contexto de presión sobre costos y márgenes explica por qué el acceso al financiamiento es, para esta compañía, una necesidad estructural y no coyuntural.

La emisión marca así el inicio de una nueva etapa para una firma centenaria que combina una de las marcas más reconocidas del país con una estructura financiera y accionaria renovada.

FUENTE: Iprofesional con aportes de Redacción +P