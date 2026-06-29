Europa mantiene el volumen de pera, pero el mapa productivo cambia drásticamente

El sector europeo de la pera afrontará la campaña 2026/2027 con un panorama de estabilidad global en términos de volumen , aunque con marcadas diferencias entre países productores, según las primeras estimaciones presentadas en el Congreso Internacional de la Pera, Interpera 2026, celebrado en Ferrara.

Las proyecciones apuntan a una campaña heterogénea: mientras que algunos países como España, Francia y Bélgica prevén descensos en su producción, Portugal anticipa un crecimiento significativo. En paralelo, todavía no se han cerrado las estimaciones para Italia y los Países Bajos , dos actores clave del mercado europeo.

En este contexto, el director general de la Asociación Empresarial de Fruta de Catalunya (Afrucat), Manel Simon, advirtió que la próxima campaña estará fuertemente condicionada no solo por el volumen final de cosecha, sino también por factores estructurales que afectan a toda la cadena productiva. Entre ellos destacó el aumento de los costes, la disponibilidad de mano de obra, la adaptación varietal, el acceso al agua y las crecientes restricciones fitosanitarias.

“El sector europeo de la pera afronta una campaña técnicamente compleja”, señaló Simon, quien subrayó además que la inestabilidad geopolítica ha provocado un encarecimiento de insumos clave como fertilizantes y energía. A esto se suma el incremento de los costes laborales, impulsado no solo por la evolución salarial, sino también por la dificultad creciente para encontrar mano de obra cualificada en el campo.

En la misma línea, el presidente del comité de manzana y pera de Afrucat, Joan Serentill, fue aún más contundente al describir la situación del sector: “Las dificultades legislativas y las restricciones en los métodos de lucha en el sector de la fruta hacen que producir peras se haya convertido en una tarea reservada a los más valientes”.

Producción por países: contrastes marcados

Las cifras presentadas en el congreso reflejan un equilibrio frágil dentro del mercado europeo. España alcanzaría las 251.265 toneladas, lo que supone una caída del 6% respecto a 2025. En el caso de Francia, la producción se situaría en 143.000 toneladas, también con un descenso del 6%.

Pera imterpoma

Por su parte, Bélgica prevé una producción de 363.875 toneladas, lo que representa una reducción del 7%. En contraste, Portugal se desmarca de la tendencia general con una estimación de 130.500 toneladas, un aumento del 13% respecto al año anterior.

En cuanto a Italia y los Países Bajos, aún no se han publicado cifras definitivas. No obstante, Italia anticipa una producción superior a la de 2025, mientras que los Países Bajos se mantendrían en niveles similares a los de la campaña anterior.

Transformación estructural del sector

Más allá de la coyuntura productiva, el informe presentado en Interpera 2026 también pone el foco en la transformación estructural del sector europeo de la pera. La evolución de la superficie cultivada muestra tendencias divergentes según el país: Italia registra una reducción acumulada significativa en los últimos años, mientras que España mantiene una ligera tendencia descendente. Portugal también reduce superficie, mientras que Bélgica y los Países Bajos permanecen estables, y Francia muestra una evolución positiva.

En términos de superficie, Italia lidera con 19.576 hectáreas, seguida por España con 17.722 hectáreas. Bélgica cuenta con 10.834 hectáreas, Portugal con 10.230 (dato de 2024), los Países Bajos con 9.979 hectáreas y Francia con 6.200 hectáreas.

Variedades y condiciones climáticas

En el plano varietal, la Conference continúa siendo la variedad dominante en Europa, especialmente en Bélgica y los Países Bajos. Portugal mantiene una fuerte especialización en la variedad Rocha, mientras que España e Italia presentan estructuras más diversificadas. En el caso español predominan Conference y Williams, seguidas de Ercolini, Guyot-Limonera y Blanquilla, entre otras. Italia, por su parte, reparte su producción entre Williams, Abate Fetel, Coscia-Ercolini, Conference y otras variedades.

pera interpera-2025-53-pcfruit_orig El equilibrio productivo se mantiene en Europa, pero las cifras revelan cambios relevantes en la distribución por países.

Las condiciones climáticas también han tenido un impacto desigual. España registró daños puntuales por heladas, granizadas y tormentas, además de episodios de calor extremo en mayo y junio, con temperaturas cercanas a los 40 °C. Francia sufrió olas de calor durante la floración y el cuajado, mientras que Portugal reportó heladas y granizo en zonas concretas. Italia y los Países Bajos, en cambio, señalaron impactos climáticos más limitados y localizados, principalmente asociados a tormentas y granizadas.

Un equilibrio frágil

En conjunto, el sector europeo de la pera entra en la campaña 2026/27 con un equilibrio productivo aparentemente estable, pero sostenido sobre una base cada vez más compleja. La combinación de presiones climáticas, costes crecientes, restricciones normativas y dificultades laborales configura un escenario en el que la estabilidad del volumen total contrasta con la creciente fragilidad estructural del sistema productivo europeo

FUENTE: Interpera, Fresh Plaza y aportes de Redacción +P.